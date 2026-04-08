ఐటీ భవనాలకు పోటీగా 'చెత్త కొండలు' - కంపుకొడుతున్న హైటెక్​ సిటీ

Garbage In Hitech City - హైటెక్ సిటీలో మితిమీరిన అక్రమార్కుల ఆగడాలు - సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న స్థానికులు - పర్యావరణవేత్తల హెచ్చరికలు - ప్రభుత్వం సత్వర చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్​

హైటెక్ సిటీలో చెత్త డంపింగ్ సమస్య
Garbage In Hitech City (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 8, 2026 at 7:53 PM IST

Garbage in Hitech City : అంతర్జాతీయ ఐటీ దిగ్గజాలకు నిలయంగా ప్రపంచ పటంలో హైదరాబాద్​కు గుర్తింపు తెచ్చింది హైటెక్​ సిటీ. ఇక్కడ ఎత్తైన బిల్డింగ్​లే ఉంటాయని అందరూ అనుకుంటారు. ఆ మాట నిజమైనప్పటికీ ప్రస్తుతం అదే ప్రాంతంలో ఐటీ భవనాలకు పోటీగా 'చెత్త కొండలు' వెలుస్తున్నాయి. ఈ విధంగా కొన్ని ఏళ్ల తరబడి సాగుతుండటంతో గుట్టలుగా పేరుకుపోయాయి. ఇప్పుడివి అధికారులకు సవాలుగా, స్థానికులకు శాపంగా మారాయి.

అక్రమార్కుల ఆగడాలు : ఐటీ సంస్థల మధ్య ఈ స్థాయిలో చెత్త పేరుకుపోవటంతో అటువైపుగా వెళ్లే పర్యాటకులు, సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగులు విస్మయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఖాళీ స్థలం కనిపిస్తే చాలు, అక్రమార్కులు రాత్రికి రాత్రే వ్యర్థాలను అక్కడ కుమ్మరిస్తున్నారు. మాదాపూర్​ ప్రాంతంలో ఖాళీ పరిసరాలు దొరికాయంటే చాలు అక్రమ డంపింగ్​కు పాల్పడుతున్నారు. ఆ ప్రాంతంలో ఎప్పుడూ నిర్మాణాలు జరుగుతుండటం వల్ల నిర్మాణ రంగ వ్యర్థాలతో పాటు ప్లాస్టిక్​ వస్తువులు సైతం అధికమొత్తంలో పోగవుతున్నాయి. ఇవి చిన్న కొండలను తలపిస్తున్నాయి.

సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న స్థానికులు : మొదట్లో చిన్న కుప్పలుగా ఉన్న చెత్త రాను రాను గుట్టలుగా తయారైందని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వాటివల్ల పరిసరాలు అపరిశుభ్రంగా కనిపిస్తున్నాయని వాపోతున్నారు. ఈ విషయంపై గత కొన్నేళ్లుగా జీహెచ్​ఎమ్​సీ అధికారులకు, పోలీసులకు ఫిర్యాదు ఫలితం లేకుండా పోయిందంటున్నారు. "తొలగిస్తాం" అనే హామీలు కాగితాలకే పరిమితమవుతున్నాయి తప్ప, క్షేత్రస్థాయిలో చర్యలు శూన్యమని స్థానికులు వాపోతున్నారు. మొదట్లోనే ఫిర్యాదు చేసినప్పుడు చర్యలు తీసుకుంటే పరిస్థితి ఇంతవరకు వచ్చేది కాదు. ఇప్పుడు ఆ చెత్తను తొలగించడం అధికారుల వల్ల కూడా కావడం లేదన్నారు.

"ఐదు సంవత్సరాల క్రితం ఇక్కడ కంపెనీని ప్రారంభించాను. గత 2,3 సంవత్సరాలుగా ఇక్కడ చెత్త సమస్య ఎదురౌతోంది. మా బిల్డింగ్​ అడ్రస్​ గార్బెజ్​ డంప్​ చేసే బిల్డింగ్​గా మారిపోయింది. 5 సంవత్సరాల నుంచి ఈ రోడ్డును సొంత డబ్బులతో మొత్తం నేనే క్లీన్​ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ నా బిల్డింగ్​ ఉంది. ఇక్కడ జరిగే నిర్మాణాల నుంచి పెద్ద పెద్ద రాళ్లను తెచ్చి దీంట్లోనే వేస్తుంటారు. మూడు, నాలుగు సార్లు పోలీస్​ కంప్లైంట్​ ఇచ్చాను. జీహెచ్​ఎంసీకి వెళ్లి కూడా కంప్లైంట్​ చేశాను" - రవి, స్థానికుడు

పర్యావరణవేత్తల హెచ్చరికలు : కొన్నేళ్లుగా భారీగా వ్యర్థాలు పేరుకుపోవటంతో ఇప్పుడు వాటిని తరలించటానికి భారీ యంత్రాలు, ఎక్కువ మొత్తంలో ఖర్చు అవుతుందని అధికారులు కూడా తలలు పట్టుకుంటున్నారు. ఇప్పటికైనా ఉన్నతాధికారులు స్పందించి, తొలగించాలని పర్యావరణవేత్తలు సూచిస్తున్నారు. ఒకవేళ తొలగించకపోతే హైదరాబాద్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉందని పర్యావరణ వేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు.

"ఇక్కడ దగ్గర్లోనే నా ఆఫీస్​ ఉంది. ఒకప్పుడు బిల్డింగ్​లు చూసుకుంటూ చాలా బాగుండేది. ఎందుకంటే ఈ ఐటీ కంపెనీస్​ మధ్యలో నాకు ఓ కంపెనీ ఉందని. మా ఆఫీస్​ పక్కన చిన్న ప్లేస్​ ఉండే దాంట్లో చిన్న చిన్నగా చెత్త వేస్తూ ఇప్పుడు పెద్ద కొండను తయారుచేశారు. హైదరాబాద్​ ఐటీ అంటే హైటెక్​సిటీనే గుర్తుకు వస్తుంది. కానీ ఇది ఇలాగే కొనసాగితే అది ఉండదు ఇంకా. ఐటీ హబ్​గా పేరొందిన హైదరాబాద్​కు బయటి దేశాల నుంచి వస్తుంటారు. వాళ్లంతా ఇవి చూస్తే నవ్వుకుంటారు. దీనిపై ప్రభుత్వం, జీహెచ్​ఎంసీ వెంటనే చర్యలు చేపట్టాలి" - విష్ణు నందన్, స్థానికుడు​

570 కిలోలు - హైదరాబాద్​లో రోజువారి ప్లాస్టిక్ చెత్త

