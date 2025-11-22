ETV Bharat / state

మత్తు ముఠాల ఉచ్చు - 'కమీషన్' ఎరగా విద్యార్థుల వేట!

విద్యార్థులతో గంజాయి అక్రమ రవాణా - విద్యాసంస్థలే హాట్‌స్పాట్లు - సోషల్ మీడియాలోనే రిక్రూట్‌మెంట్‌!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 22, 2025 at 5:39 PM IST

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మత్తు పదార్థాల రవాణా మరింత చురుకుగా మారుతోంది. ముఖ్యంగా విద్యార్థులను ఉచ్చులోకి లాగుతూ వారికి తెలియకుండా డ్రగ్స్ స్మగ్లింగ్‌కి పావులుగా మలుస్తున్న ముఠాలు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. ఇటీవల జరిగిన రెండు సంఘటనలు ఇందుకు సాక్ష్యంగా నిలుస్తున్నాయి.

17 ఏళ్ల బాలుడు స్మగ్లర్‌గా! : ఘట్‌కేసర్‌ రైల్వే స్టేషన్‌ సమీపంలో రూ.1.15 కోట్ల విలువైన 5.1 కిలోల హ్యాష్ ఆయిల్‌ తరలిస్తున్న 17 ఏళ్ల బాలుడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. విచారణలో అతను ఒడిశాకు చెందిన ఒక వ్యక్తి బ్యాగ్ ఇచ్చి రమ్మన్నాడని తెలిపాడు. చిన్న వయసు ఉన్నవారిని మత్తు రవాణాకు ఉపయోగిస్తున్న నెట్‌వర్క్ ఎంత ప్రమాదకరమో ఈ సంఘటన ద్వారా తెలుస్తోంది.

విద్యార్థినుల వద్ద 17 కిలోల గంజాయి : విశాఖ నుంచి సోలాపూర్ వెళ్తున్న కోణార్క్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌‌లో పరిశీలన సమయంలో ఇద్దరు విద్యార్థినుల వద్ద 17 కిలోల గంజాయి దొరికింది. మత్తు పదార్థం రవాణాలో పాల్గొన్నట్లు నిర్ధారణ అయ్యాక పోలీసుల విచారణలో ‌ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పరిచయమైన వ్యక్తి కమీషన్ ఇస్తానని చెప్పారని వెల్లడించారు. సోషల్ మీడియాలు ఇప్పుడు మత్తు ముఠాల ముసుగుగా మారుతున్నాయనడానికి ఇది ఓ ఉదాహరణ.

సోషల్ మీడియాలోనే రిక్రూట్‌మెంట్‌! : డ్రైవర్లు, మహిళలు, కూలీలతో డ్రగ్స్, గంజాయి రవాణా చేస్తున్న ముఠాలు. ఇప్పుడు విద్యార్థులను పావులుగా చేసుకుంటున్నాయి. ఇప్పుడు మత్తు పదార్థాల స్మగ్లర్లు తమ అసలు గుర్తింపును బయటపెట్టకుండా నకిలీ ప్రొఫైళ్లతో విద్యార్థులకు చేరువ అవుతున్నారు.

  • "ఒక్కసారి రవాణా చేస్తే లక్షలు వస్తాయి!" అంటూ ఆశ చూపిస్తున్నారు.
  • ముందుగానే నగదును పంపించి నమ్మకం కలిగిస్తున్నారు.
  • తాము డ్రగ్ రవాణాలో ఉన్నట్లు బయటపడకుండా కొత్త ముఖాలను మాత్రమే ఎంపిక చేస్తున్నారు.
  • మొదటిసారి డబ్బు రావడంతో విద్యార్థులు ఆశపడి లోతుగా ఈ వలలో ఇరుక్కుంటున్నారు. ఇలా ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌, ఫేస్‌బుక్‌, టెలిగ్రామ్ గ్రూపులు ఇప్పుడు డ్రగ్ రిక్రూట్‌మెంట్​ కేంద్రాలుగా మారుతున్నాయి.

విద్యాసంస్థలే హాట్‌స్పాట్లు : తెలంగాణ ఈగల్‌ స్పెషల్ ఆపరేషన్స్‌ బృందం దర్యాప్తు ద్వారా కళాశాలలు, వర్సిటీలను 'హాట్‌స్పాట్స్‌'గా గుర్తించింది. నగర శివార్లలో దాదాపు 40 ప్రాంతాలలో డ్రగ్స్ వినియోగం ఉన్నట్లు అధికారిక డేటా చెబుతోంది. విద్యార్థులు ఏజెంట్లుగా మారుతుండటంతో మత్తు పదార్థాల వినియోగం, రవాణా విద్యాసంస్థల్లో గణనీయంగా పెరిగింది.

  • తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మత్తు పదార్థాల వినియోగదారులు : 2,150
  • వారిలో విద్యార్థులు : 450

ఈ గణాంకాలు చూస్తేనే పరిస్థితి ఎంత ప్రమాదకర దశలో ఉందో అర్థం అవుతుంది.

ఎందుకు విద్యార్థులే టార్గెట్? : -

  • వారిపై అనుమానం ఉండదు
  • ప్రయాణాలకు తిరుగుదల ఎక్కువ
  • మానసికంగా ప్రభావితం చేయడం సులభం
  • భవిష్యత్తు కలలతో జీవించే వయసు
  • 'కమీషన్‌' అనే ఒక మాటతోనే ఒప్పించగలరు

మత్తు ముఠాలు ఈ వయస్సు బలహీనతనూ సరిగ్గా ఉపయోగించుకుంటున్నాయి.

మార్పు అవసరం - తక్షణ చర్యలు! : ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మానసిక ఆరోగ్యం, అవగాహన కార్యక్రమాలు, డిజిటల్ సేఫ్టీ ట్రైనింగ్‌ ప్రభుత్వం, విద్యాసంస్థలు తక్షణమే ప్రారంభించాల్సిన అవసరం ఉంది.

  • స్కూల్స్‌, కళాశాలల్లో "సోషల్ మీడియా సేఫ్టీ సెషన్లు" తప్పనిసరి చేయాలి
  • పేరెంట్స్‌కి డిజిటల్ అవగాహన కార్యక్రమాలు ఉండాలి
  • మత్తు కేసుల్లో శిక్షలు కఠినతరం చేయాలి
  • హెల్ప్‌లైన్ నంబర్లను ప్రముఖంగా ప్రచారం చేయాలి
  • విద్యార్థుల కోసం రిహాబిలిటేషన్ మోడల్స్ అవసరం

