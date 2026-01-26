గంజాయి రవాణా మహారాష్ట్ర వయా నిజామాబాద్
నిజామాబాద్లో గంజాయి దందా - బిజినెస్కు అడ్డొస్తున్న ఆబ్కారీ అధికారులపై దాడులు - ఎక్సైజ్ కానిస్టేబుల్ సౌమ్యపై హత్యాయత్నం - సిబ్బంది ఆందోళనతో రంగంలోకి దిగిన ప్రభుత్వం
Published : January 26, 2026 at 4:56 PM IST
Ganja Trafficking in Nizamabad District : నిజామాబాద్ జిల్లాలో గంజాయి దందా చాపకింద నీరుగా విస్తరిస్తోంది. కొన్ని ముఠాలు దీనినొక వ్యవస్థీకృత నేరంగా మార్చుకుంటున్నాయి. కొందరి నీడలో ఒడిశా, మహారాష్ట్ర రాష్ట్రాల నుంచి గంజాయి తెప్పించడం జిల్లాలోని నగరం, పట్టణాలనే తేడా లేకుండా యథేచ్ఛగా అమ్ముతుండడం షరా మామూలు అయిపోయింది. వారి గంజాయి దందాకు అడ్డొస్తే ఆబ్కారీ అధికారులపై తెగబడేందుకు అక్రమార్కులు ఆలోచించడం లేదు. రెండు రోజులు క్రితం నిజామాబాద్ నగర శివారులో ఎక్సైజ్ మహిళా కానిస్టేబుల్ సౌమ్యను కారుతో ఢీకొన్న ఉదంతం అధికారులను భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తోంది.
నిర్మల్ సరిహద్దు నుంచి కూడా గంజాయి : జిల్లా కేంద్రానికి చెందిన ముఠాలు పొరుగున మహారాష్ట్రలోని నాందేడ్ ఇతర పరిసర ప్రాంతాల్లో గంజాయిని గుట్టలుగా నిల్వ చేస్తున్నారు. గుట్టుగా కొంత మొత్తంలో జిల్లా కేంద్రానికి తరలిస్తున్నారు. సరిహద్దు వద్ద చెక్పోస్టులు ఏర్పాటు చేయడంతో కొద్ది నెలలుగా రైళ్లలో 2, 3 కిలోల చొప్పున దాటిస్తున్నారు. ఇటు నిర్మల్ సరిహద్దు నుంచి కూడా గంజాయి తరలివస్తోంది. తనిఖీలు చేపట్టే టైంలో నేరస్థులు మద్యం, గంజాయి మత్తులో వాహనాలతో మీదకు దూసుకొస్తున్నారు. ఆబ్కారీ అధికారులు పలు మార్లు ప్రమాదాల నుంచి త్రుటిలో తప్పించుకుంటున్నారు.
కొందరు పెద్ద తలకాయలు సాగిస్తున్న వ్యవస్థీకృత : నిజామాబాద్ జిల్లాలో గంజాయి ముఠాల ఆగడాలకు అడ్డుకట్ట పడాలంటే రహదారి, రైలు మార్గాల్లో పటిష్ఠ తనిఖీ వ్యవస్థలు నెలకొల్పాలి. కొందరు నిరుద్యోగ, పేద యువత నిస్సహాయతను ఆసరా చేసుకుంటున్నారు. వారికి కమీషన్లు ఎరజూపి వారితో గంజాయి దందా చేయిస్తూ పక్కదారి పట్టుస్తున్నారు. తక్కువ మొత్తంలో గంజాయి ఉంటోంది, దీంతో నేరస్థులు వెంటనే జైలు నుంచి విడుదల అవుతున్నారు. మళ్లీ గంజాయి వ్యాపారం యథావిధిగా సాగిస్తున్నారు. వీరిని ప్రోత్సహిస్తున్న ముఠాలపై ఆబ్కారీ, పోలీస్ యంత్రాంగం దృష్టి పెట్టాలి. చట్టంలోని లొసుగులు, రాజకీయ, ఆర్థిక బలంతో కొందరు పెద్ద తలకాయలు సాగిస్తున్న వ్యవస్థీకృత దందాకు అడ్డుకట్టవేయాలి. నిర్బంధ చర్యలతో పోలీస్ శాఖ ఉక్కుపాదం మోపాలి.
