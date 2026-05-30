గ్యాస్ బుక్​ చేస్తే 3 వారాలు ఆగాల్సిందే : సిలిండర్ల డెలివరీలో ఏజెన్సీల మాయ

గ్యాస్​ వినియోగదారులకు తప్పని తిప్పలు - బుక్​ చేసిన రెండు, మూడు వారాల తర్వాతే సిలిండర్ల డెలివరీ - డొమెస్టిక్​ సిలిండర్​ హోటళ్లు, ఫాస్ట్​ ఫుడ్​ సెంటర్లకు డెలివరీ చేస్తున్నట్లు ఆరోపణలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 30, 2026 at 10:46 AM IST

Delay in Cylinder Supply in Hyderabad : హైదరాబాద్​ నగరంలో వంట గ్యాస్​ వినియోగదారులకు తిప్పలు ఇంకా తప్పడం లేదు. వంట గ్యాస్​ సిలిండర్ల సరఫరాలో ఎలాంటి సమస్యలు లేవని అధికారులు ప్రకటిస్తున్నప్పటికీ ఏజెన్సీల తీరుతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఎల్​పీజీ సిలిండర్​ బుక్​ చేసిన తర్వాత రెండు, మూడు వారాలైనా సరఫరా చేయడం లేదు. ఏజెన్సీల వద్దకు పలుమార్లు తిరిగితే తప్ప సిలిండర్​ రాని పరిస్థితి ఉంది.

గ్యాస్​ బుక్​ చేసుకున్న తర్వాత ఎలాంటి సమాచారం ఉండటం లేదు. రెండు వారాల తర్వాత అదీ నేరుగా వెళ్లి ఏజెన్సీ ప్రతినిధులతో మాట్లాడితేనే సిలిండర్​ వస్తోంది. వాణిజ్య గ్యాస్​ సిలిండర్ల కొరతను అవకాశంగా తీసుకుని డొమెస్టిక్​ సిలిండర్ల సరఫరాలో ఇబ్బందులకు పలువురు డీలర్లు తెరతీశారు. బుక్​ చేసుకున్న వారికి సీరియల్​ నెంబరు ఆధారంగా డెలివరీ చేయాల్సి ఉన్నా కానీ ఆ నిబంధనను ఏమాత్రం పట్టించుకోవడం లేదు. గృహవసర సిలిండర్లను హోటళ్లు, ఫాస్ట్​ ఫుడ్​ సెంటర్లు, హాస్టళ్లకు అధిక ధరలకు విక్రయిస్తున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్​లో 33 లక్షల ఎల్​పీజీ కనెక్షన్లు ఉన్నాయి. సగటున నిత్యం 70 వేల బుకింగ్​లు అయ్యేవి. కానీ పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం మొదలైన అనంతరం బుకింగ్​లు పెరిగాయి. ఈ నేపథ్యంలో 25 రోజుల గడువు ముగిసిన వెంటనే బుక్​ చేస్తుండటంతో రోజూ లక్షకు పైగా దాటుతున్నాయి.

ఇటీవల జరిగిన ఘటన : భరత్​నగర్​కు చెందిన ఎల్​పీజీ వినియోగదారుడు గత నెల 27న సిలిండర్​ కోసం బుక్​ చేశారు. 3 వారాలైనా రాకపోవడంతో పలుమార్లు ఫోన్​లో ఏజెన్సీని సంప్రదించేందుకు ప్రయత్నించినా ఫోన్లు పని చేయలేదు. చివరకు ఏజెన్సీ వద్దకు వెళ్లి సిలిండర్​ రాలేదని ఫిర్యాదు చేస్తే రెండు, మూడు రోజుల్లో వస్తుందని చెప్పి ఈ నెల 23న పంపించారు.

పనిచేయని గ్యాస్​ ఏజెన్సీల నెంబర్లు​ : అత్యధిక గ్యాస్​ ఏజెన్సీల్లో గతంలో ఉన్న ఫోన్​ నెంబర్లు ఇప్పుడు పని చేయడం లేదు. ఫోన్​ చేస్తే ఎంగేజ్​ రావడం, లేదంటే తీయకపోవడం, అదీ కాదంటే ఫోన్​ పని చేయకపోవడం సాధారణంగా మారింది. పలు గ్యాస్​ ఏజెన్సీలు కొత్త ఫోన్​ నెంబర్లను ఉపయోగిస్తున్నాయి. మరోవైపు దీనిని ఆసరాగా చేసుకొని గ్యాస్​ కనెక్షన్​ కేవైసీ అప్​డేట్​, ఎమర్జెన్సీ గ్యాస్​ బుకింగ్​ పేరుతో సైబర్​ కేటుగాళ్లు సరికొత్త మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. అమాయకుల అకౌంట్స్​ను ఖాళీ చేస్తున్నారు. ఈ మేరకు ఇటువంటి మోసాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు ప్రజలను హెచ్చరిస్తున్నారు.

అధికారిక పోర్టల్​లో ఫిర్యాదు చేయండి : డబ్బు చెల్లిస్తే గ్యాస్​ వస్తుందంటూ సందేశాలు వస్తే వెంటనే సైబర్​ మోసమని గ్రహించాలి. ఇలా గ్యాస్​ బుకింగ్​ లేదా కేవైసీ అప్​డేట్​ల కోసం గ్యాస్​ కంపెనీల అధికారిక యాప్​లు, వెబ్​సైట్​లను ఉపయోగించాలి. ఆ వివరాలు గ్యాస్​ బిల్లులపై ఉంటాయని గమనించండి. ఏదైనా సందేశాలు ఉంటే నేరుగా వాటిని సంబంధిత గ్యాస్​ ఏజెన్సీ ఆఫీస్​కు వెళ్లి సంప్రదించండి. ఇలా సైబర్​ మోసాలకు గురైతే ఆలస్యం లేకుండా వెంటనే జాతీయ సైబర్​ క్రైమ్​ హెల్ప్​లైన్​ నంబరు 1930కి కాల్​ చేయండి. లేదా కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారిక పోర్టల్​లో ఫిర్యాదు చేయాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.

గ్యాస్​ బుకింగ్​ అంటూ మోసాలు? : కేవైసీ అప్​డేట్​ చేయాలంటూ వాట్సాప్​ లేదా ఎస్​ఎంఎస్​ ద్వారా వచ్చే గుర్తు తెలియని లింక్​లను క్లిక్​ చేయడం, వారు పంపే ఏపీకే ఫైల్స్​ను మొబైల్​లో ఇన్​స్టాల్​ చేయడం అత్యంత ప్రమాదకరం. నేరగాళ్లు పంపే ఏ చిన్న యాప్​ కూడా డౌన్​లోడ్​ చేయకూడదు. లేదంటే మీ మొబైల్​ యాక్సిక్​ మొత్తం వారి చేతుల్లోకి వెళ్లిపోతుంది. దీని ద్వారా ఫోన్​కు వచ్చే బ్యాంక్​ ఓటీపీలు, రహస్య సందేశాలు నేరుగా సైబర్​ నేరగాళ్లకు చేరిపోతాయి. ఖాతాల్లో డబ్బు మోసగాళ్ల అకౌంట్​కు బదిలీ అయిపోతుంది.

