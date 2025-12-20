కొత్త లక్ష్యాలతో విజయవాడ ఇంటిగ్రేటెడ్ టెర్మినల్ - 3 నెల్లలో పనులు పూర్తయ్యేనా?
నిర్మాణ పనులు ఆలస్యం - ఎన్కేజీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ తొలగింపు - నెలాఖరులోగా మరో సంస్థకు బాధ్యతలు - మార్చిలోగా టెర్మినల్ పనులు ముగించే సంస్థకే బాధ్యతలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 20, 2025 at 1:20 PM IST
Gannavaram Airport Integrated Terminal Works Delayed: విజయవాడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ ఇంటిగ్రేటెడ్ టెర్మినల్ నిర్మాణ పనులు త్వరగా పూర్తి చేయాలని చాలాసార్లు లక్ష్యాలను నిర్దేశించారు. గుత్తేదారు (కాంట్రాక్టర్ల) సంస్థ ఎన్కేజీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ను పలు మార్లు హెచ్చరించినా తీరు మారలేదు. దాంతో ఇక లాభం లేదని భారత విమానయాన సంస్థ (AAI) సదరు సంస్థను తప్పించేసింది. నెలాఖరులోగా మరో సంస్థకు వీటి బాధ్యతలను అప్పగించేలా టెండర్ పిలిచింది. మిగులు పనులను 3 నెలల్లో పూర్తి చేయాలనే నిబంధన పెట్టారు. వచ్చే ఏడాది మార్చి నాటికి భవనాన్ని పూర్తి చేసి అప్పగించే సంస్థకే ఈ పనులను కట్టబెట్టనున్నారు.
అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో రూ.470 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మిస్తున్న ఇంటిగ్రేటెడ్ టెర్మినల్ పనులు 80 శాతం పూర్తి అయ్యాయి. మిగులు పనులు 2025 జూన్లోగా పూర్తి చేయాలని గడువు పెట్టారు. తర్వాత ఆగస్టు, డిసెంబర్ వరకు పొడిగించినా పనులు కొలిక్కి రాలేదు. అందుకే కాంట్రాక్టర్ల సంస్థపై వేటేశారు. కొత్త వారికి కేటాయించేందుకు టెండర్లు పిలిచారు. కానీ కొత్తవారొచ్చి తుది దశ పనులను మార్చి నాటికి పూర్తి చేయగలరా లేదా అనేది ప్రశ్నార్థకంగానే ఉంది.
90 శాతం పూర్తైన భారీ పైవంతెన: ఇప్పటివరకు భవన నిర్మాణం పూర్తి అయింది. దీంతో పాటు బేస్మెంట్, 1, 2 అంతస్తుల పిల్లర్లు, శ్లాబులు అన్నీ అయిపోయాయి. అయితే స్టీల్ అండ్ గ్లాస్తో భవనం వెలుపల భాగం నిర్మించాల్సి ఉంది. వీటికి సంబంధించి స్టీల్ ఫ్రేములు బిగించారు. ఇటీవలే గ్లాస్లు బిగించే పనులు చేపట్టారు. కానీ గ్లాస్ పనులు మాత్రం సగమే జరిగాయి. టెర్మినల్ ఎదురుగా భారీ పై వంతెన 90 శాతం పూర్తి అయింది.
3 వంతెనలు, 6 ఏరో బ్రిడ్జిలు: నేరుగా వాహనాల్లో వచ్చి, టెర్మినల్ ఎదుట దిగి వాహనాలు తిరిగి పైవంతెన దిగి కింద ఉండే పార్కింగ్ ప్రదేశానికి వెళ్తాయి. ఈ వంతెనకు తుది మెరుగులు దిద్దుతున్నారు. కొత్త టెర్మినల్కు నేషనల్ హైవే అనుసంధానించే ప్రధాన రోడ్డు నిర్మాణం పూర్తి అయింది. పార్కింగ్ ప్రదేశాలు, టెర్మినల్ ఎదుట ఆహ్లాదంగా ఉండేలా ఫౌంటెయిన్లు, పార్కుల నిర్మాణం తుది దశలో ఉన్నాయి. టెర్మినల్కు వెనక వైపు 3 వంతెనలు, 6 ఏరో బ్రిడ్జిలు నిర్మిస్తున్నారు. వీటిలో 4 ఏరో బ్రిడ్జిలు కట్టారు. మిగతా 2 తుదిదశలో ఉన్నాయి.
ఇంకా చేపట్టాల్సినవి: సీలింగ్, ఫ్లోరింగ్ బయట గ్లాస్ పనులు పూర్తి చేయాల్సి ఉంది. ఎలక్ట్రికల్, సెంట్రల్ ఏసీ పనులు మొదలు పెట్టాలి. ఇప్పటికే వీటికి అవసరమైన ఎక్విప్మెంట్ వచ్చేసింది. ప్రస్తుతం కన్వేయర్ బెల్ట్ల పనులు జరుగుతున్నాయి. వీటిని వేరే కాంట్రాక్టర్లకు అప్పగించారు. భవనానికి కావాల్సిన మెటీరియల్ కూడా వచ్చేసింది. ప్రస్తుతం బిగిస్తున్నారు. పాసింజర్ బోర్డింగ్ బ్రిడ్జెస్ ఆరింటిలో ఇప్పటికే నాలుగు పూర్తి చేశారు. కాగా మిగతా రెండింటి పనులు జరుగుతున్నాయి. వీటి ద్వారా నేరుగా విమానంలోంచే టెర్మినల్లోకి వచ్చే విధంగా నిర్మిస్తున్నారు.
ఏడు ఏళ్లు నిరుపయోగంగా: మరోవైపు ప్రముఖ విమానయాన సంస్థలకు సంబంధించిన భారీ బోయింగ్ సర్వీసులు ఇక్కడి నుంచే నడపాలి అంటే అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రమాణాలతో నూతన టెర్మినల్ అవసరం. వీటికి తగిన సౌకర్యాలు లేకపోవడం వల్ల ఏళ్ల తరబడి ప్రయత్నం చేస్తున్నా ఆయా సంస్థలు విమాన సర్వీసులు నడిపేందుకు ముందుకు రావడం లేదు. గత టీడీపీలో ప్రభుత్వంలోనే భారీ రన్వేను సిద్ధం చేసినా 7 ఏళ్లుగా నిరుపయోగంగానే ఉంది. దిల్లీ, ముంబైకి మాత్రమే బోయింగ్లు నడుస్తున్నాయి. ఇప్పటికైనా ప్రజాప్రతినిధులు దీనిపై దృష్టి పెట్టి పనులను పూర్తి చేయించాల్సి ఉంది.