రూ.10 లక్షల తక్షణ సాయం : ఎక్సైజ్ కానిస్టేబుల్ సౌమ్య ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లోని నిమ్స్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతోంది. ఆమె వైద్య చికిత్స నిమిత్తం ప్రభుత్వం రూ.10 లక్షలను తక్షణ సాయం కింద మంజూరు చేసిందని కలెక్టర్ ఇలాత్రిపాఠి ఆదివారం తెలిపారు. మెరుగైన వైద్యం అందించాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నిమ్స్ వర్గాలను ఆదేశించారన్నారు. ప్రొహిబిషన్, ఎక్సైజ్ శాఖ కమిషనర్ సి.హరికిరణ్ నిమ్స్కు వచ్చి వైద్యులు, కుటుంబీకులను చికిత్స వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఖర్చులను తామే భరిస్తామని అన్నారు.
గంజాయిని అరికట్టడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యం : నిజామాబాద్లో గంజాయి స్మగ్లర్ల దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడి నిమ్స్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న సౌమ్యను, ఆమె కుటుంబ సభ్యులను ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి దామోదర్ రాజనర్సింహ సోమవారం నిమ్స్ ఆస్పత్రిలో పరామర్శించారు. సౌమ్య ఆరోగ్య పరిస్థితిపై నిమ్స్ డైరెక్టర్ బీరప్పతో పాటు ఇతర వైద్యులు మంత్రికి వివరించారు. సౌమ్యకు జరిగిన ఘటన అత్యంత దురదృష్టకరమని మంత్రి పేర్కొన్నారు.
సౌమ్య పూర్తిగా కోలుకునే వరకూ మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించే బాధ్యత ప్రభుత్వానిదేనని హామీ ఇచ్చారు. రాష్ట్రంలో గంజాయి, ఇతర మత్తు పదార్థాల వినియోగాన్ని పూర్తిగా అరికట్టడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని చెప్పారు. ఈ లక్ష్య సాధన కోసం ఎక్సైజ్, పోలీస్ తదితర శాఖల అధికారులు, సిబ్బంది కృషి చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో నిజామాబాద్లో జరిగిన ఘటన అత్యంత బాధాకరమని, ఇందుకు బాధ్యులైన ప్రతి ఒక్కరినీ చట్టప్రకారం కఠినంగా శిక్షిస్తామని స్పష్టం చేశారు. సౌమ్య ఆరోగ్య పరిస్థితి నిన్నటి కంటే మెరుగైనప్పటికీ ఇంకా ఆమె పరిస్థితి క్రిటికల్గానే ఉందని తెలిపారు.
అసలేం జరిగింది : శుక్రవారం సాయంత్రం గంజాయి తరలిస్తున్న ముఠాను అడ్డుకునేందుకు విధుల్లో ఉన్న ఎక్సైజ్ కానిస్టేబుల్ సౌమ్య ప్రయత్నం చేశారు. కానీ తప్పించుకునేందుకు ముఠా సౌమ్యపై నుంచి కారును తీసుకెళ్లారు. ఈ ఘటనలో ఆమె తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. శస్త్రచికిత్స చేసిన వైద్యులు గాయమైన కిడ్నీని తొలగించారు. సౌమ్య కుటుంబానికి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని కలెక్టర్ ఇలా త్రిపాఠి భరోసానిచ్చారు. ప్రస్తుతం ఎక్సైజ్ కానిస్టేబుల్ హైదరాబాద్లోని నిమ్స్ చికిత్స పొందుతున్నారు.
గంజాయి గ్యాంగ్ దాడిలో లేడీ కానిస్టేబుల్కు తీవ్రగాయాలు - ఒక కిడ్నీ తొలగించిన వైద్యులు