వైభవంగా గరుడవాహన సేవ - భారీగా తరలివచ్చిన భక్తజనం
Garuda Vahana Seva:శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా గరుడవాహన సేవ అంగరంగ వైభవంగా సాగింది. వైకుంఠనాథునికి సాగిన గరుడ వాహన సేవను తిలకించేందుకు భక్తజనం పోటెత్తింది. భక్తులకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా టీటీడీ ఏర్పాట్లు చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 12:22 PM IST
Tirumala Garuda Vahana Seva : బ్రహ్మాండ నాయకుని కమనీయ ఉత్సవం. కోనేటి రాయుడి వైభవానికి తార్కాణం. శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా గరుడవాహన సేవ అంగరంగ వైభవంగా సాగింది. కనివినీ ఎరుగని రీతిలో కన్నుల పండువగా వైకుంఠనాథునికి సాగిన గరుడ వాహన సేవను తిలకించేందుకు భక్తజనం పోటెత్తింది. భక్తులకు ఇబ్బందులు లేకుండా టీటీడీ సకల సౌకర్యాలు కల్పించింది.
బ్రహ్మోత్సవాల్లో ఐదో రోజు రాత్రి స్వామికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రుడైన గరుత్మంతుడిని వాహనంగా చేసుకోని మాఢవీధుల్లో ఊరేగుతూ మలయప్పస్వామి భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. బంగారు గరుడ వాహనంపై స్వామి వారు విశేష అభరణాలతో అలంకారమై, గజమాలలు, శ్రీవల్లి పుత్తూరు గోదాదేవి ఆలయం నుంచి వచ్చిన మాలలను ధరించి తిరుమాఢ వీధులలో ఊరేగారు.
వర్షం కురుస్తున్న సమయంలో ఘటాటోపం మాటున వాహన సేవ ముందుకు సాగింది. వాహనం ముందు గజరాజులు నడుస్తుండగా, భక్తజన బృందాలు భజనలు, కోలాటాలు, జీయ్యంగార్ల ఘోష్టితో స్వామివారిని కీర్తిస్తుండగా, మంగళవాయిద్యాల మధ్య స్వామివారి వాహనసేవ కోలాహలంగా సాగింది. భక్తులు అడుగడుగునా కర్పూరహారతులు సమర్పించి శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. వాహనసేవలో శ్రీ పెద్దజీయంగారు, శ్రీ చిన్నజీయంగారు, టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు, ఈవో ఎం.రవిచంద్ర, అదనపు ఈవో వెంకయ్యచౌదరి, బోర్డు సభ్యులు, జేఈవోలు ఎ.శరత్, ప్రభల గోపీనాథ్ పాల్గొన్నారు.
వర్షాన్ని లెక్కచేయకుండా : స్వామి వారి గరుడ వాహన సేవను దర్శించుకునేందుకు అశేషంగా తరలివచ్చిన భక్తులకు అసౌకర్యం కలగకుండా అధికారులు పటిష్ట ఏర్పాట్లు చేశారు. మధ్యాహ్నం నుంచి కురిసిన వర్షాన్ని లెక్కచేయకుండా స్వామి వారి వాహన సేవను వీక్షించేందుకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. భక్తుల భద్రత నిమిత్తం రోజూ వారీ విధులు నిర్వహించే పోలీసులకు అదనంగా మరో వెయ్యి మందితో భక్తులకు భద్రత కల్పించారు. సుమారు 3,500 మంది శ్రీవారి సేవకులు ఆహారపొట్లాల ప్యాకింగ్, గ్యాలరీలలో అన్నప్రసాదాల వితరణ, ఆరోగ్య శాఖ ఆధ్వర్యంలో తాగునీటి పంపిణీ చేశారు.
సర్వదర్శనానికి 8 గంటల సమయం : తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 12 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 31 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న తిరుమల శ్రీవారిని 77,759 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా, శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.2.96 కోట్లు వచ్చింది. నిన్న స్వామివారికి 28,977 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
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