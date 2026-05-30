గ్యాస్ బుక్ చేస్తే 3 వారాలు ఆగాల్సిందే : సిలిండర్ల డెలివరీలో ఏజెన్సీల మాయ
గ్యాస్ వినియోగదారులకు తప్పని తిప్పలు - బుక్ చేసిన రెండు, మూడు వారాల తర్వాతే సిలిండర్ల డెలివరీ - డొమెస్టిక్ సిలిండర్ హోటళ్లు, ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లకు డెలివరీ చేస్తున్నట్లు ఆరోపణలు
Published : May 30, 2026 at 10:46 AM IST
Delay in Cylinder Supply in Hyderabad : హైదరాబాద్ నగరంలో వంట గ్యాస్ వినియోగదారులకు తిప్పలు ఇంకా తప్పడం లేదు. వంట గ్యాస్ సిలిండర్ల సరఫరాలో ఎలాంటి సమస్యలు లేవని అధికారులు ప్రకటిస్తున్నప్పటికీ ఏజెన్సీల తీరుతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఎల్పీజీ సిలిండర్ బుక్ చేసిన తర్వాత రెండు, మూడు వారాలైనా సరఫరా చేయడం లేదు. ఏజెన్సీల వద్దకు పలుమార్లు తిరిగితే తప్ప సిలిండర్ రాని పరిస్థితి ఉంది.
గ్యాస్ బుక్ చేసుకున్న తర్వాత ఎలాంటి సమాచారం ఉండటం లేదు. రెండు వారాల తర్వాత అదీ నేరుగా వెళ్లి ఏజెన్సీ ప్రతినిధులతో మాట్లాడితేనే సిలిండర్ వస్తోంది. వాణిజ్య గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరతను అవకాశంగా తీసుకుని డొమెస్టిక్ సిలిండర్ల సరఫరాలో ఇబ్బందులకు పలువురు డీలర్లు తెరతీశారు. బుక్ చేసుకున్న వారికి సీరియల్ నెంబరు ఆధారంగా డెలివరీ చేయాల్సి ఉన్నా కానీ ఆ నిబంధనను ఏమాత్రం పట్టించుకోవడం లేదు. గృహవసర సిలిండర్లను హోటళ్లు, ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లు, హాస్టళ్లకు అధిక ధరలకు విక్రయిస్తున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో 33 లక్షల ఎల్పీజీ కనెక్షన్లు ఉన్నాయి. సగటున నిత్యం 70 వేల బుకింగ్లు అయ్యేవి. కానీ పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం మొదలైన అనంతరం బుకింగ్లు పెరిగాయి. ఈ నేపథ్యంలో 25 రోజుల గడువు ముగిసిన వెంటనే బుక్ చేస్తుండటంతో రోజూ లక్షకు పైగా దాటుతున్నాయి.
ఇటీవల జరిగిన ఘటన : భరత్నగర్కు చెందిన ఎల్పీజీ వినియోగదారుడు గత నెల 27న సిలిండర్ కోసం బుక్ చేశారు. 3 వారాలైనా రాకపోవడంతో పలుమార్లు ఫోన్లో ఏజెన్సీని సంప్రదించేందుకు ప్రయత్నించినా ఫోన్లు పని చేయలేదు. చివరకు ఏజెన్సీ వద్దకు వెళ్లి సిలిండర్ రాలేదని ఫిర్యాదు చేస్తే రెండు, మూడు రోజుల్లో వస్తుందని చెప్పి ఈ నెల 23న పంపించారు.
పనిచేయని గ్యాస్ ఏజెన్సీల నెంబర్లు : అత్యధిక గ్యాస్ ఏజెన్సీల్లో గతంలో ఉన్న ఫోన్ నెంబర్లు ఇప్పుడు పని చేయడం లేదు. ఫోన్ చేస్తే ఎంగేజ్ రావడం, లేదంటే తీయకపోవడం, అదీ కాదంటే ఫోన్ పని చేయకపోవడం సాధారణంగా మారింది. పలు గ్యాస్ ఏజెన్సీలు కొత్త ఫోన్ నెంబర్లను ఉపయోగిస్తున్నాయి. మరోవైపు దీనిని ఆసరాగా చేసుకొని గ్యాస్ కనెక్షన్ కేవైసీ అప్డేట్, ఎమర్జెన్సీ గ్యాస్ బుకింగ్ పేరుతో సైబర్ కేటుగాళ్లు సరికొత్త మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. అమాయకుల అకౌంట్స్ను ఖాళీ చేస్తున్నారు. ఈ మేరకు ఇటువంటి మోసాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు ప్రజలను హెచ్చరిస్తున్నారు.
అధికారిక పోర్టల్లో ఫిర్యాదు చేయండి : డబ్బు చెల్లిస్తే గ్యాస్ వస్తుందంటూ సందేశాలు వస్తే వెంటనే సైబర్ మోసమని గ్రహించాలి. ఇలా గ్యాస్ బుకింగ్ లేదా కేవైసీ అప్డేట్ల కోసం గ్యాస్ కంపెనీల అధికారిక యాప్లు, వెబ్సైట్లను ఉపయోగించాలి. ఆ వివరాలు గ్యాస్ బిల్లులపై ఉంటాయని గమనించండి. ఏదైనా సందేశాలు ఉంటే నేరుగా వాటిని సంబంధిత గ్యాస్ ఏజెన్సీ ఆఫీస్కు వెళ్లి సంప్రదించండి. ఇలా సైబర్ మోసాలకు గురైతే ఆలస్యం లేకుండా వెంటనే జాతీయ సైబర్ క్రైమ్ హెల్ప్లైన్ నంబరు 1930కి కాల్ చేయండి. లేదా కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారిక పోర్టల్లో ఫిర్యాదు చేయాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.
గ్యాస్ బుకింగ్ అంటూ మోసాలు? : కేవైసీ అప్డేట్ చేయాలంటూ వాట్సాప్ లేదా ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా వచ్చే గుర్తు తెలియని లింక్లను క్లిక్ చేయడం, వారు పంపే ఏపీకే ఫైల్స్ను మొబైల్లో ఇన్స్టాల్ చేయడం అత్యంత ప్రమాదకరం. నేరగాళ్లు పంపే ఏ చిన్న యాప్ కూడా డౌన్లోడ్ చేయకూడదు. లేదంటే మీ మొబైల్ యాక్సిక్ మొత్తం వారి చేతుల్లోకి వెళ్లిపోతుంది. దీని ద్వారా ఫోన్కు వచ్చే బ్యాంక్ ఓటీపీలు, రహస్య సందేశాలు నేరుగా సైబర్ నేరగాళ్లకు చేరిపోతాయి. ఖాతాల్లో డబ్బు మోసగాళ్ల అకౌంట్కు బదిలీ అయిపోతుంది.
