ETV Bharat / state

కోనసీమలో ఓఎన్​జీసీ సైట్ వద్ద గ్యాస్​ లీక్ - అదుపు చేసిన టెక్నికల్ సిబ్బంది

మలికిపురం మండలం కేశనపల్లి వద్ద ఓఎన్జీసీ సైట్ నుంచి గ్యాస్ లీక్ - డ్రిల్ సైట్ వద్ద సుమారు గంటసేపు లీక్ అయిన గ్యాస్ - మరో డ్రిల్ నుంచి వచ్చి అదుపుచేసిన సిబ్బంది

Gas Leak From ONGC Site at Kesanapalli Malikipuram Mandal
Gas Leak From ONGC Site at Kesanapalli Malikipuram Mandal (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 1:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Gas Leak From ONGC Site at Kesanapalli Malikipuram Mandal : డాక్టర్ బీఆర్​ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా మలికిపురం మండలం కేశనపల్లి వద్ద ఓఎన్​జీసీ సైట్ నుంచి గ్యాస్ లీక్ అయ్యింది. డ్రిల్ సైట్ వద్ద సుమారు గంట సేపు గ్యాస్ లీక్ కాగా సిబ్బంది అప్రమత్తమై ఉన్నతాధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు. సమీపంలోనే మరో డ్రిల్ సైట్ వద్ద ఉన్న టెక్నికల్ సిబ్బంది అక్కడకు చేరుకుని గ్యాస్ పైప్ లైన్ లీకును అరికట్టారు.

దీంతో పెను ప్రమాదం తప్పిందని ఓఎన్​జీసీ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇదే మండలం ఇరుసుమండ వద్ద డ్రిల్ సైట్ నుంచి బ్లో అవుట్ అయ్యి 5 రోజుల పాటు మంటలు ఎగసిపడటంతో ప్రజలు ఆందోళన గురయ్యారు. ఆ ఘటన మరువక ముందే మరోసారి ఇలాంటి వార్త వినటంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. పరిస్థితిని సిబ్బంది అదుపులోకి తేవటంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

ఓఎన్​జీసీ నిర్లక్ష్యం వల్ల తరచూ గ్యాస్ లీక్ ఘటనలు జరుగుతున్నాయని, అధికారులకు ఫిర్యాదులు చేసినా పట్టించుకోవట్లేదని ప్రజలు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇటువంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

ఇదిలా ఉండగా జనవరి 5న కోనసీమ జిల్లా మలికిపురం మండలంలోని ఇరుసుమండ గ్రామంలో ఓఎన్​జీసీ సైట్​ వద్ద గ్యాక్ లీక్ అయ్యి బ్లో అవుట్ జరిగి మంటలు ఎగసిపడ్డాయి. దాదాపు 5 రోజులు వరకు మంటలు అదుపులోకి రాలేదు. ​ఎట్టకేలకు పూర్తిగా అదుపులోకి తెచ్చేందుకు ఓఎన్​జీసీ నిపుణుల బృందం తీవ్రంగా శ్రమించింది. ఓఎన్​జీసీ టెక్నాలజీస్‌ ఫీల్డ్ సర్వీసెస్ డైరెక్టర్ విక్రమ్ సక్సేనా, ఓఎన్​జీసీ, ఎంసీఎంటీ బృంద హెడ్ శ్రీహరి నేతృత్వంలో రిస్క్ ఆపరేషన్ చేశారు. గూడపల్లి పంట కాల్వ నుంచి నీటిని వినియోగించుకొని అగ్నికీలలను చల్లబరిచారు.

దేశీయ పరిజ్ఞానంతోనే మంటల అదుపు : 5 వేల జీపీఎం సామర్థ్యం గల పంపుతో నీటిని భారీ పైపులతో మంటల పైకి పంపారు. మంటలను అదుపులోకి తెచ్చేందుకు అమెరికాకు చెందిన ప్రత్యేక టెక్నాలజీ బృందాన్ని తీసుకు వచ్చారు. కానీ పూర్తిగా దేశీయ పరిజ్ఞానంతో ఓఎన్జీసీ సిబ్బంది మంటలార్పింది.

బ్లో అవుట్ మంటలకు దగ్ధమైన భారీ యంత్రాల శకలాలను ఓఎన్జీసీ సిబ్బంది తొలగించింది. ఈ ఘటనలో సుమారు 300 మెట్రిక్ టన్నుల బరువు గల శకలాలను ఆ ప్రదేశం నుంచి భారీ క్రేనుల సహాయంతో బయటకు తీశారు. మరో 300 నుంచి 400 టన్నుల బరువు గల శకలాలు కూడా పూర్తిగా తొలగించే పనులు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. బ్లో అవుట్ వల్ల సుమారు 3 లక్షల క్యూబిక్ మీటర్ల గ్యాస్ దగ్ధమైనట్టు అంచనా వేస్తున్నారు.

మరోవైపు బ్లోఅవుట్‌ ప్రాంతానికి వెళ్లేందుకు ఇప్పటికే అధికారులు అత్యవసర రహదారిని ఏర్పాటు చేశారు. ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాలతో రూ.8 లక్షలతో రహదారి ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే బ్లోఅవుట్ ప్రాంతంలో కిలోమీటర్ పరిధిలో ఇంటింటా సర్వే నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఇంటింటా సర్వే చేపట్టేందుకు ప్రత్యేక బృందాలను అధికారులు నియమించారు. అదే విధంగా పంట నష్టం వివరాలను వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. అలాగే కాలుష్య నియంత్రణ శాఖ నీరు, గాలి కాలుష్యం వివరాలను పరిశీలించారు.

ఇరుసుమండ బ్లోఅవుట్‌ అప్‌డేట్‌ - ఎట్టకేలకు పూర్తిగా ఆగిపోయిన మంటలు

ఇరుసుమండ బ్లోఅవుట్ ప్రాంతాన్ని ఏరియల్ వ్యూ ద్వారా పరిశీలించిన సీఎం చంద్రబాబు

TAGGED:

GAS LEAK
GAS LEAK AT ONGC
GAS LEAK AT KESANAPALLI
GAS LEAK AT KONASEEMA
GAS LEAK AT KONASEEMA DISTRICT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.