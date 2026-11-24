'మా కాలనీకి బండి వస్తే ఒట్టు' - నగరంలోని 8 లక్షల ఇళ్లల్లో చెత్త సేకరించడమే లేదు!
Sanitation Issues in Slums Hyderabad : హైదరాబాద్ నగరంలోని పలు మురికివాడల్లో పారిశుద్ధ్యం కరవైంది. నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లోనూ నెలకు సగటున 10 రోజులు మాత్రమే చెత్త సేకరణ జరుగుతోందనే విమర్శలొస్తున్నాయి.
Published : November 24, 2026 at 12:01 PM IST
హైదరాబాద్లోని మురికి వాడలకు చేరుకుంటే ముక్కు మూసుకోవాల్సిన పరిస్థితులు నెలకొంటున్నాయి. నగరంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి పరిస్థితులే దర్శనమిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా పేద, మధ్య తరగతి ప్రజలు నివసించే మురికి వాడల్లో పారిశుద్ధ్య సౌకర్యాలు కరవయ్యాయి. చివరికి ఇంటింటికీ తిరిగి చెత్తను సేకరించే కార్మికులు సైతం ఈ కాలనీలకు వెళ్లడం లేదంటే పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
నగరంలోని మురికి వాడల్లో సుమారు 8 లక్షల నుంచి 10 లక్షల మంది ప్రజలు నివసిస్తున్నారు. ఆ ప్రాంతాల్లో నెలవారీ రుసుము చెల్లించరనే కారణంతో స్వచ్ఛ ఆటో కార్మికులు చెత్తను సేకరించడానికి ఆసక్తి చూపడం లేదు. అంబర్పేట్ కూడలి వద్ద రాజీవ్ గృహకల్ప గృహ సముదాయం పక్కన, బతుకమ్మ కుంట రోడ్డుపై పేరుకుపోతున్న వ్యర్థాలే ఇందుకు నిదర్శనం. మిగిలిన ప్రాంతాల్లోనూ నెలకు సగటున 10 రోజులు మాత్రమే చెత్త సేకరణ జరుగుతోంది. ఈ తరహాలో నగర వ్యాప్తంగా సుమారు 8 లక్షల ఇళ్లల్లో చెత్త సేకరించడం లేదని తెలుస్తోంది.
అలాంటి మురికి వాడలు వెయ్యికి పైనే
హైదరాబాద్లో ఒకే గదిలో ఒక కుటుంబం నివసించే మురికివాడలు వెయ్యికి పైగా ఉన్నాయి. ఉపాధి కోసం వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి నగరానికి వలస వచ్చే కార్మికులు ఈ మురికివాడల్లోనే తక్కువ అద్దెతో నివసిస్తున్నారు. అందువల్ల ఈ బస్తీలు, మురికివాడల్లో స్వచ్ఛ ఆటోలకు నెలవారీ రుసుము చెల్లించే పరిస్థితి లేదు.
దీంతో ఈ ప్రాంతాల్లో చెత్త సేకరణను నిలిపివేశారు. సచివాలయానికి కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్న చింతలబస్తీలోని 2,000కు పైగా ఇళ్లల్లో చెత్త సేకరణ జరగడం లేదు. సచివాలయం చుట్టుపక్కల ఉన్న అశోక్ నగర్, గాంధీనగర్, హిమాయత్నగర్ బస్తీలతో పాటు, జూబ్లీహిల్స్, యూసుఫ్గూడలోని కాలనీల్లోనూ చెత్తను సేకరించడం లేదు.
మొక్కుబడిగానే పారిశుద్ధ్యం
ఇటీవల నగరంలోని 3 కార్పొరేషన్లు కలిసి రోడ్లు, ట్రాన్స్ఫార్మర్లు, టాయిలెట్లు, ఫుట్పాత్లు, ఇతర బహిరంగ ప్రదేశాల నుంచి దీర్ఘకాలంగా పేరుకుపోయిన వ్యర్థాలను శుభ్రం చేస్తామని నెల రోజుల పాటు ప్రత్యేక పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాయి. అయితే ఈ కార్యక్రమం మొక్కుబడిగానే సాగుతోంది.
అడిగితే దురుసుగా సమాధానం
అపార్ట్మెంట్ అసోసియేషన్లు, ఇంటి యజమానులను రోజూ ఎందుకు రావడం లేదని స్వచ్ఛ ఆటోల డ్రైవర్లను ప్రశ్నిస్తున్నారు. అయితే వారిలో కొందరు 'మా అబ్బాయి మైనర్ కావడం వల్ల ఆటో నడుపుతుండగా పోలీసులు పట్టుకున్నారని, ఆరోగ్యం బాగోలేదని, ఊరికి వెళ్లిపోయామని సమాధానాలు ఇస్తున్నారు. మరికొందరు దురుసుగా బదులిస్తున్నార'ని యజమానులు చెబుతున్నారు.
సంపాదనంతా రోగాలకే పెట్టాల్సిన దుస్థితి
ఈ ప్రాంతాల్లో డ్రైనేజీ వ్యవస్థ లోపం, ఇరుకైన రోడ్లు, వెలగని వీధి దీపాలు, తాగుబోతుల బెడద, గంజాయి బ్యాచ్తో నిత్యం తాము సతమతం అవుతున్నామని పలు మురికివాడల్లోని ప్రజలు వాపోతున్నారు. ఇక ఇక్కడ ప్రధానంగా చెత్త సమస్య ఎక్కువగా వేధిస్తోందని చెబుతున్నారు. మరోవైపు ఈ ప్రాంతాల్లో వానలు కురిస్తే అడుగు వేయలేని పరిస్థితులు నెలకొంటాయని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరికొన్ని ప్రాంతాలు ముంపునకు గురవుతాయని అంటున్నారు. చెత్తాచెదారాల వల్ల మలేరియా, డెంగీ వంటి తదితర రోగాలతో తమ సంపాదనంతా రోగాలకే పెట్టాల్సిన దుస్థితి నెలకొందని స్థానికులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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