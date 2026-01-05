ETV Bharat / state

ఓఎన్జీసీ డ్రిల్‌ సైట్‌లో గ్యాస్‌ లీక్‌ - ఎగసిపడుతున్న మంటలు

గ్యాస్‌ లీక్‌తో వంద అడుగులకుపైగా ఎగసిపడుతున్న మంటలు - ఘటనాస్థలిని పరిశీలించిన తహసీల్దార్ శ్రీనివాసరావు - ఇరుసుమండ ప్రజలను అప్రమత్తం చేసిన రెవెన్యూ అధికారులు

Gas Leak at ONGC Drill Site in Konaseema District
Gas Leak at ONGC Drill Site in Konaseema District (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 5, 2026 at 2:58 PM IST

Updated : January 5, 2026 at 4:36 PM IST

ONGC Blowout at Malikapuram of Konaseema District: డాక్టర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా మలికిపురం మండలం ఇరుసు మండలం ఓఎన్జీసి డ్రిల్ సైటులో గ్యాస్ లీకైంది. సుమారు సుమారు 100 అడుగులకు పైగా మంటలు ఎగసిపడుతున్నాయి మధ్యాహ్నం 12:30 గంటల ప్రాంతంలో ఇక్కడ గ్యాస్ లీక్ అయింది. స్థానికులు రెవెన్యూ అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. వారు ఓఎన్జీసీ అధికారులకు తెలియజేశారు. ఓఎన్జీసి అధికారులు అక్కడకు చేరుకుని గ్యాస్ లీకేజిని అరికడతారని తహసీల్దారు శ్రీనివాసరావు వెల్లడించారు. కానీ అరగంటలోపే ఇక్కడ పేలుడు సంభవించి బ్లో అవుట్ ఏర్పడింది.

ఓఎన్జీసీ డ్రిల్‌ సైట్‌లో గ్యాస్‌ లీక్‌ (ETV)

రెవెన్యూ అధికారులు ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు. ఈ సంఘటనతో కోనసీమ ప్రజల్లో ఆందోళన నెలకొంది. ఘటనాస్ధలంలో పరిస్థితులను కలెక్టర్​, ఎస్పీ, ఎంపీ పర్యవేక్షిస్తున్నారు. చుట్టుపక్కల 5 కి.మీ పరిధిలోని ప్రజలను అధికారులు ఖాళీ చేయిస్తున్నారు. మంటల ధాటికి సుమారు 500 కొబ్బరి చెట్లు కాలిపోయాయి.

గ్యాస్​ లీక్​పై సీఎం చంద్రబాబు ఆరా: ఓఎన్జీసీ మోరీ -5 వెల్‌లో మంటలు చెలరేగిన ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆరా తీశారు. మంత్రులు అచ్చెన్నాయుడు, సుభాష్, అధికారులతో సీఎం మాట్లాడారు. గ్యాస్‌ లీక్‌పై స్థానిక అధికారులతో మాట్లాడినట్లు సీఎంకు మంత్రులు తెలిపారు. మంత్రులకు చెప్పారు. సహాయ చర్యలు ముమ్మరం చేయాలని చెప్పామని మంత్రులు సీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. గ్రామస్థులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది తలెత్తకుండా చూడాలని సీఎం ఆదేశించారు.

ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని సీఎం చెప్పారు. మంటలను అదుపు చేసేందుకు వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. జిల్లా అధికారులు, ఓఎన్జీసీ ప్రతినిధులతో సమన్వయం చేసుకోవాలని మంత్రులకు, అధికారులకు సీఎం సూచించారు. పరిస్థితిపై ఎప్పటికప్పుడు తనకు సమాచారం అందించాలని సీఎం ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

ప్రజలకు మాస్కులు పంపిణీ: రాజోలు నియోజ‌క‌వ‌ర్గంలోని మలికిపురం మండలంలో ఓఎన్‌జీసీ డ్రిల్ సైట్ నుంచి లీకైన గ్యాస్ ఘటనపై మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ఆరా తీశారు. కోనసీమ జిల్లా కలెక్టర్, ఎస్పీతో మంత్రి ఫోన్​లో మాట్లాడి వివ‌రాలు అడిగి తెలుసుకున్న‌ారు.

స్థానికులకు సురక్షిత ప్రాంతాలకు ప్రజలను తరలించాలని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. తక్షణమే ఓఎన్‌జీసీ కంపెనీ ప్ర‌తినిధుల‌తో మాట్లాడి సాంకేతిక నిపుణుల‌చే మంటలను అదుపులోకి తెచ్చేలా చూడాల‌ని అన్నారు. స్థానికులు గ్యాస్​ పీల్చ‌కుండా జాగ్ర‌త్త‌లు తీసుకోవాల‌ని, మాస్కులు పంపిణీ చేయాలని అధికారుల‌కు సూచించారు.

చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు విస్తరించే అవకాశం లేదు: మంటలు ఇతర ప్రాంతాలకు విస్తరించకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారని హెచ్‌పీసీఎల్‌ మాజీ డైరెక్టర్‌ ఎన్‌వీ చౌదరి తెలిపారు. గ్యాస్‌ ఎక్కణ్నుంచి వస్తుందో చూసి ఆపేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నామన్నారు. ఇలాంటి ప్రమాదాలకు చాలా కారణాలు ఉంటాయని అన్నారు. గ్యాస్‌ ఎంత ఉంది ప్రెజర్ ఎంత ఉందనే దానిపై అంచనాకు వస్తారు. గ్యాస్‌ వెల్‌ ఎలా స్పందిస్తుందో అంచనా వేయడం కష్టమని పేర్కొన్నారు. ఘటనాస్థలం చూశాక ఏం చేయాలో ఓఎన్‌జీసీ నిపుణులు అంచనాకు వస్తారని చెప్పారు. గ్యాస్‌, మంటలు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు విస్తరించే అవకాశం లేదని చెప్పారు.

మంటలు 24 గంటల్లో అదుపులోకి: మంటలు చూసి ఇరుసుమండ, లక్కవరం ప్రజలు వెంటనే ఇళ్లు ఖాళీ చేశారు. ఘటనాస్థలానికి కిలోమీటర్ పరిధిలో ఖాళీ చేయాలని అధికారులు చెప్పారు. కలెక్టర్‌ మహేశ్‌కుమార్‌ మంటలు 24 గంటల్లో అదుపులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందన్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

