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మకాం మార్చిన గంజాయి దందా - శివారు ప్రాంతాల నుంచి జనావాసాల్లోకి ఎంట్రీ

పాడుబడిన ఇళ్లను గంజాయి స్థావరాలుగా మార్చుతున్న వైనం - ఖరీదైన కొకైన్​ కూడా సరఫరా చేస్తున్నట్లు సమాచారం - హాట్​స్పాట్లుగా మారిన పలు ప్రాంతాలు - స్పష్టమవుతున్న పోలీసుల పర్యవేక్షణ లోపం

కరీంనగర్​లో గంజాయి దందా
GANJA ADDICTS AND SUPPLY TELANGANA (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 8, 2026 at 7:23 AM IST

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Ganja Smuggling And Supply : ఒకప్పుడు గంజాయి సేవించే మత్తు బానిసలకు గ్రామ, పట్టణ శివారులో ఉండే నిర్మానుష్య ప్రాంతాలు అడ్డాగా ఉండేవి. కానీ, ఇప్పుడు ట్రెండ్ మార్చారు. జనావాసాల్లో కూడా యథేచ్చగా గంజాయి లాగేస్తున్నారు. ఇందుకోసం ఊర్లలో పలు కారణాలతో వదిలి పెట్టిన భవనాలు, ఇళ్లను స్థావరాలుగా చేసుకుంటున్నారు. ఉమ్మడి కరీంనగర్​ జిల్లాలో పట్టణ ప్రాంతాలో కాకుండా మారుమూల గ్రామాల్లో కూడా గంజాయి పొగలు అలుముకుంటున్నాయి. గంజాయి దందా సాగించే వారిపై, మత్తు బాబులపై పోలీసుల నిఘా, బ్లూ కోల్ట్స్​ టీమ్స్​ పర్యవేక్షణ కొరవడుతోందని దీంతో స్పష్టమవుతోంది.

గంజాయి మాత్రమే కాదు డ్రగ్స్ కూడా! : జిల్లాలో కేవలం గంజాయి మాత్రమే కాకుండా ఖరీదైన కొకైన్​ (డ్రగ్స్)​​ దందా కూడా సాగుతోందని సమాచారం. దీని కోసం మానకొండూర్ మండలానికి చెందిన ఓ గ్రామాన్ని అడ్డాగా చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అదే ఊరికి చెందిన ఓ వ్యక్తి కరీంనగర్ పట్టణంలో మత్తుకు బానిసలైన వారితో తరచుగా మాట్లాడుతూ దందా సాగిస్తున్నాడని సమాచారం. సదరు వ్యక్తి ఒక కోడ్ భాషలో పార్టీ జరుపుకుందామని చెబుతూ, వ్యసనపరులకు అవసరమైన కొకైన్​, గంజాయిను సప్లై చేస్తూ వారి నుంచి డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఇష్టానుసారంగా విక్రయిస్తున్నా : గంజాయి, డ్రగ్స్ సరఫారా చేసే వ్యక్తి గోదావరి ఖనిలోని మరో వ్యక్తిని సంప్రదించి, అతడి ద్వారా బెంగళూరులో ఇటీవల కొకైన్​ కొనుగోలు చేసుకున్నాడని తెలుస్తోంది. దాంతో కరీంనగర్​లో మత్తు పార్టీ నిర్వహించినట్లు సమాచారం అందింది. ద్రవ, ఎండిన రూపంలో గంజాయిని, చాక్లెట్ల రూపంలో కొకైన్​ను ఇలా మత్తు పదార్థం ఏ రూపంలో కావాలన్నా అందుకు తగిన విధంగా విచ్చలవిడిగా సరఫరా సాగిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఒకవైపు ఇంతలా డ్రగ్స్ సప్లై చేసుండటం, మరోవైపు యువత వ్యసనానికి అలవాటుపడటానికి పోలీసుల పర్యవేక్షణ లోపం ఉందని అర్థమవుతోంది. ఇప్పటికైనా వారిపై ప్రత్యేకంగా నిఘా ఉంచి, మత్తు మహమ్మారిని కట్టడి చేయాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.

గమనిస్తున్న స్థానికులకు బెదిరింపులు : కరీంనగర్ పట్టణంలోని ఐటీ టవర్​ చుట్టుపక్కల, భగత్​నగర్​ పరిసర ప్రాంతం ప్రధాన అడ్డాలు కాగా, రామ్​నగర్, పద్మనగర్​, చింతకుంట, కిసాన్​నగర్​, సప్తగిరికాలనీ, శాంతినగర్, బొమ్మకల్​, ఆటోనగర్ ప్రాంతాలు హాట్​స్పాట్లు. అలాగే మానకొండూరు మండలానికి చెందిన రెండు గ్రామాలు గంజా, కొకైన్​ దందాలకు ఆలవాలంగా నిలుస్తున్నాయి. వాటికి దగ్గర్లో నివసించే ప్రజలు గంజాయి వ్యసనపరులను గమనిస్తున్న వారిని బెదిరించిన ఘటనలు కూడా ఉన్నా ఇప్పటి వరకు బయటకు రాలేదు. కొందరు మత్తు బానిసలు స్థానికులపై దాడి కూడా చేశారని సమాచారం.

అంతర్రాష్ట్ర ముఠాలతో సంబంధం : ఈ నెల 4న కరీంనగర్​ జిల్లాకు చెందిన డి. కార్తీక్, ఒడిశాలోని కోరాపుట్​ జిల్లాకు చెందిన హృదయ కారాతో పాటు మరో బాలుడితో కలిసి ఏజెన్సీ ప్రాంతం ద్వారా గంజాయిని తరలించేందుకు ప్రయత్నించారు. ఇందుకు రైలు మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు. సింహాచలం రైల్వేస్టేషన్​ నుంచి బయటకు వచ్చే క్రమంలో పోలీసులు ముగ్గురు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారిని తనిఖీ చేసి, రెండు కేజీల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇదే రోజున శంకరపట్టణం మండలానికి చెందిన మక్త గ్రామ శివారు ప్రాంతంలో బిహార్​ రాష్ట్రానికి చెందిన రోషన్​ కుమార్​ అనే వ్యక్తి నుంచి కేశవపట్నం పోలీసులు 46 గంజాయి చాక్లెట్లను పట్టుకున్నారు. నిందితుడిని అరెస్టు చేసి, ఎఫ్​ఐఆర్ నమోదు చేసి రిమాండ్​కు తరలించారు.

జిల్లాలో ఏటా గంజాయితో పట్టుబడుతున్న వారి గంజాయి వివరాలు

ఏడాది నిందితులు పట్టుబడిన గంజాయి (కిలోలు)
2023 54 27.604
2024 114 127.179
2025 75 40.044

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