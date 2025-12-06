గన్నవరం విమానాశ్రయం - ఇప్పటికీ పూర్తికాని ఇంటిగ్రేటెడ్ టెర్మినల్ నిర్మాణ పనులు
కేంద్ర మంత్రి, ఇద్దరు ఎంపీలు చెప్పినా మారని పరిస్థితి - గడచిన 30 నెలల్లో పూర్తవ్వాల్సిన నిర్మాణం, ప్రస్తుతం 68 నెలలు దాటినా సరే పూర్తి కాని విమానాశ్రయ పనులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 6, 2025 at 8:06 PM IST
Gannavaram Airport Integrated Terminal Works is Slow: గన్నవరం విమానాశ్రయంలో ఐదున్నరేళ్ల కిందట రూ.470 కోట్లతో ఇంటిగ్రేటెడ్ టెర్మినల్ భవనం పనులను ఆరంభించారు. అయితే పనులను సరిగ్గా 30 నెలల్లోనే పూర్తి చేస్తామని అధికారులు అన్నారు. కానీ ప్రస్తుతానికి 68 నెలలు దాటుతోంది. ఎప్పటికి పూర్తవుతుందో ఇప్పటికీ తెలియని పరిస్థితి నెలకొంది.
కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్నాయుడు స్వయంగా వచ్చి ఇప్పటికి రెండుసార్లు పరిశీలించి పలు సూచనలు చేసి వెళ్లారు. గుత్తేదారు సంస్థ, అధికారులను గట్టిగా హెచ్చరించారు. అయినప్పటికీ పరిస్థితిలో ఏ మాత్రం మార్పు రాకపోవడం గననార్హం. మచిలీపట్నం, విజయవాడ ఎంపీలు బాలశౌరి, శివనాథ్ కేంద్రంలో అత్యంత పలుకుబడి ఉన్నవాళ్లు.
ఇంకా 6 నెలల సమయం పట్టే అవకాశం: దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని అభివృద్ధి కమిటీ సమావేశాల్లో ఎంపీలు పలుమార్లు ఈ సమస్యను ప్రస్తావిస్తున్నా పరిస్థితి మారడం లేదు. కేవలం ఒక్క భవన నిర్మాణం ఎందుకు పూర్తి చేయించలేకపోతున్నారు? గుత్తేదారుకు హెచ్చరికలు జారీ చేయడం, కొత్త గడువులు పెట్టడంతోనే ఏడాదిన్నర గడిచిపోయింది. తాజాగా నిర్దేశించిన డిసెంబరు లక్ష్యం కూడా దాటిపోతోంది. కనీసం మరో ఆరు నెలలు పైనే పట్టే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
గుత్తేదారుపై చర్యలు లేవు: టెర్మినల్ పనులను నిత్యం పర్యవేక్షిస్తామంటూ ఏడాది కిందట వాట్సప్ గ్రూపును కూడా ఏర్పాటు చేయమని కేంద్ర పౌరవిమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్నాయుడు సూచించారు. నిత్యం ఎంత పని జరిగిందనేది వాట్సప్లో ఫొటోలు అప్లోడ్ చేయాలనీ, ఇంకా ఎంత ఉందో రోజూ పెట్టాలని ఆదేశించారు. 2025 జూన్లోగా పూర్తి చేసి తీరాలంటూ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ప్రస్తుతం 2026 జూన్ వచ్చినా సరే పూర్తవ్వడం కష్టమే. ఇంత జాప్యం చేస్తున్నా గుత్తేదారు సంస్థపై చర్యలు తీసుకోవడం లేదు.
నూతన టెర్మినల్ అవసరం: టెర్మినల్ లోపలి వైపు సిమెంట్ భవన నిర్మాణం పూర్తయింది. దీనికి వెలుపలి వైపు స్టీల్ ఫ్రేములు ఏర్పాటు చేసి గ్లాస్లు బిగించే పనులు ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్నాయి. ప్రముఖ విమానయాన సంస్థలకు సంబంధించిన భారీ బోయింగ్ సర్వీసులు ఇక్కడి నుంచి నడపాలంటే అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రమాణాలతో నూతన టెర్మినల్ అవసరం.
సౌకర్యాలు లేకపోవడం వల్లే ఏళ్ల తరబడి ప్రయత్నం చేస్తున్నా ఆయా సంస్థలు సర్వీసులు నడిపేందుకు ముందుకు రావడం లేదు. గత టీడీపీలో ప్రభుత్వంలోనే భారీ రన్వేను సిద్ధం చేసినప్పటికీ ఏడేళ్లుగా నిరుపయోగంగా ఉంది. దిల్లీ, ముంబయికి మాత్రమే బోయింగ్లు నడుస్తున్నాయి. ఇప్పటికైనా ప్రజాప్రతినిధులు దీనిపై దృష్టి పెట్టి పనులను పూర్తి చేయించాలి.
రామ్మోహన్నాయుడు చొరవతో పనుల్లో వేగం: ఇంటిగ్రేటెడ్ టెర్మినల్ పనులు 2022 సెప్టెంబర్ నాటికే పూర్తి చేయాలనేది లక్ష్యం. కానీ గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం పూర్తిగా పట్టించుకోకపోవడంతో భారత విమానయాన సంస్థ కూడా విజయవాడ విమానాశ్రయంపై శీతకన్ను వేసింది. దీంతో టెర్మినల్ పనులు పూర్తిగా పక్కన పెట్టేశారు. రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం కొలువుదీరడం, పౌరవిమానాయన మంత్రిగా రామ్మోహన్నాయుడు బాధ్యతలు చేపట్టడంతో మళ్లీ గన్నవరంపై పూర్తిస్థాయిలో దృష్టి సారించారు.
