వంటగదిలో 'డిజిటల్' విప్లవం - గ్యాస్ కష్టాలకు చెక్ పెట్టేలా ఎలక్ట్రిక్ పొయ్యిల వైపు పరుగులు

యుద్ధం తెచ్చిన ఇంధన సంక్షోభంతో కొత్త పాఠాలు - మార్కెట్లో ఇండక్షన్ స్టవ్‌లు, రైస్ కుక్కర్లకు భారీ డిమాండ్ - డిమాండ్‌కు తగ్గ సప్లై లేక ఉదయానికే ఖాళీ అవుతున్న స్టాక్

Shift Towards Smart Digital Cooking
Shift Towards Smart Digital Cooking (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 5:42 PM IST

Shift Towards Smart Digital Cooking : కాలం మారుతోంది. ఆ మారుతున్న కాలంతో పాటు మన వంట గదులు కూడా మారక తప్పని పరిస్థితి వచ్చేసింది. ఒకప్పుడు కట్టెల పొయ్యి నుంచి గ్యాస్ స్టవ్ వరకు వచ్చిన మనం, ఇప్పుడు గ్యాస్ నుంచి 'డిజిటల్ కుకింగ్' వైపు అడుగులు వేయాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది. పశ్చిమాసియాలో జరుగుతున్న యుద్ధం వల్ల వచ్చిన ఈ ఇంధన సంక్షోభం మనకు సరికొత్త పాఠాలు నేర్పిస్తోంది. ఇండక్షన్ స్టవ్‌లైనా, స్మార్ట్ మల్టీ కుక్కర్లైనా, ఇవి ఇకపై కేవలం విలాసవంతమైన వస్తువులు మాత్రమే కాదు. ఇవి మన జేబును, కడుపును రక్షించే ఆయుధాలుగా మారబోతున్నాయి. ప్రతి ఇంట్లో గ్యాస్ సిలిండర్ అయిపోతుందనే భయం లేకుండా నిశ్చింతగా వంట చేసుకునేందుకు, ఆధునిక పరిజ్ఞానంతో వంటింటిని స్మార్ట్‌గా మార్చుకునేందుకు జనం పరుగులు తీస్తున్నారు.

పట్టణాల్లో తప్పనిసరి : గ్యాస్ కొరత వస్తే పల్లెటూళ్లలో కట్టెల పొయ్యిలు వాడుకుంటారు. కానీ, పట్టణాల్లో ఆ పరిస్థితి ఉండదు. అపార్ట్‌మెంట్లలో కట్టెల పొయ్యిలు వెలిగించడం అసాధ్యం. అందుకే నగరవాసులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలపై దృష్టి సారించారు. గ్యాస్ ధరల భారాన్ని తగ్గించుకునేందుకు కరెంట్ పొయ్యిలను ఆశ్రయిస్తున్నారు. కరెంట్ పొయ్యిలు అనగానే కరెంట్ బిల్లు కాలిపోతుందేమో అని భయపడే రోజులు పోయాయి. గ్యాస్ ధరతో పోలిస్తే ఇండక్షన్ స్టవ్‌ల పవర్ వినియోగం చాలా తక్కువగా ఉంటుందని దుకాణదారులు అంటున్నారు. దీనిపై ఆహారం కూడా చాలా తొందరగా ఉడుకుతుంది. కేవలం రూ.3 వేలలోపే మంచి బ్రాండెడ్ ఇండక్షన్ స్టవ్‌లు దొరుకుతుండటంతో వినియోగదారులు వీటి వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారంటున్నారు.

వంటగదిలో 'డిజిటల్' విప్లవం - గ్యాస్ కష్టాలకు చెక్ పెట్టేలా ఎలక్ట్రిక్ పొయ్యిల వైపు పరుగులు (ETV)

