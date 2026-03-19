రెండు రోజుల్లోనే గ్యాస్ సిలిండర్ డెలివరీ అంటూ మోసాలు - సైబర్​ నేరగాళ్ల కొత్త ట్రెండ్​

తత్కాల్‌ డెలివరీ పేరుతో లింక్‌ల వల - బుక్‌ చేయకుండా వచ్చే మెసేజ్‌ల జోలికి వెళ్లొద్దని పోలీసులు, గ్యాస్‌ డీలర్ల హెచ్చరిక - డిజిటల్​ ఫ్లాట్​ఫాంల ద్వారానే సిలిండర్​ బుక్​ చేసుకోవాలని సూచన

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 19, 2026 at 12:25 PM IST

Fake Gas Booking Alert in Telangana : పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న యుద్ధ ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోని వంట గ్యాస్​ కొరత ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలో సిలిండర్​ బుక్​ చేసే ప్రయత్నం చేసినా అవ్వడం లేదు. పలు ప్రాంతాల్లో గ్యాస్​ సరఫరా నిలిపిపోయింది. దీంతో గ్యాస్​ సిలిండర్ల కోసం ఒక్కసారిగా డిమాండ్​ పెరిగింది. గ్యాస్​ కోసం ఆన్​లైన్​లో ప్రయత్నిస్తే సర్వర్​ బిజీగా ఉన్నాయని చెబుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే గ్యాస్​ కొరతను ఆసరాగా చేసుకుని సైబర్​ మోసగాళ్లు కొత్త రకమైన మోసాలు జరుగుతున్నాయి.

పలువురు వినియోగదారుల మొబైల్​ ఫోన్లకు సందేశాలు పంపుతున్నారు. రెండు రోజుల్లోనే గ్యాస్​ సిలిండర్​ డెలివరీ చేస్తామంటూ వల పన్నుతున్నారు. వారు పంపిన లింక్​లను క్లిక్​ చేసిన వెంటనే వినియోగదారుల ఫోన్లు మోసగాళ్ల నియంత్రణలోకి వెళ్లి, బ్యాంకు ఖాతాల నుంచి నగదు మాయమవుతున్నాయి. వారి వలకు చిక్కకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసు అధికారులు, గ్యాస్​ డీలర్లు సూచిస్తున్నారు. గత రెండు రోజులుగా సైబర్​ మోసగాళ్ల నుంచి ఈ తరహా మెసేజ్​లు వస్తున్నాయి. ఈ విషయాన్ని తెలంగాణ ఎల్పీజీ డిస్ట్రిబ్యూటర్ల సంఘం అధ్యక్షుడు కె. జగన్మోహన్​రెడ్డి ఆయిల్​ కంపెనీల రాష్ట్ర కోఆర్డినేటర్​ దృష్టికి మంగళవారం తీసుకెళ్లారు.

తాజాగా జరిగిన ఘటనలు ఇవే :

  • హైదరాబాద్​ దిల్​సుఖ్​నగర్​లో ఉంటున్న ఆనంద్​ ఇంట్లో సిలిండర్​లో గ్యాస్​ అయిపోవచ్చింది. కొద్దిరోజులుగా బుక్​ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇంతలో ఆయన ఫోన్​కు మీకు గ్యాస్​ పంపిస్తాం అంటూ ఓ మెసేజ్​ వచ్చింది. అందులోని లింక్​ క్లిక్​ చేసి డబ్బులు చెల్లించమన్నారు. అలా చేయగానే ఆయన బ్యాంకు అకౌంట్​ నుంచి డబ్బులు వెళ్లిపోయాయి. గ్యాస్​ కోసమే అని ముందు అనుకున్నారు. తీరా డబ్బులు ఎంతన్నది చూశాక ఆశ్చర్యపోయారు. ఈ విషయం గురించి డీలర్​ దగ్గరకు వెళ్లి అడిగితే ఏమీ తెలియదన్నారు.
  • వరంగల్​కు చెందిన శ్యామల హోటల్​ నడుపుతున్నారు. వాణిజ్య సిలిండర్ల సరఫరా నిలిచిపోవడంతో వ్యాపారం ఎలా అన్న దిగులుతో ప్రస్తుతం ఉన్నారు. అదే సమయంలో శ్యామల ఫోన్​కు ఓ మెసేజ్​ తత్కాల్​ స్కీంలో అదనంగా మరో సిలిండర్​కు మరో రూ.500 చెల్లిస్తే మీ అడ్రస్​ వద్దకే రెండ్రోజుల్లోనే సిలిండర్లు వస్తాయని మెసేజ్​ వచ్చింది. అందులోని లింక్​ క్లిక్​ చేశారు. కాని రెండు, మూడు రోజులైనా గ్యాస్​ రాలేదు. అనుమానం వచ్చి బ్యాంకు అకౌంట్​ చెక్​ చేయగా డబ్బులు ఖాళీ అయిపోయాయి.

''సైబర్​ మోసగాళ్లు గ్యాస్​ వినియోగదారులను లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారు. మీరు సిలిండర్​ బుక్​ చేయకుండానే డెలివరీకి సంబంధించిన మెసేజ్​ వచ్చిందంటే అనుమానించాల్సిందే. తత్కాల్​ స్కీం పేరుతో, తక్కువ పరిమాణంతో తక్కువ ధరకు గ్యాస్​ పేరుతో మోసాలు చేస్తున్నారు. వారు పంపే మెసేజ్​ల్లోని లింక్​లను క్లిక్​ చేయవద్దు. ముందుగా మీ గ్యాస్​ డీలర్​ను సంప్రదించండి'' - వీసీ సజ్జనార్​, హైదరాబాద్​ పోలీస్​ కమిషనర్​

గుర్తు తెలియని నంబర్లతో జాగ్రత్త :

  • ఈ సమయంలో గ్యాస్​ వినియోగదారులు గుర్తి తెలియని నంబర్ల నుంచి వచ్చే మెసేజ్​లలోని లింక్​లను క్లిక్​ చేయవద్దు.
  • ప్రతి గ్యాస్​ కంపెనీకి ఫిక్స్​డ్​ ఐడీ ఉంటుంది. వినియోగదారులు ఆ ఐడీని సరిచూసుకోవాలి.
  • మీది హెచ్​పీ గ్యాస్​ అయితే HPGASc-s కోడ్​తో మెసేజ్​ వస్తుంది.
  • భారత్​ గ్యాస్​ అయితే BPCLIN-s అని ఉంటుంది.
  • మీరు గ్యాస్​ బుక్​ చేయకుండా మెసేజ్​ వచ్చిందంటే అది సైబర్​ నేరగాళ్ల స్కామ్​ అనే విషయాన్ని గుర్తించాలి.
  • ప్రతి కంపెనీకి సిలిండర్​ బుకింగ్​కు ఆన్​లైన్​ ఫోన్​ నంబరు ఉంటుంది. అధికారిక యాప్​లు ఉంటాయి.
  • సాధ్యమైనంతవరకు ఈ డిజిటల్​ ఫ్లాట్​ఫాంల ద్వారానే సిలిండర్​ బుక్​ చేసుకోవాలి.
  • అమెజాన్​, ఫోన్​పే డిజిటల్​ ప్లాట్​ఫారంలనూ ఉపయోగించవచ్చు.

