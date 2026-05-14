గ్యాస్ కోసం గన్మ్యాన్లు - కొరత కాలంలో సిలిండర్లకు పోలీస్ భద్రత
పోలీస్ బందోబస్తుతో గ్యాస్ సిలిండర్లు వాహనాల ప్రయాణం - ముందుగా బుక్ చేసుకన్న వారికే గ్యాస్ సిలిండర్ - బందోబస్తు మధ్య గ్యాస్ సిలిండర్ల పంపిణీ - ఇద్దరు ఎస్ఐలు, ఆరుగురు పోలీసుల బందోబస్తు
Published : May 14, 2026 at 8:01 PM IST
Police Escort for Transportation of LPG Cylinders : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల ప్రభావం ప్రపంచానికే కాదు, మన ఇంటి వంటగది వరకూ చేరిందనే విషయం గత కొంతకాలంలో జరుగుతున్న ఘటనలు చూస్తే అర్థమవుతుందని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు. దేశమంతా పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్ కొరతతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న విషయం తెలిసిందే.
పశ్చిమాసియా సంక్షోభం, అంతర్జాతీయంగా ముడి చమురు ధరల పెరుగుదల నేపథ్యంలో "ఇంధన పొదుపు చర్యలు పాటించాలి. కనీస వనరులను జాగ్రత్తగా వినియోగించండి" అని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పిలుపునిచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ పిలుపుకు కట్టుబడి ఆయన కూడా ఫాలో అవుతున్నారు. దేశంలోని కేంద్రమంత్రులు, ప్రముఖ వ్యక్తులు, తెలుగు రాష్ట్రాల సీఎంలు, తెలంగాణ గవర్నర్ తమ కాన్వాయ్ వాహనాల సంఖ్యను భారీగా తగ్గించుకున్నారు. తమ భద్రతా వాహనాల శ్రేణిని కుదించారు.
హీరోలా గ్యాస్ సిలిండర్ల ఎంట్రీ! : ఇదిలా ఉంటే మరోవైపు కొందరు మాత్రం ఆ సూచనను చాలా సీరియస్గా తీసుకున్నారో ఏమో కానీ, గ్యాస్ సిలిండర్లను కాపాడటానికి పోలీసులనే రంగంలోకి దించారు. మహబూబాబాద్ జిల్లా ధన్వాడలో జరిగిన ఘటన చూస్తే, అది సాధారణ గ్యాస్ పంపిణీలా కాకుండా ఓ సినిమా క్లైమాక్స్ సీన్ను గుర్తు చేసింది. పెద్ద ముప్పారం స్కూల్ ఆవరణలో ముందుగా బుక్ చేసిన వారి జాబితా ఆధారంగా గ్యాస్ పంపిణీ చేశారు. అయితే అసలు హైలైట్ ఏంటంటే సిలిండర్ల వాహనాల వెంట పోలీస్ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది.
మాములుగా సీఎంలు, మంత్రులు, పెద్ద నేతల కాన్వాయ్ వెళ్తే పోలీస్ వాహనాలు ముందు వెనుకా ఉండేవి. ఇప్పుడు గ్యాస్ సిలిండర్లు వెళ్తుంతే పోలీసు వాహనాలు ముందూ, వెనుకా ఉండటంతో చూసినవాళ్లకు కాసేపు సందేహం వచ్చి ఉంటుంది. "ఏవరైనా మంత్రి వస్తున్నారా? లేక ఖజానా ఏమైనా తరలిస్తున్నారా?" అని ఒకరినొకరు గుసగుసలాడుకునే ఉంటారు. చివరికి అది "గ్యాస్ సిలిండర్ల కాన్వాయ్" అని తెలియడంతో ముక్కున వేలేసుకున్నారు.
గ్యాస్ సిలిండర్కు సెక్యూరిటీ : దేశంలో పరిస్థితులు ఇలాగే కొనసాగితే రేపు సిలిండర్ కొనాలంటే ఆధార్, రేషన్ కార్డ్తో పాటు పోలీస్ వెరిఫికేషన్ కూడా అవసరం అవుతుందేమో! అంతేకాదు, ఇంటికి సిలిండర్ డెలివరీ చేసే వ్యక్తి ముందుగా "సెక్యూరిటీ క్లియరెన్స్" తీసుకుని రావాల్సి వస్తుందేమోనని ఛలోక్తులు విసురుతున్నారు.
పెద్దముప్పారం గ్రామానికి 170 సిలిండర్లతో కూడిన 4 ఆటోలకు ముందు వెనుక రెండు పోలీస్ వాహనాలు ఎస్కార్ట్ల నడుమ తరలించారు. ఇద్దరు ఎస్ఐలు, ఆరుగురు పోలీసుల బందోబస్తు మధ్య స్థానిక ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల ఆవరణలో పంపిణీ చేశారు. ఈ బందోబస్తును చూసిన మరికొందరు మరో అడుగు ముందుకేసి "సిలిండర్ యాత్ర" పేరుతో ప్రత్యేక భద్రతా దళం కూడా ఏర్పాటు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయని, ప్రజలు సిలిండర్ తీసుకున్నాక సెల్ఫీలు కాకుండా సెక్యూరిటీతో కలిసి జ్ఞాపక చిత్రాలు దిగే రోజులు కూడా దూరంలో లేవని అంటున్నారు.
గ్యాస్ అరుదైన సహజ వనరు : ఒకప్పుడు "గ్యాస్ వచ్చింది" అంటే ఇంట్లో ఆనందం ఉండేది. ఇప్పుడు "గ్యాస్ వచ్చింది" అంటే పోలీసు సైరన్ వినిపించే పరిస్థితి వచ్చింది. దేశ పరిస్థితులు ఇలాగే ఉంటే రేపు పిల్లలు పాఠ్యపుస్తకాల్లో "గ్యాస్ సిలిండర్ - ఒక అరుదైన సహజ వనరు. దీన్ని గతంలో ఇళ్లలో వంటకు ఉపయోగించేవారు" అని చదివినా ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు!
మోదీ పొదుపు మంత్రం - వాహన కాన్వాయ్ను తగ్గించుకోనున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
ఎల్పీజీ కష్టాలకు చెక్ - బయోగ్యాస్తో పైసా ఖర్చులేకుండానే వంటలు
కాన్వాయ్ను సగానికి తగ్గించిన ప్రధాని మోదీ!- ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వినియోగించాలని ఆదేశం