నగరం నడిబొడ్డున 'చెత్త' కొండలు - కరిగించడానికి రూ.100 కోట్లు!
ఐటీ కారిడార్లో అక్రమంగా నిర్మాణ వ్యర్థాలు డంపింగ్ - రెండు ప్రాంతాల్లో పేరుకుపోయిన 30 లక్షల టన్నుల చెత్త - ప్రభుత్వ భూముల్లో గుట్టలకొద్దీ చెత్తను పారబోస్తున్న నిర్మాణదారులు
Published : July 18, 2026 at 2:02 PM IST
Garbage Piling Up In Financial District : హైదరాబాద్లో ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ అనగానే గుర్తొచ్చేది ఆకాశాన్ని తాకే బహుళ అంతస్తుల భవనాలు, ఐటీ కంపెనీలు, కార్పొరేట్ కార్యాలయాలు, ఫైవ్ స్టార్ హోటళ్లు, ఎప్పుడూ రద్దీగా ఉండే రహదారులు. ఇది నాణేనికి ఒక వైపు మాత్రమే. మరోవైపు పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంటుంది. ఎత్తైన భవనాల మధ్య నిర్మాణ వ్యర్థాల (సీ అండ్ డీ) కొండలు తయారవుతున్నాయి. ఇప్పటికే రెండు చోట్ల భారీగా వెలిశాయి. ఈ కొండలను తొలగించడానికి రూ.100 కోట్లు ఖర్చు అవుతుందని అంచనా.
వ్యర్థాలతో భారీ కొండలు : ఐటీ కారిడార్, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్లో 30 నుంచి 50 అంతస్తుల భారీ భవనాలు నిర్మిస్తున్నారు. వీటి నుంచి వెలువడుతున్న నిర్మాణ వ్యర్థాల నిర్వహణ సవాల్గా మారింది. నిర్మాణదారులు వీటిని ప్రభుత్వ భూముల్లో గుట్టలుగా పారబోస్తున్నారు. దీంతో హైటెక్ సిటీ నుంచి ఖానామెట్ వెళ్లే దారిలో రెండు భారీ కొండలు ఏర్పడ్డాయి. గచ్చిబౌలిలోని సర్వే నంబరు 44లో 10 ఎకరాలు, కొండాపూర్లోని సర్వే నంబరు 59లో 30 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూములున్నాయి. వీటిపై ప్రైవేటు పట్టాదారులు, ప్రభుత్వం మధ్య న్యాయ వివాదం నడుస్తోంది. దీని ఫలితంగా భూములపై ఎలాంటి పర్యవేక్షణ లేకుండా పోయింది. దీనిని అవకాశంగా తీసుకుని నిర్మాణదారులు నిర్మాణ వ్యర్థాలను ఇక్కడ డంప్ చేస్తున్నారు. ఇలా రెండు ప్రాంతాల్లో 15 టన్నుల చొప్పున మొత్తం 30 లక్షల టన్నులు పేరుకుపోయాయి.
దరఖాస్తు చేసుకోకుండానే పారేస్తున్నారు : సాధారణంగా 200 గజాల స్థలంలో మూడంతస్తుల భవనాన్ని కడితే, కనీసం 100 టన్నుల నిర్మాణ వ్యర్థాలు వెలువడుతాయి. ఇందులో రాళ్లు, మట్టి, ఇసుక, ఇటుక, కాంక్రీట్ మిశ్రమం, ప్లాస్టిక్, ఫ్లైవుడ్ మొదలైనవి ఉంటాయి. వీటిని తరలించడానికి నిర్మాణదారులు నగరపాలక సంస్థలకు అప్లై చేసుకోవాలి. అప్పుడు రాంకీ సంస్థ జీడిమెట్ల, ఫతుల్లాగూడలకు తీసుకెళ్లి, అక్కడ వేరు చేసి డంపింగ్ యార్డుకు పంపిస్తుంది. ఎస్ఎస్ఆర్ అనే మరో కంపెనీ శంషాబాద్కు వ్యర్థాలను తరలించి అక్కడ వేరు చేస్తుంది. ఒక టన్ను వ్యర్థాలకు రూ.500 వసూలు చేస్తారు. కానీ చాలా మంది నగరపాలక సంస్థలను ఆశ్రయించకుండానే ప్రభుత్వ స్థలాల్లో పారవేస్తున్నారు. ఈ వ్యర్థాల కొండల ప్రాంతంలో ఎప్పుడైనా క్లౌడ్ బరస్ట్ సంభవిస్తే జరిగే ప్రమాదాన్ని ఊహించలేం. మట్టి, దుమ్ము నీటిలో కరిగిపోయి చుట్టుపక్కల ప్రాంతమంతా బురదగా మారతాయి. బహుళ అంతస్థుల సెల్లార్లలోకి ఈ బురద వెళ్లే ముప్పు ఉంది.
నగర పాలక సంస్థపైన అదనపు భారం : టన్నుకు రూ.500 చొప్పున చెల్లించితే 30 లక్షల టన్నుల వ్యర్థాలను తరలించడానికి రూ.150 కోట్లు అవుతుంది. సీఎంసీ కమిషనర్ జి.సృజన నిర్మాణ వ్యర్థాలపై అధ్యయనం చేయించారు. తరలింపు బాధ్యతను గుత్తేదారులకు అప్పగిస్తే రూ.100 కోట్ల వరకు అవుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఇటీవల గుత్తేదారుల నుంచి ఆసక్తి వ్యక్తీకరణ బిడ్లు ఆహ్వానించారు. అయితే ప్రైవేటు వ్యక్తులకు అవకాశమిస్తే వెంచర్లను చదును చేయడానికి చాలా వరకు వినియోగిస్తారని రియల్ కంపెనీలు చెబుతున్నాయి.
- ఈ రెండు చోట్లే కాకుండా తమ్మిడికుంట, ఈదులకుంట, ఖానామెట్లలోనూ నిర్మాణ వ్యర్థాలను పారబోస్తున్నారు. వాటిని రాత్రి దహనం చేయడం వల్ల ఘాటైన పొగలు కమ్ముకుంటున్నాయి.
- వ్యర్థాలను తొలగించడానికి కొన్ని వందల ట్రిప్పుల లారీలు తిరగాల్సి ఉంది. దీనివల్ల ట్రాఫిక్, కాలుష్యం సమస్యలు వీటికి తోడు రోడ్లు దెబ్బతింటాయని పలువురు విశ్లేషిస్తున్నారు.
ఐటీ కారిడార్లో ఉన్న నిర్మాణ వ్యర్థాలను తొలగించడానికి భారీగా ఖర్చు అవుతుంది. దానిని నగర పాలక సంస్థ భరించాల్సి ఉంటుంది. ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతి తీసుకోవాలి. ఇక నుంచి ప్రభుత్వ స్థలాల్లో నిర్మాణ వ్యర్థాలను పారవేసే వారిపై కఠినంగా చర్యలు తీసుకుంటాం - సీఎంసీ కమిషనర్ జి.సృజన
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