"ఇప్పుడు మార్కెట్లో వినియోగదారులు ఎక్కువగా ఇండక్షన్ స్టవ్‌లు అడుగుతున్నారు. గ్యాస్‌ కంటే ఇండక్షన్ పవర్ వినియోగం తక్కువగా ఉంటుంది. ఇంట్లో ఆహారం కూడా తొందరగా అవుతుంది. అలాగే రైస్‌ కుక్కర్ కూడా ఉపయోగించవచ్చు. ఆయిల్‌ లేకుండా హెల్తీ ఫుడ్‌ కోసం ఎయిర్‌ ఫ్రైయర్‌ తీసుకోవచ్చు. ఇందులో 88 శాతం లెస్‌ ఆయిల్ ఉంటుంది. 15 నిమిషాలలోపు ఫ్రై ఐటెమ్ అయిపోతుంది. దీనికోసం ప్రత్యేకంగా స్టాక్ కూడా తెప్పిస్తున్నాం. రూ. 3 వేలలోపే ఇండక్షన్‌లు దొరుకుతాయి. మైక్రోవేవ్స్ కూడా లభిస్తాయి. ఇందులో కేక్స్, బిర్యానీ, తందూరి ఐటెమ్స్ త్వరగా అవుతాయి." -దుకాణదారుడు

ఎయిర్ ఫ్రైయర్లు, మైక్రోవేవ్‌లతో ట్రెండ్ : వంటగదిలో కేవలం స్టవ్‌లు మాత్రమే కాదు, స్మార్ట్ పరికరాల హవా కూడా నడుస్తోంది. నూనె లేకుండా ఆరోగ్యకరమైన ఫుడ్ కోసం ఎయిర్ ఫ్రైయర్లను భారీగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఇందులో ఏకంగా 88 శాతం తక్కువ నూనెతో వంట చేసుకోవచ్చు. కేవలం 15 నిమిషాలలోపే ఫ్రై ఐటెమ్స్ రెడీ అయిపోతున్నాయి. అలాగే, కేక్స్, బిర్యానీ, తందూరి ఐటెమ్స్ త్వరగా చేసుకునేందుకు మైక్రోవేవ్ ఓవెన్లను ఆశ్రయిస్తున్నారు. ఎలక్ట్రిక్ రైస్ కుక్కర్ల వాడకం కూడా విపరీతంగా పెరిగింది.

"మార్కెట్లో ప్రస్తుతం ఇండక్షన్ స్టవ్‌లకు విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంది. కానీ, కంపెనీల్లో కూడా స్టాక్ అందుబాటులో లేదు. రైస్‌ కుక్కర్ల సప్లై కూడా సరిగ్గా లేదు. ఉదయం వస్తున్న స్టాక్‌ సాయంత్రానికే అయిపోతోంది. కస్టమర్లకు అన్ని బ్రాండ్స్ కావాలన్నా దొరకడం లేదు. ఇండక్షన్ స్టవ్‌లు ఎక్కువగా అడుగుతున్నారు కానీ, కొంతమంది కేవలం రేటు అడిగి వెళ్లిపోతున్నారు." -వ్యాపారి

నో స్టాక్, సాయంత్రానికే బోర్డులు : మార్కెట్లో ఎలక్ట్రిక్ కుకింగ్ ఐటెమ్స్‌కు భారీ డిమాండ్ ఏర్పడింది. దీంతో డిమాండ్‌కు తగ్గట్లుగా సప్లై లేకపోవడం ఇప్పుడు వ్యాపారులకు కొత్త సమస్యగా మారింది. ఉదయం దుకాణానికి వస్తున్న స్టాక్, సాయంత్రానికే పూర్తిగా ఖాళీ అయిపోతోందని దుకాణదారులు చెబుతున్నారు. డిమాండ్ ఉన్నప్పటికీ కంపెనీల నుంచి సరఫరా సరిగ్గా లేదు. వినియోగదారులు కోరుకునే అన్ని బ్రాండ్ల వస్తువులు దొరకడం లేదంటున్నారు.

"గ్యాస్‌ బుక్‌ చేస్తుంటే అవడం లేదు. గ్యాస్ కోసం చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. పల్లెటూరుల్లో అయితే కట్టెల పొయ్యిలు వాడుకుంటారు. కానీ, మాకు పట్టణాల్లో అలా కుదరదు కదా. అందుకే కరెంట్‌ పొయ్యిలు, రైస్‌ కుక్కర్లు వాడాల్సిందే. ప్రస్తుతం అవి తీసుకోవాలని మార్కెట్‌కు వచ్చి చూస్తున్నాం." - వినియోగదారులు

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

