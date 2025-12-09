ETV Bharat / state

కిచెన్​లో రిఫ్రిజిరేటర్​ ఉండకూడదా? - నిపుణుల సలహా ఏంటి?

ఇంట్లో గ్యాస్​ లీక్​ అయినప్పుడు తీసుకోవాల్సిన నివారణ చర్యలు - వండే పదార్థాలు పొంగితే ఏం చేయాలి?

How to Prevent Gas Explosion at Home
How to Prevent Gas Explosion at Home (ETV Bharat)
How to Prevent Gas Explosion at Home : ఇంట్లో అమ్మ వంట చేస్తూ ఎవరో పిలుస్తున్నారని గ్యాస్ స్టౌవ్​ను​ 'లో మోడ్​'లో పెట్టకుండా మర్చిపోయి బయటకు వెళ్లిపోతుంది. అప్పుడు అన్నం వండినప్పుడు పొంగి ఆ నీరు వల్ల గ్యాస్​ ఆఫ్​ అవ్వడం, ఏవైనా కూరలు చేసేటప్పుడు గ్యాస్​పై పెట్టి మర్చిపోతారు. ఇంకా సడెన్​గా గ్యాస్​ నుంచి మంటలు వచ్చి పేలిన సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి.

అప్పుడు ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం సంభవించవచ్చు. ఇవే ప్రధానంగా వంటింట్లో గ్యాస్​ పేలడానికి ప్రధాన కారణాలుగా చెప్పవచ్చు. వీటన్నింటికి వంటింట్లో కనీస జాగ్రత్తలు పాటించకపోవడం, పేలుడు, మండే స్వభావం ఉన్న వస్తువులను ఇష్టానుసారం భద్రపరచడంతో ప్రమాదాలు అధికంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో నివారణ చర్యలు పాటించడంతో పాటు ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు తక్షణ స్పందనపై అవగాహనను పెంచుకోవాలని నిపుణులు పలు సూచనలు చేస్తున్నారు.

గ్యాస్​ లీక్​ నివారణ చర్యలు :

  • వంట చేస్తున్నప్పుడు వంట గదిని విడిచి బయటకు వెళ్లకూడదు. ఎందుకంటే వండే పదార్థాలు పొంగి గ్యాస్​ లీక్​ అయి అగ్ని ప్రమాదం జరగవచ్చు.
  • గ్యాస్​స్టవ్​లో, సిలిండర్​లో రెగ్యులేటర్​ మరమ్మతులకు గురైతే సొంతంగా రిపేర్​ చేయవద్దు. అలా చేయకుండా వెంటనే గ్యాస్​ డీలర్​ను సంప్రదించాలి.
  • ట్యూబ్​ లాగి చూసినప్పుడు ఏ మాత్రం పొడి రాలినా, చీలికలు కనిపించినా వెంటనే కొత్త ఐఎస్​ఐ మార్కు ఉన్న రబ్బరు ట్యూబ్​ను మార్చాలి.
  • ప్రతిరోజూ నిద్రించే ముందు రెగ్యులేటర్​ను విధిగా ఆఫ్​ చేయడం మర్చిపోవద్దు.
  • వంట గదిలో రిఫ్రిజిరేటర్​ ఉంచకూడదు.
  • ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లేటప్పుడు, సెలవుల్లో బయటకు వెళ్లే సమయంలో గ్యాస్​ సిలిండర్​ రెగ్యులేటర్​ను ఆఫ్​ చేయాలి. లేకపోతే గ్యాస్​ బండ నుంచి రెగ్యులేటర్​ను వేరు చేయాలి.
  • నూనె బాణలిలో ప్రమాదవశాత్తు మంటలు వస్తే వెంటనే దాన్ని మూతతో కప్పేయాలి.
  • సిగరెట్లు, దీపాలు, కిరోసిన్ స్టవ్​లు, లాంతర్​లను సిలిండర్​కు దూరంగా ఉంచితే మంచిది.
  • గ్యాస్ ట్యూబ్లు కంపెనీవి మాత్రమే వినియోగించాలి. వీటిని 4-5 ఏళ్లకు ఒకసారి తప్పనిసరిగా మార్చాలి.
  • వంట చేస్తున్న సమయంలో నూలు వస్త్రాలు, కాటన్ యాప్రాన్​లనే ధరించాలి. ముఖ్యంగా స్టవ్​ ఆన్​లో ఉంచి ఇతర పనులు చేయకూడదు.

సీల్​ సరిగ్గా ఉందో లేదో చెక్​ చేసుకోవాలి : గ్యాస్​ డెలివరీ చేసే సమయంలో గ్యాస్​ సిలిండర్​ సీల్​ సరిగ్గా ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల గ్యాస్​ లీకేజీ నుంచి రక్షణ పొందవచ్చు. ప్రమాదాల తీవ్రతను తగ్గించవచ్చు. అలాగే పిల్లలను ఎప్పుడూ వంటగదికి, ఎల్​పీజీ సిలిండర్​కు దూరంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.

గ్యాస్‌ లీక్‌ అయితే :

  • గాబరా పడకుండా రెగ్యులేటర్​ వాల్వ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • గ్యాస్​ లీక్​ అయితే ఎలక్ట్రిక్​ స్విచ్​లు ఆన్​ చేయొద్దు.
  • పూజ గదిలో దీపాలు, అగరవత్తులు ఆర్పి వేయాలి.
  • గాలి, వెలుతురు కోసం అన్ని కిటికీలు, దర్వాజాలు తెరవాలి.
  • గ్యాస్​ లీక్​ అయి ప్రమాదం సంభవిస్తే రెగ్యులేటర్​ ఆఫ్​ చేయాలి. ఈ అవకాశం లేకపోతే తడిసిన గోనె సంచి, తడి వస్త్రాన్ని మండుతున్న సిలిండర్​పై వేసి మంటలను అదుపు చేయాలి.
  • గ్యాస్​ సిలిండర్​ను ఖాళీ స్థలంలోకి తీసుకువచ్చి 101 లేదా ఎల్పీజీ ఎమర్జెన్సీ హెల్ప్​లైన్​ 1906 నంబరుకు సమాచారం ఇస్తే వాళ్లు అక్కడి వచ్చి సమస్యను పరిష్కరిస్తారు.

