రెండు రోజుల్లోనే గ్యాస్ సిలిండర్ డెలివరీ అంటూ మోసాలు - సైబర్ నేరగాళ్ల కొత్త ట్రెండ్
తత్కాల్ డెలివరీ పేరుతో లింక్ల వల - బుక్ చేయకుండా వచ్చే మెసేజ్ల జోలికి వెళ్లొద్దని పోలీసులు, గ్యాస్ డీలర్ల హెచ్చరిక - డిజిటల్ ఫ్లాట్ఫాంల ద్వారానే సిలిండర్ బుక్ చేసుకోవాలని సూచన
Published : March 19, 2026 at 12:25 PM IST
Fake Gas Booking Alert in Telangana : పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న యుద్ధ ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోని వంట గ్యాస్ కొరత ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలో సిలిండర్ బుక్ చేసే ప్రయత్నం చేసినా అవ్వడం లేదు. పలు ప్రాంతాల్లో గ్యాస్ సరఫరా నిలిపిపోయింది. దీంతో గ్యాస్ సిలిండర్ల కోసం ఒక్కసారిగా డిమాండ్ పెరిగింది. గ్యాస్ కోసం ఆన్లైన్లో ప్రయత్నిస్తే సర్వర్ బిజీగా ఉన్నాయని చెబుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే గ్యాస్ కొరతను ఆసరాగా చేసుకుని సైబర్ మోసగాళ్లు కొత్త రకమైన మోసాలు జరుగుతున్నాయి.
పలువురు వినియోగదారుల మొబైల్ ఫోన్లకు సందేశాలు పంపుతున్నారు. రెండు రోజుల్లోనే గ్యాస్ సిలిండర్ డెలివరీ చేస్తామంటూ వల పన్నుతున్నారు. వారు పంపిన లింక్లను క్లిక్ చేసిన వెంటనే వినియోగదారుల ఫోన్లు మోసగాళ్ల నియంత్రణలోకి వెళ్లి, బ్యాంకు ఖాతాల నుంచి నగదు మాయమవుతున్నాయి. వారి వలకు చిక్కకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసు అధికారులు, గ్యాస్ డీలర్లు సూచిస్తున్నారు. గత రెండు రోజులుగా సైబర్ మోసగాళ్ల నుంచి ఈ తరహా మెసేజ్లు వస్తున్నాయి. ఈ విషయాన్ని తెలంగాణ ఎల్పీజీ డిస్ట్రిబ్యూటర్ల సంఘం అధ్యక్షుడు కె. జగన్మోహన్రెడ్డి ఆయిల్ కంపెనీల రాష్ట్ర కోఆర్డినేటర్ దృష్టికి మంగళవారం తీసుకెళ్లారు.
తాజాగా జరిగిన ఘటనలు ఇవే :
- హైదరాబాద్ దిల్సుఖ్నగర్లో ఉంటున్న ఆనంద్ ఇంట్లో సిలిండర్లో గ్యాస్ అయిపోవచ్చింది. కొద్దిరోజులుగా బుక్ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇంతలో ఆయన ఫోన్కు మీకు గ్యాస్ పంపిస్తాం అంటూ ఓ మెసేజ్ వచ్చింది. అందులోని లింక్ క్లిక్ చేసి డబ్బులు చెల్లించమన్నారు. అలా చేయగానే ఆయన బ్యాంకు అకౌంట్ నుంచి డబ్బులు వెళ్లిపోయాయి. గ్యాస్ కోసమే అని ముందు అనుకున్నారు. తీరా డబ్బులు ఎంతన్నది చూశాక ఆశ్చర్యపోయారు. ఈ విషయం గురించి డీలర్ దగ్గరకు వెళ్లి అడిగితే ఏమీ తెలియదన్నారు.
- వరంగల్కు చెందిన శ్యామల హోటల్ నడుపుతున్నారు. వాణిజ్య సిలిండర్ల సరఫరా నిలిచిపోవడంతో వ్యాపారం ఎలా అన్న దిగులుతో ప్రస్తుతం ఉన్నారు. అదే సమయంలో శ్యామల ఫోన్కు ఓ మెసేజ్ తత్కాల్ స్కీంలో అదనంగా మరో సిలిండర్కు మరో రూ.500 చెల్లిస్తే మీ అడ్రస్ వద్దకే రెండ్రోజుల్లోనే సిలిండర్లు వస్తాయని మెసేజ్ వచ్చింది. అందులోని లింక్ క్లిక్ చేశారు. కాని రెండు, మూడు రోజులైనా గ్యాస్ రాలేదు. అనుమానం వచ్చి బ్యాంకు అకౌంట్ చెక్ చేయగా డబ్బులు ఖాళీ అయిపోయాయి.
''సైబర్ మోసగాళ్లు గ్యాస్ వినియోగదారులను లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారు. మీరు సిలిండర్ బుక్ చేయకుండానే డెలివరీకి సంబంధించిన మెసేజ్ వచ్చిందంటే అనుమానించాల్సిందే. తత్కాల్ స్కీం పేరుతో, తక్కువ పరిమాణంతో తక్కువ ధరకు గ్యాస్ పేరుతో మోసాలు చేస్తున్నారు. వారు పంపే మెసేజ్ల్లోని లింక్లను క్లిక్ చేయవద్దు. ముందుగా మీ గ్యాస్ డీలర్ను సంప్రదించండి'' - వీసీ సజ్జనార్, హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్
గుర్తు తెలియని నంబర్లతో జాగ్రత్త :
- ఈ సమయంలో గ్యాస్ వినియోగదారులు గుర్తి తెలియని నంబర్ల నుంచి వచ్చే మెసేజ్లలోని లింక్లను క్లిక్ చేయవద్దు.
- ప్రతి గ్యాస్ కంపెనీకి ఫిక్స్డ్ ఐడీ ఉంటుంది. వినియోగదారులు ఆ ఐడీని సరిచూసుకోవాలి.
- మీది హెచ్పీ గ్యాస్ అయితే HPGASc-s కోడ్తో మెసేజ్ వస్తుంది.
- భారత్ గ్యాస్ అయితే BPCLIN-s అని ఉంటుంది.
- మీరు గ్యాస్ బుక్ చేయకుండా మెసేజ్ వచ్చిందంటే అది సైబర్ నేరగాళ్ల స్కామ్ అనే విషయాన్ని గుర్తించాలి.
- ప్రతి కంపెనీకి సిలిండర్ బుకింగ్కు ఆన్లైన్ ఫోన్ నంబరు ఉంటుంది. అధికారిక యాప్లు ఉంటాయి.
- సాధ్యమైనంతవరకు ఈ డిజిటల్ ఫ్లాట్ఫాంల ద్వారానే సిలిండర్ బుక్ చేసుకోవాలి.
- అమెజాన్, ఫోన్పే డిజిటల్ ప్లాట్ఫారంలనూ ఉపయోగించవచ్చు.
