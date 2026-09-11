205 రైళ్ల రాకపోకలకు వీలుగా గన్నవరంలో టెర్మినల్ నిర్మాణం - విజయవాడ ప్రధాన స్టేషన్లో మూడు లైన్లు విస్తరణ
విజయవాడ రైల్వేస్టేషన్పై ఒత్తిడి తగ్గించేలా గన్నవరంలో నిర్మించనున్న మెగా రైల్ టెర్మినల్కు నిర్మాణానికి, విజయవాడ ప్రధాన స్టేషన్లో మూడు లైన్లు విస్తరించేందుకు కలిపి మొత్తం రూ.907 కోట్ల వ్యయమవుతుందని రైల్వే అధికారులు అంచనా వేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 11, 2026 at 8:43 AM IST
Gannavaram Mega Rail Terminal : విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్పై ఒత్తిడి తగ్గించేలా గన్నవరంలో నిర్మించనున్న మెగా రైల్ టెర్మినల్ నిర్మాణానికి, విజయవాడ ప్రధాన స్టేషన్లో మూడు లైన్లు విస్తరించేందుకు కలిపి మొత్తం రూ.907 కోట్ల వ్యయమవుతుందని రైల్వే అధికారులు అంచనా వేశారు. గన్నవరం, రాజధాని అమరావతిలో మెగా రైల్ టెర్మినళ్ల నిర్మాణం, విజయవాడ స్టేషన్లో యార్డు విస్తరణ చేపట్టనుండగా వీటికి సంబంధించి అధికారులు తాజాగా డీపీఆర్ సిద్ధం చేశారు. పనుల ప్రతిపాదనలను బోర్డుకు పంపనున్నారు.
ఏదైనా స్టేషన్ నుంచి రైళ్లు బయలుదేరినా, ఆ స్టేషన్లో రైళ్ల గమ్యస్థానం ముగిసినా అక్కడ రైల్ కోచ్ల నిర్వహణ పనులు చేసేందుకు వీలుగా కోచింగ్ టెర్మినల్స్ నిర్మిస్తారు. ఇలా అమరావతి, గన్నవరాల్లో మెగా కోచింగ్ టెర్మినల్స్ను రైల్వేశాఖ మంజూరు చేసింది. గన్నవరంలో 205 రైళ్లను హ్యాండిల్ చేసే సామర్థ్యంతో టెర్మినల్ నిర్మించనున్నారు. ఇందులో భాగంగా మొత్తం 10 ప్లాట్ఫామ్లు నిర్మిస్తారు. వీటి కోసం 10 లైన్లు అందుబాటులోకి తెస్తారు. రైలు నిర్వహణ పనుల్లో భాగంగా కోచ్ల పరిశీలన కోసం 4 పిట్ లైన్స్ నిర్మిస్తారు. ఇందుకు 143 ఎకరాలు అవసరమని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని రైల్వే అధికారులు కోరారు.
రూ.907 కోట్లు ఖర్చు : విజయవాడ ప్రధాన స్టేషన్లో 2, 3, 4 ప్లాట్ఫామ్స్లోకి రైళ్లు వచ్చే లైన్లు, పొడవు తక్కువగా ఉంది. వీటివల్ల ఎక్కువ కోచ్లతో ఉన్న రైళ్లను ఈ ప్లాట్ఫామ్లపై నిలపలేకపోతున్నారు. ఇప్పుడీ లైన్లను విస్తరించి ఈ ప్లాట్ఫామ్లపై కూడా 28 ఎల్హెచ్బి కోచ్లు, 24 ఐసీఎఫ్ కోచ్లతో కూడిన రైళ్లను నిలిపేలా చూడనున్నారు. ఈ రెండు ప్రాజెక్టులకు కలిపి రూ.907 కోట్లు అవుతుందని రైల్వే ఇంజినీర్లు అంచనా వేశారు.
రాజధాని అమరావతిలో 120 రైళ్ల హ్యాండ్లింగ్ సామర్థ్యంతో మెగా కోచింగ్ టెర్మినల్ నిర్మించనున్నారు. ఇక్కడ 9 ప్లాట్ఫామ్ల నిర్మాణంతోపాటు, 9 లైన్లు నిర్మించనున్నారు. వీటిలో 24 ఎల్హెచ్బి కోచ్లతో కూడిన రైళ్లు నిలిపేందుకు వీలుంటుంది. ప్రయాణికుల కోచ్ల నిర్వహణ పనుల కోసం పిట్ లైన్ల నిర్మాణంతోపాటు, కార్లు రవాణాచేసే న్యూ మోడిఫైడ్ గూడ్స్ ర్యాక్స్ నిర్వహణ పనులకు వీబీ పిట్ లైన్ కలిపి మొత్తం 6 పిట్లైన్లు నిర్మిస్తారు. అమరావతిలో మెగా కోచింగ్ టెర్మినల్కు మొత్తం 229 ఎకరాలు కేటాయించాలని కోరుతూ రైల్వే అధికారులు సీఆర్డీఏకు విజ్ఞప్తి చేశారు. భూకేటాయింపుపై స్పష్టత వచ్చాక ఈ ప్రాజెక్ట్కు ఎన్ని నిధులు అవసరమనేది అంచనాకు రానున్నారు.
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