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ప్రశ్న రావణ్‌కు 14 రోజుల రిమాండ్‌ - నెల్లూరు జైలుకు తరలింపు

బచ్చలకూరి జోసెఫ్ అలియాస్ ప్రశ్న రావణ్‌కు రిమాండ్ - ప్రశ్న రావణ్‌కు రిమాండ్‌ విధించిన గన్నవరం కోర్టు - ఈనెల 18 వరకు రిమాండ్ విధిస్తూ తీర్పు ఇచ్చిన న్యాయమూర్తి

Prashna Ravan Case Updates
Prashna Ravan Case Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 10:32 AM IST

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Prashna Ravan Case Updates : ఉపా చట్టం కింద అరెస్టైన యూట్యూబర్ బచ్చలకూరి జోసెఫ్ అలియాస్‌ ప్రశ్న రావణ్‌కు గన్నవరం కోర్టు రిమాండ్ విధించింది. ఈ నెల 18 వరకు రిమాండ్‌ విధిస్తూ న్యాయమూర్తి తీర్పు ఇచ్చారు. అనంతరం రావణ్‌ను నెల్లూరు కేంద్ర కారాగారానికి తరలించారు. అటు కృష్ణా జిల్లా కృత్తివెన్నులో అతనిపై మరో కేసు నమోదైంది.

చ్చలకూరి జోసెఫ్ అలియాస్ ప్రశ్న రావణ్‌కు రిమాండ్ (ETV)

మావోయిస్టు భావజాలాన్ని వ్యాప్తి చేసేలా, సాయుధ తిరుగుబాటును ప్రోత్సహించేలా రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేశారన్న ఫిర్యాదుపై బచ్చలకూరి జోసెఫ్ అలియాస్‌ ప్రశ్న రావణ్‌పై కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. దేశ సార్వభౌమాధికారం, ఐక్యత, సమగ్రతకు భంగం కలిగిస్తూ దేశద్రోహానికి పాల్పడ్డారంటూ బీఎన్​ఎస్​లోని పలు సెక్షన్లు, చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాల నిరోధక చట్టం- ఉపా సెక్షన్ల కింద ఆయనపై అభియోగాలు మోపారు. శనివారం అర్ధరాత్రి రావణ్‌ను అరెస్ట్‌ చేసి గన్నవరం పోలీస్‌స్టేషన్‌కు తరలించారు. ఆదివారం సాయంత్రం కోర్టులో ప్రవేశపెట్టగా న్యాయమూర్తి అతనికి 14 రోజుల రిమాండ్ విధించారు.

బచ్చలకూరి జోసెఫ్‌ అలియాస్‌ రావణ్‌పై గన్నవరానికి చెందిన జనసేన నాయకుడు, రహదారుల అభివృద్ధి సంస్థ డైరెక్టర్ గరికపాటి శివశంకర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. రావణ్‌ తాను నిర్వహిస్తున్న ప్రశ్న అనే యూట్యూబ్‌ ఛానెల్‌లో నిషేధిత తీవ్రవాద సంస్థ సీపీఐ-మావోయిస్టును కీర్తిస్తూ ప్రజల్లోకి మావోయిస్టు భావజాలాన్ని తీసుకెళ్లేలా సాయుధ తిరుగుబాటును ప్రోత్సహిస్తూ ఓ వీడియో అప్‌లోడ్ చేశారని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.

Bachalakuri Joseph Case Updates : రావణ్ చర్యలు దేశ సార్వభౌమత్వం, ఐక్యత, సమగ్రత, భద్రతకు హానికరమని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అతనిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని, సంబంధిత ఎలక్ట్రానిక్ సాక్ష్యాలను భద్రపరచాలని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. దీని ఆధారంగా కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు, రావణ్‌ను అరెస్ట్‌ చేసి ఉపా కేసు నమోదు చేశారు.

డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌పై అనుచిత వ్యాఖ్యలకు సంబంధించి యూట్యూబర్‌ బచ్చలకూరి జోసెఫ్ అలియాస్‌ రావణ్‌పై మరో కేసు నమోదైంది. కృష్ణా జిల్లా పెడన నియోజకవర్గం కృత్తివెన్ను జనసైనికులు, పార్టీ మండల అధ్యక్షుడు ఒడుగు ప్రభాస్ రాజు ఫిర్యాదు మేరకు కృత్తివెన్ను పోలీస్‌స్టేషన్‌లో కేసు నమోదు చేశారు.

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సీఎం, డిప్యూటీ సీఎంపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు - యూట్యూబర్‌ రావణ్‌పై ‘ఉపా’ చట్టం కింద కేసు

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