30 గ్యాస్ సిలిండర్లతో పరారైన డెలివరీ బాయ్ - పోలీసులకు ఫిర్యాదు
మణికంఠ గ్యాస్ ఏజెన్సీ బాయ్ నిర్వాకం - కస్టమర్ల దగ్గర ఓటీపీ తీసుకొని గ్యాస్ బండ ఇవ్వని వైనం - గ్యాస్ ఏజెన్సీని వినియోగదారులు సంప్రదించగా 30 సిలిండర్లతో పరారైనట్లు గుర్తింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 29, 2026 at 7:56 AM IST
Gas Delivery Boy Absconds 30 LPG Cylinders After taking OTP Visakha District: ఇప్పుడు ప్రజలందరూ గ్యాస్, పెట్రోలు కోసం ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఇంట్లో ఉన్న గ్యాస్ సిలిండర్ ఖాళీ అయితే మళ్లీ దొరుకుతుందా? లేదా? అనే టెన్షన్లో ఉన్నారు. అందుకే సిలిండర్ బుక్ చేసి, ఓటీపీ రాగానే వాళ్లే స్వయంగా గ్యాస్ ఏజెన్సీల దగ్గరకు పరుగులు తీస్తున్నారు. ఎండను సైతం లెక్కచేయకుండా ఏజెన్సీల దగ్గరే సిలిండర్ తీసుకునేందుకు బారులు తీరుతున్నారు. అయితే ఇదే అదనుగా తీసుకుని కొంతమంది మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. అలాంటి మోసమే విశాఖ జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.
మనం ఇప్పటి వరకు ఎన్నో దొంగతనాలు, మోసాలు చూసుంటాం. కానీ ఇప్పుడు కొత్తగా సిలిండర్ చోరీలు జరుగుతున్నాయి. పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావంతో గ్యాస్కు భారీగా డిమాండ్ పెరగడంతో సిలిండర్లతో ఓ డెలివరీ బాయ్ పరారైన ఘటన విశాఖ జిల్లాలో వెలుగు చూసింది.
విశాఖ జిల్లా చినగంట్యాడలోని మణికంఠ ఇండేన్ గ్యాస్ ఏజెన్సీలో రెండేళ్లుగా వై. అప్పారావు అనే వ్యక్తి గ్యాస్ డెలివరీ బాయ్గా పని చేస్తున్నాడు. అయితే తనకున్న పరిచయాలతో వినియోగదారుల నుంచి ఓటీపీలు తీసుకున్నాడు. అనంతరం వినియోగదారులకు రోజులు గడుస్తున్నా సరే ఎంతకీ ఫుల్ సిలిండర్లు ఇవ్వకపోవడంతో అనుమానం వచ్చిన వినియోగదారులు ఏజెన్సీకి వెళ్లి ఆరా తీశారు.
30 గ్యాస్ సిలిండర్లతో పరార్: అనంతరం గ్యాస్ డెలివరీ చేసినట్లు నిర్వాహకులు చెప్పడంతో వారంతా లబోదిబోమన్నారు. అప్పారావు కనిపించకపోవడం, సెల్ ఫోన్ స్విచ్ఛాఫ్ రావడంతో ఏజెన్సీ నిర్వాహకులు పోలీసులను ఆశ్రయించారు. మొత్తం 30 గ్యాస్ సిలిండర్లను తీసుకుని 13,000 నగదు చెల్లించకుండా గ్యాస్ బాయ్ పరారైనట్లు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.
ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, నిందితుడి ఆచూకీ కనుగొనడానికి, దొంగిలించిన సిలిండర్లను స్వాధీనం చేసుకోవడానికి దర్యాప్తును ప్రారంభించారు. ముఖ్యంగా అధిక డిమాండ్ ఉన్న సమయాల్లో, ఓటీపీలు పంచుకునేటప్పుడు, డెలివరీ సిబ్బందిని నమ్మేటప్పుడు వినియోగదారులు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
"మణికంఠ గ్యాస్ ఏజెన్సీలో వై. అప్పారావు గత సంవత్సర కాలంగా పనిచేస్తున్నారు. తనకున్న పరిచయాలతో వినియోగదారుల నుంచి ఓటీపీలు తీసుకుని ఖాళీ సిలిండర్లను తీసుకుని ఫుల్ సిలిండర్లను ఇస్తానని నమ్మబలికి దాదాపు 30 గ్యాస్ బండలతో పరారయ్యాడు. అనంతరం దీనిపై వినియోగదారుల ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. అధిక డిమాండ్ ఉన్న సమయాల్లో, ఓటీపీలు పంచుకునేటప్పుడు, డెలివరీ సిబ్బందిని నమ్మేటప్పుడు వినియోగదారులు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలని కోరుతున్నాం". -సహాయ సరఫరాల అధికారి
పెట్రోలు తిప్పలు: ఇక గతవారంలో పెట్రోలు బంకులు మూతపడతాయనే పుకార్లతో వాహనదారులంతా పెట్రోలు కోసం ఎగబడ్డారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పెట్రోలు కొరత లేదని చెప్పినా వినలేదు. ఒకేసారి వాహనదారులు పెట్రోలు బంకులకు రావడం, అందరూ వాహనాల్లో ఫుల్ ట్యాంక్లు చేయించుకోవడం వల్ల పెట్రోలు బంక్ల్లోని పెట్రోలు నాలుగైదురోజులు రావాల్సి ఒక్కరోజుకే పూర్తయిపోయింది. దీంతో పలుచోట్ల బంక్లు నో స్టాక్ పేరుతో మూతపడ్డాయి. అంతేకాకుండా ఇంధన సంస్థల పేమెంట్ విధానంలోనూ మార్పులు రావడంతో నాలుగైదు రోజులు పెట్రోలు కోసం ప్రజలు ఇబ్బందులు పడాల్సి వచ్చింది. ఇప్పుడు మాములుగానే పెట్రోలు లభిస్తుంది.
ఎల్పీజీ నుంచి పీఎన్జీకి మారేవారికి ప్రోత్సాహం - అంగన్వాడీలకు ఇండక్షన్ స్టవ్లు: మంత్రి నాదెండ్ల
రాష్ట్రంలో గ్యాస్ కొరత లేదు - వదంతులు నమ్మొద్దు: మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్