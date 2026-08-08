ఈ - కేవైసీ ఈ నెల 16 వరకే గడువు - మీ మొబైల్తోనే చేసుకోండిలా!
ఇంటి నుంచే వంట గ్యాస్ కేవైసీ పూర్తి చేసుకునే ఛాన్స్ - ఆగస్టు 16 నాటికి ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని పౌర సరఫరాల శాఖ ఆదేశాలు జారీ - ఇలా ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలి
Published : August 8, 2026 at 8:41 PM IST|
Updated : August 8, 2026 at 10:35 PM IST
Complete LPG KYC At Home : ఎల్పీజీ వంట గ్యాస్ వినియోగంలో అక్రమాలను అరికట్టడానికి 2023లో కేవైసీ నిబంధనలు ప్రవేశపెట్టారు. దాదాపుగా మూడేళ్లు గడిచినప్పటికీ చాలా మంది వినియోగదారులు ఇంకా ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయలేదు. ఆగస్టు 16 నాటికి వినియోగదారులు ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని పౌర సరఫరాల శాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. మొబైల్ యాప్ని ఉపయోగించి ఇంట్లోనే దీన్ని పూర్తి చేసే సదుపాయాన్ని ఏజెన్సీలు కల్పించాయి.
నకిలీ వెబ్సైట్ల పట్ల జాగ్రత్త : ఈ - కేవైసీ ప్రక్రియను పూర్తి చేసేటప్పుడు వినియోగదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. నకిలీ వెబ్సైట్లు సైబర్ నేరగాళ్ల బారిన పడే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అధీకృత కంపెనీల వెబ్సైట్ల ద్వారా మాత్రమే ఈ - కేవైసీని పూర్తి చేయడం ఉత్తమం.
ఎలా చేయాలంటే : కనెక్షన్లను ఆధార్తో అనుసంధానించడంతో పాటు, ఎల్పీజీ వినియోగదారులు ముఖ గుర్తింపు, వేలిముద్రలు లేదా ఐరిస్ స్కానింగ్ వంటి మూడు పద్ధతుల ద్వారా ఈ - కేవైసీని పూర్తి చేయవచ్చు.
హెచ్పీ గ్యాస్ :
- ప్లే స్టోర్ నుంచి 'హెచ్పీ పే', ' ఆధార్ ఫేస్ ఆర్డీ' యాప్లను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
- యాప్ను ఓపెన్ చేసిన తర్వాత రిజిష్టర్ పై క్లిక్ చేసి, మీ గ్యాస్ ఖాతాతో అనుసంధానించిన మొబైల్ నంబర్ను నమోదు చేసి, ఓటీపీతో లాగిన్ అవ్వాలి.
- తర్వాత హోమ్ పేజీలోని 'మై హెచ్పీ' విభాగానికి వెళ్లి ఎల్పీజీ ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- అప్పుడు మీకు 'ఈ - కేవైసీ' ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్ చేసి, స్క్రీన్పై కనిపించే సూచనలను అనుసరించాలి.
- ఆపై క్యాప్చర్ ఫేస్పై క్లిక్ చేయాలి. యాప్ తదుపరి సూచనలను అందిస్తుంది.
- మీ ముఖాన్ని స్కాన్ చేసిన తర్వాత ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది.
భారత్ గ్యాస్ :
- ప్లే స్టోర్ నుంచి హలో బీపీసీఎల్, ఆధార్ ఫేస్ ఆర్డీ యాప్లను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
- యాప్ను తెరిచి, మీ నమోదైన మొబైల్ నంబర్తో ఓటీపీనీ ధ్రువీకరణను పూర్తి చేసిన తర్వాత లాగిన్ అవ్వాలి.
- యాప్ హోమ్ పేజీలో ఈ - కేవైసీ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది.
- దానిపై క్లిక్ చేసి, ఓటీపీనీ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలి.
ఇండేన్ గ్యాస్ :
- ప్లే స్టోర్ నుంచి ఇండియన్ ఆయిల్ వన్, ఆధార్కార్డ్ ఫేస్ ఆర్డీ యాప్లను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
- యాప్ను తెరిచి, మీ లింక్ చేసిన ఫోన్ నంబర్ లేదా ఈమెయిల్ని ఉపయోగించి పాస్వర్డ్ పెట్టుకొని లాగిన్ అవ్వాలి.
- మీరు మొదటిసారి వాడుతున్నట్లయితే, రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేయడానికి 'సైన్ అప్' పై క్లిక్ చేయాలి.
- మీ గ్యాస్ క్యాష్ మెమో లేదా సబ్స్క్రిప్షన్ వోచర్పై ఉన్న 16 అంకెల ఎల్పీజీ ఐడీని లింక్ చేయాలి. అప్పుడు మీ కస్టమర్ వివరాలు కనిపిస్తాయి.
- లాగిన్ అయిన తర్వాత మీ ఆధార్ అనుసంధానించిన ఈ - కెవైసీ చూడటానికి హోమ్ పేజీలోని 'ప్రొఫైల్' పై క్లిక్ చేయాలి.
- మీకు గ్రీన్ మార్క్ కనిపిస్తే, మీ కెవైసి పూర్తయినట్లే. అలా కాకపోతే, 'రీ - అథెంటికేట్' బటన్ను నొక్కి, మీ ముఖాన్ని స్కాన్ చేసి, బయోమెట్రిక్ వెరిఫికేషన్ పూర్తి చేయాలి.
- మీ ఆధార్ బయోమెట్రిక్స్ లాక్ చేసి ఉంటే మీరు ముందుగా వాటిని అన్లాక్ చేయాలి.
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