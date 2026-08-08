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ఈ - కేవైసీ ఈ నెల 16 వరకే గడువు - మీ మొబైల్​తోనే చేసుకోండిలా!

ఇంటి నుంచే వంట గ్యాస్​ కేవైసీ పూర్తి చేసుకునే ఛాన్స్ - ఆగస్టు 16 నాటికి ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని పౌర సరఫరాల శాఖ ఆదేశాలు జారీ - ఇలా ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలి

Complete LPG KYC At Home
Complete LPG KYC At Home (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 8, 2026 at 8:41 PM IST

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Updated : August 8, 2026 at 10:35 PM IST

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Complete LPG KYC At Home : ఎల్​పీజీ వంట గ్యాస్ వినియోగంలో అక్రమాలను అరికట్టడానికి 2023లో కేవైసీ నిబంధనలు ప్రవేశపెట్టారు. దాదాపుగా మూడేళ్లు గడిచినప్పటికీ చాలా మంది వినియోగదారులు ఇంకా ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయలేదు. ఆగస్టు 16 నాటికి వినియోగదారులు ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని పౌర సరఫరాల శాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. మొబైల్ యాప్‌ని ఉపయోగించి ఇంట్లోనే దీన్ని పూర్తి చేసే సదుపాయాన్ని ఏజెన్సీలు కల్పించాయి.

నకిలీ వెబ్‌సైట్ల పట్ల జాగ్రత్త : ఈ - కేవైసీ ప్రక్రియను పూర్తి చేసేటప్పుడు వినియోగదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. నకిలీ వెబ్‌సైట్లు సైబర్ నేరగాళ్ల బారిన పడే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అధీకృత కంపెనీల వెబ్‌సైట్ల ద్వారా మాత్రమే ఈ - కేవైసీని పూర్తి చేయడం ఉత్తమం.

ఎలా చేయాలంటే : కనెక్షన్‌లను ఆధార్‌తో అనుసంధానించడంతో పాటు, ఎల్​పీజీ వినియోగదారులు ముఖ గుర్తింపు, వేలిముద్రలు లేదా ఐరిస్ స్కానింగ్ వంటి మూడు పద్ధతుల ద్వారా ఈ - కేవైసీని పూర్తి చేయవచ్చు.

హెచ్​పీ గ్యాస్ :

  • ప్లే స్టోర్ నుంచి 'హెచ్​పీ పే', ' ఆధార్​ ఫేస్​ ఆర్డీ' యాప్​లను డౌన్​లోడ్ చేసుకోవాలి.
  • యాప్‌ను ఓపెన్ చేసిన తర్వాత రిజిష్టర్​ పై క్లిక్ చేసి, మీ గ్యాస్ ఖాతాతో అనుసంధానించిన మొబైల్ నంబర్‌ను నమోదు చేసి, ఓటీపీతో లాగిన్ అవ్వాలి.
  • తర్వాత హోమ్ పేజీలోని 'మై హెచ్​పీ' విభాగానికి వెళ్లి ఎల్​పీజీ ఆప్షన్‌పై క్లిక్ చేయాలి.
  • అప్పుడు మీకు 'ఈ - కేవైసీ' ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్ చేసి, స్క్రీన్‌పై కనిపించే సూచనలను అనుసరించాలి.
  • ఆపై క్యాప్చర్​ ఫేస్​పై క్లిక్ చేయాలి. యాప్ తదుపరి సూచనలను అందిస్తుంది.
  • మీ ముఖాన్ని స్కాన్ చేసిన తర్వాత ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది.

భారత్​ గ్యాస్​ :

  • ప్లే స్టోర్ నుంచి హలో బీపీసీఎల్​, ఆధార్ ఫేస్​ ఆర్​డీ యాప్‌లను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి.
  • యాప్‌ను తెరిచి, మీ నమోదైన మొబైల్ నంబర్‌తో ఓటీపీనీ ధ్రువీకరణను పూర్తి చేసిన తర్వాత లాగిన్ అవ్వాలి.
  • యాప్ హోమ్ పేజీలో ఈ - కేవైసీ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది.
  • దానిపై క్లిక్ చేసి, ఓటీపీనీ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలి.

ఇండేన్​ గ్యాస్ :

  • ప్లే స్టోర్ నుంచి ఇండియన్ ఆయిల్​ వన్​, ఆధార్​కార్డ్ ఫేస్​ ఆర్​డీ యాప్‌లను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి.
  • యాప్‌ను తెరిచి, మీ లింక్ చేసిన ఫోన్ నంబర్ లేదా ఈమెయిల్‌ని ఉపయోగించి పాస్‌వర్డ్‌ పెట్టుకొని లాగిన్ అవ్వాలి.
  • మీరు మొదటిసారి వాడుతున్నట్లయితే, రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేయడానికి 'సైన్​ అప్​' పై క్లిక్ చేయాలి.
  • మీ గ్యాస్ క్యాష్ మెమో లేదా సబ్‌స్క్రిప్షన్ వోచర్‌పై ఉన్న 16 అంకెల ఎల్​పీజీ ఐడీని లింక్ చేయాలి. అప్పుడు మీ కస్టమర్ వివరాలు కనిపిస్తాయి.
  • లాగిన్ అయిన తర్వాత మీ ఆధార్ అనుసంధానించిన ఈ - కెవైసీ చూడటానికి హోమ్ పేజీలోని 'ప్రొఫైల్' పై క్లిక్ చేయాలి.
  • మీకు గ్రీన్​ మార్క్​ కనిపిస్తే, మీ కెవైసి పూర్తయినట్లే. అలా కాకపోతే, 'రీ - అథెంటికేట్' బటన్‌ను నొక్కి, మీ ముఖాన్ని స్కాన్ చేసి, బయోమెట్రిక్ వెరిఫికేషన్​ పూర్తి చేయాలి.
  • మీ ఆధార్ బయోమెట్రిక్స్ లాక్ చేసి ఉంటే మీరు ముందుగా వాటిని అన్‌లాక్ చేయాలి.

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Last Updated : August 8, 2026 at 10:35 PM IST

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