శిలలను గుర్తించి - వందల ఏళ్ల నాటి చరిత్రను వెలుగులోకి తెస్తున్న రంగనాథం
భూమిలో లీనమైన ఎన్నో కట్టడాలు, విగ్రహాలను వెలికి తీయడమే ధ్యేయమంటున్న రంగనాథం - పురావస్తు శాఖ సహకారంతో విగ్రహాలు, శిల్పాలను గుర్తింపులు - వాటి వివరాలతో 280 పేజీల పుస్తక రచన
Published : December 24, 2025 at 7:28 PM IST
Gara Ranganadham from Srikakulam is Unearthing Ancient Stone Structures : కొంతమందికి ప్రత్యేకమైన అలవాట్లు ఉంటాయి. ఈ క్రమంలోనే కొందరు కాయిన్స్ దాచుకుంటుంటారు, శతాబ్ధాల నాటివి సేకరిస్తుంటారు. మరికొందరు, టీవీలు, పురాతన వస్తువులు ఇలా ఏదో ఒకటి అన్నీ ఒకచోట చేర్చి భద్రపరుస్తారు. అలాగే శిలారూపాలు మన పూర్వీకుల జీవన విధానాన్ని తెలియజేస్తాయి. మన ఆచార, వ్యవహారాలు, సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబిస్తాయి. అలాంటి వాటిని వెలికితీసి, నేటి తరానికి వివరించేందుకు కంకణం కట్టుకున్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లా రాజాం పట్టణానికి చెందిన గార రంగనాథం. శిలలను గుర్తిస్తున్నారు. వందల, ఏళ్ల నాటి చరిత్రను వెలుగులోకి తెస్తూ గొప్ప లక్ష్యంతో ముందుకెళుతున్నారు.
సాంకేతికత సహకారంతో ఏనాటివో తెలుసుకుంటారు : మనది రాజులేలిన నేల. దీంతో ఎన్నో కట్టడాలు, విగ్రహాలు భూమిలో లీనమయ్యాయి. వాటిని వెలికి తీయడమే రంగనాథం ధ్యేయం. తన బృంద సభ్యులతో కలిసి ఎప్పటికప్పుడు వివిధ ప్రాంతాల్లో పర్యటిస్తుంటారు. స్థానికులు సమాచారం ఇచ్చినా వెళతారు. పురావస్తు శాఖ సహకారంతో విగ్రహాలు, శిల్పాలను గుర్తిస్తారు. సాంకేతికత సహకారంతో అవి ఏనాటివో తెలుసుకుంటారు. ఇప్పటివరకు బయటపడిన వాటి వివరాలతో 280 పేజీల పుస్తకాన్ని రాస్తున్నారు. అది భావితరాలకు ఉపయోగపడుతుందని భావిస్తున్నారు.
వాటిలో కొన్ని ఇలా ఉన్నాయి
- సంతకవిటి మండలం వాసు దేవపట్నంలో సతీసహగమన శిల
- పొగిరిలో సప్తమాతృకుల్లో ఒక్కటైన చాముండి విగ్రహం. ప్రస్తుతం రాజరాజేశ్వరి దేవిగా పూజలందుకుంటోంది
- రాజయ్యపేట కల్లాల సమీపంలో రాళ్లపై గోతులు
- నల్లశేనపు రాళ్లు
- అమ్మవార్ల రూపాలు
- కత్తి, బాణం పట్టిన దేవతామూర్తులు
- మడ్డువలస, అరసాడ, మంతినలో వీరుల విగ్రహాలు దొరికాయి
ఆ మ్యూజియంకు వెళ్తే కోట్ల ఏళ్లు వెనక్కి వెళ్లినట్లే - ఒకేచోట అపురూప శిలా సంపద
ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు ఇటీవల శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా రాపూరు మండలం ఎంవీపురం గ్రామ పరిసరాల్లో అరుదైన చారిత్రక శిలాశాసనం బయటపడింది. సుమారు 12వ శతాబ్దానికి చెందిన పొత్తపి చోళుల శిలా శాసనంను గుర్తించినట్లు జిల్లా చరిత్రకారుడు రసూల్ అహ్మద్ వెల్లడించారు. ఈ విషయం స్థానికుల సమాచారం మేరకు పురావస్తు శాఖ అధికారులకు తెలియజేయగా, కేంద్ర పురావస్తు శాఖ బృందం గ్రామ అటవీ ప్రాంతంలో పర్యటించి పరిశోధన జరిపింది.
శాసనంలోని వివరాలు: గ్రామానికి ఉత్తర దిశలోని అడవుల్లో దేవళ్లదిబ్బ సమీపంలోని ఒక శిథిల శివాలయం వద్ద ఈ శాసనం లభ్యమైంది. ఇది నాలుగు అడుగుల పొడవు, రెండు అడుగుల వెడల్పు ఉన్న గ్రానైట్ రాతిపై మూడు వైపులా చెక్కిఉంది. శాసనంలో పొత్తపి చోళుల పాలన విస్తృత స్థాయిలో సాగిందని తెలుస్తోంది. ఈ చోళుల రాజ్యం కడప, చిత్తూరు, నెల్లూరు జిల్లాల వరకు వ్యాప్తి చెందిందని చెన్నై కేంద్ర పురావస్తు శాఖ శాసన విభాగ అధికారి యేసుబాబు తెలిపారు.
వెయ్యేళ్ల క్రితం జనావాసాలకు సాక్ష్యం: గ్రామ అటవీ ప్రాంతంలో లభించిన శాసనం, అక్కడి శిథిల శివాలయం, ఇతర అవశేషాలను బట్టి వెయ్యేళ్ల క్రితం ఈ ప్రాంతంలో జనావాసాలు ఉన్నట్లు చరిత్రకారులు నిర్ధారిస్తున్నారు. అప్పుడు అక్కడి ప్రజలు పలు సౌకర్యాలతో వర్ధిల్లినట్లు ఈ శాసనంలోని వివరాలు చెబుతున్నాయి. ఇది నెల్లూరు జిల్లాలో చోళుల పాలనకు సంబంధించి లభించిన అరుదైన ఆధారంగా గుర్తించారు.
