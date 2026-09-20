కనుల పండువగా శ్రీవారి గరుడోత్సవం - పోటెత్తిన భక్తజనం
కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమైన శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామివారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల్లో ఐదో రోజైన శనివారం రాత్రి శ్రీవారి గరుడ వాహన సేవ కనుల పండువగా జరిగింది. గరుడ వాహనసేవ తిలకించేందుకు పోటెత్తిన భక్తజనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 20, 2026 at 7:52 AM IST
Garuda Vahana Seva in Tirumala : తిరుమల శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా గరుడవాహన సేవ వైభవంగా సాగింది. గరుడ వాహన సేవను తిలకించేందుకు భక్తజనం సంద్రమై పోటెత్తింది. సామాన్య భక్తులకు స్వామివారి వైభవ సాక్షాత్కారమే ప్రథమ ప్రాధాన్యంగా కలియుగాధిపతికి గరుడ వాహన సేవను టీటీడీ ఘనంగా నిర్వహించింది.
బ్రహ్మోత్సవాల్లో ఐదో రోజు రాత్రి స్వామికి అత్యంత ప్రియమైన సేవకుడు గరుత్మంతుడిని వాహనంగా చేసుకొని మాఢవీధుల్లో ఊరేగుతూ శ్రీవారు భక్తులకు దర్శనమించారు. బంగారు గరుడ వాహనంపై స్వామివారు విశేష అభరణాలతో అలంకారమై, గజమాలలు, శ్రీవల్లి పుత్తూరు గోదాదేవి ఆలయం నుంచి వచ్చిన మాలలను ధరించి, తిరుమాడ వీధుల్లో ఊరేగారు.
గరుడవాహనంపై వీధుల్లోకి వేంచేసిన స్వామివారిని దర్శించుకోవడం ద్వారా సర్పదోష శాంతి, దివ్యమైన జ్ఞానం కలుగుతుందని భక్తులు విశ్వాసం. వాహనం ముందు గజరాజులు నడుస్తుండగా, భక్తజన బృందాలు భజనలు, కోలాటాలు, జీయంగార్ల ఘోష్టితో స్వామివారిని కీర్తిస్తుండగా, మంగళవాయిద్యాల నడుమ వాహనసేవ కోలాహలంగా జరిగింది. భక్తులు అడుగడుగునా కర్పూరహారతులు సమర్పించి శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు.
పౌరాణిక నేపథ్యంలో గరుడ వాహన సేవ: సిగంపూర్ నుంచి ప్రత్యేకంగా కూచిపూడి నృత్యకళాకారులు వచ్చారు. వారు తమ నృత్యంతో భక్తులను ఆకట్టుకున్నారు. పౌరాణిక నేపథ్యంలో 108 దివ్య దేశాలలోనూ గరుడ వాహన సేవ అత్యంత ప్రముఖ్యతను సంతరించుకుంది. సాయంత్రం 6.25 గంటలకు విశిష్టమైన గరుడ వాహనంపై శ్రీ మలయప్ప స్వామి మాడ వీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులను కటాక్షించారు. తిరుమల నంబి, మేదరమిట్ట, వరాహస్వామి అతిథి గృహం సమీపం నుంచి గ్యాలరీల్లోలేని భక్తులకు శ్రీవారి దర్శనాన్ని ఫీడర్ పద్ధతిలో కల్పించారు.
పోటెత్తిన భక్తజనం: స్వామి వారి గరుడ వాహన సేవ దర్శించుకునేందుకు అశేషంగా తరలివచ్చిన భక్తులకు అసౌకర్యం కలగకుండా అధికారులు పటిష్టమైన ఏర్పాట్లు చేశారు. భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకోని టీటీడీ గరుడ వాహన సేవ సాయంత్రం ఆరున్నర నుంచి 12 గంటల వరకు సాగింది. మాడవీధుల్లోని 189 గ్యాలరీల్లో మధ్యాహ్ననికి దాదాపు లక్షా 80 వేల మంది భక్తులు చేరుకున్నారు.
"బ్రహ్మోత్సవాలకు గత ఎన్నో సంవత్సరాలుగా వస్తున్నాం. ఈ ఏడాది టీటీడీ ఏర్పాట్లు అద్భుతంగా చేసింది. ఎక్కడా ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా టీటీడీ పటిష్టమైన ఏర్పాట్లు చేసింది. స్వామివారి దర్శనం చాలా బాగా జరిగింది" - భక్తులు
1000 మందితో భద్రత: గరుడ వాహన సేవను దర్శించుకునేందుకు తెల్లవారుజాము నుంచే గ్యాలరీల్లో ఉన్న భక్తులకు అందుతున్న సేవలను టీటీడీ అధికారులు పరిశీలించారు. భక్తులకు అందజేసిన అన్నప్రసాదాలు, తాగునీరు ఇతర సౌకర్యాలను భక్తులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. టీటీడీ అందిస్తున్న సేవలపై భక్తులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. రోజూవారీ విధులు నిర్వహించే పోలీసులకు అదనంగా వెయ్యి మందితో భక్తులకు భద్రత కల్పించారు. తిరుమల ఘాట్ రోడ్డులో 24 గంటలూ బస్సు సౌకర్యం ఏర్పాటు చేశారు.
నేడు స్వర్ణ రథోత్సవం: తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామివారి స్వర్ణ రథోత్సవం ఆదివారం వైభవంగా జరగనుంది. శ్రీదేవి, భూదేవి సమేతంగా శ్రీమలయప్పస్వామి వారికి విశేష సమర్పణ అనంతరం స్వర్ణరథాన్ని అధిష్టింపజేయనున్నారు. సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి స్వర్ణరథంపై శ్రీవారు భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేస్తారు. గంటపాటు మాడవీధుల్లో మహిళా భక్తులే స్వర్ణరథం లాగడం ప్రత్యేకత, అంతకు ముందు ఆలయంలోని రంగనాయకుల మండపంలో వసంత్సోవం, అస్థాన కార్యక్రమాలు శాస్త్రోక్తంగా జరగనున్నాయి.
హనుమంత, గజవాహన సేవలు: శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ఆదివారం ఉదయం 8 నుంచి 10 గంటల మధ్య తిరుమలేశుడు హనుమంత వాహనంపై ఊరేగనున్నారు. రథోత్సవం తరువాత రాత్రి 7 నుంచి 9 గంటల వరకు గజవాహన సేవ జరగనుంది.
తిరుమలలో బ్రహ్మోత్సవ శోభ - మోహినీ అవతారంలో జగన్మోహనుడు
తిరుమలలో బ్రహ్మోత్సవ శోభ - గోవుల గోపన్న అలంకారంలో దర్శనమిచ్చిన శ్రీనివాసుడు