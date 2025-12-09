కిచెన్లో రిఫ్రిజిరేటర్ ఉండకూడదా? - నిపుణుల సలహా ఏంటి?
Published : December 9, 2025 at 2:25 PM IST
How to Prevent Gas Explosion at Home : ఇంట్లో అమ్మ వంట చేస్తూ ఎవరో పిలుస్తున్నారని గ్యాస్ స్టౌవ్ను 'లో మోడ్'లో పెట్టకుండా మర్చిపోయి బయటకు వెళ్లిపోతుంది. అప్పుడు అన్నం వండినప్పుడు పొంగి ఆ నీరు వల్ల గ్యాస్ ఆఫ్ అవ్వడం, ఏవైనా కూరలు చేసేటప్పుడు గ్యాస్పై పెట్టి మర్చిపోతారు. ఇంకా సడెన్గా గ్యాస్ నుంచి మంటలు వచ్చి పేలిన సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి.
అప్పుడు ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం సంభవించవచ్చు. ఇవే ప్రధానంగా వంటింట్లో గ్యాస్ పేలడానికి ప్రధాన కారణాలుగా చెప్పవచ్చు. వీటన్నింటికి వంటింట్లో కనీస జాగ్రత్తలు పాటించకపోవడం, పేలుడు, మండే స్వభావం ఉన్న వస్తువులను ఇష్టానుసారం భద్రపరచడంతో ప్రమాదాలు అధికంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో నివారణ చర్యలు పాటించడంతో పాటు ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు తక్షణ స్పందనపై అవగాహనను పెంచుకోవాలని నిపుణులు పలు సూచనలు చేస్తున్నారు.
గ్యాస్ లీక్ నివారణ చర్యలు :
- వంట చేస్తున్నప్పుడు వంట గదిని విడిచి బయటకు వెళ్లకూడదు. ఎందుకంటే వండే పదార్థాలు పొంగి గ్యాస్ లీక్ అయి అగ్ని ప్రమాదం జరగవచ్చు.
- గ్యాస్స్టవ్లో, సిలిండర్లో రెగ్యులేటర్ మరమ్మతులకు గురైతే సొంతంగా రిపేర్ చేయవద్దు. అలా చేయకుండా వెంటనే గ్యాస్ డీలర్ను సంప్రదించాలి.
- ట్యూబ్ లాగి చూసినప్పుడు ఏ మాత్రం పొడి రాలినా, చీలికలు కనిపించినా వెంటనే కొత్త ఐఎస్ఐ మార్కు ఉన్న రబ్బరు ట్యూబ్ను మార్చాలి.
- ప్రతిరోజూ నిద్రించే ముందు రెగ్యులేటర్ను విధిగా ఆఫ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు.
- వంట గదిలో రిఫ్రిజిరేటర్ ఉంచకూడదు.
- ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లేటప్పుడు, సెలవుల్లో బయటకు వెళ్లే సమయంలో గ్యాస్ సిలిండర్ రెగ్యులేటర్ను ఆఫ్ చేయాలి. లేకపోతే గ్యాస్ బండ నుంచి రెగ్యులేటర్ను వేరు చేయాలి.
- నూనె బాణలిలో ప్రమాదవశాత్తు మంటలు వస్తే వెంటనే దాన్ని మూతతో కప్పేయాలి.
- సిగరెట్లు, దీపాలు, కిరోసిన్ స్టవ్లు, లాంతర్లను సిలిండర్కు దూరంగా ఉంచితే మంచిది.
- గ్యాస్ ట్యూబ్లు కంపెనీవి మాత్రమే వినియోగించాలి. వీటిని 4-5 ఏళ్లకు ఒకసారి తప్పనిసరిగా మార్చాలి.
- వంట చేస్తున్న సమయంలో నూలు వస్త్రాలు, కాటన్ యాప్రాన్లనే ధరించాలి. ముఖ్యంగా స్టవ్ ఆన్లో ఉంచి ఇతర పనులు చేయకూడదు.
సీల్ సరిగ్గా ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి : గ్యాస్ డెలివరీ చేసే సమయంలో గ్యాస్ సిలిండర్ సీల్ సరిగ్గా ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల గ్యాస్ లీకేజీ నుంచి రక్షణ పొందవచ్చు. ప్రమాదాల తీవ్రతను తగ్గించవచ్చు. అలాగే పిల్లలను ఎప్పుడూ వంటగదికి, ఎల్పీజీ సిలిండర్కు దూరంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
గ్యాస్ లీక్ అయితే :
- గాబరా పడకుండా రెగ్యులేటర్ వాల్వ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- గ్యాస్ లీక్ అయితే ఎలక్ట్రిక్ స్విచ్లు ఆన్ చేయొద్దు.
- పూజ గదిలో దీపాలు, అగరవత్తులు ఆర్పి వేయాలి.
- గాలి, వెలుతురు కోసం అన్ని కిటికీలు, దర్వాజాలు తెరవాలి.
- గ్యాస్ లీక్ అయి ప్రమాదం సంభవిస్తే రెగ్యులేటర్ ఆఫ్ చేయాలి. ఈ అవకాశం లేకపోతే తడిసిన గోనె సంచి, తడి వస్త్రాన్ని మండుతున్న సిలిండర్పై వేసి మంటలను అదుపు చేయాలి.
- గ్యాస్ సిలిండర్ను ఖాళీ స్థలంలోకి తీసుకువచ్చి 101 లేదా ఎల్పీజీ ఎమర్జెన్సీ హెల్ప్లైన్ 1906 నంబరుకు సమాచారం ఇస్తే వాళ్లు అక్కడి వచ్చి సమస్యను పరిష్కరిస్తారు.
