'మత్తు'లో యువతరం - కుటుంబాలను రోడ్డున పడేస్తున్న గంజాయి
'మత్తు'లో జోగుతున్న యువత - బాధితుల్లో 20 నుంచి 25 మధ్య గల వయసు వారే ఎక్కువ - చాక్లెట్ల పేరుతో జరుగుతున్న విక్రయం - పిల్లలకు ఇలాంటి విషయాలపై అవగాహన లేకపోవడమే కారణం
Published : December 23, 2025 at 10:43 AM IST
Ganja Smuggling Increasing In Telangana : ఈ తరం యువత చాలా త్వరగా చెడు అలవాట్లకు బానిసవుతోంది. తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు ఇలాంటి విషయాలపై అవగాహన కల్పించకపోవడమే ఇందుకు కారణం. క్షేత్రస్థాయిలో సరైన దిశా నిర్దేశం లేకపోవడంతో దీని ప్రభావం వారి కుటుంబాలపై పడుతోంది. ముఖ్యంగా 20 నుంచి 25 మధ్య ఉన్న వయసు వారు గంజాయి తరలిస్తూ కేసుల్లో ఇరుక్కుంటున్నారు. దీన్ని పీలుస్తూ, విక్రయిస్తూ ఆ మత్తులో తూగుతున్నారు. నిత్యావసర సరకులు, ఇతర వస్తువుల పేరుతో దందా సాగిస్తున్నారు.
ఒక్క ఏడాదిలోనే 85 కిలోల ఎండు గంజాయి : ఇటీవల ఒక్క పరిగి ప్రాంతంలోనే మూడు కేసులు నమోదయ్యాయి. ఐదుగురి నుంచి 3.5 కిలోల గంజాయి స్వాధీనం చేసుకున్నామని అధికారులు తెలిపారు. వికారాబాద్ జిల్లావ్యాప్తంగా ఈ ఒక్క ఏడాదిలోనే 85 కిలోల ఎండు గంజాయి స్వాధీనం చేసుకున్నారని ఎక్సైజ్ అధికారులు చెప్పారు. అందులో 23 మందిపై కేసులు పెట్టారని తెలిపారు.
- ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 12న ఇద్దరు వ్యక్తులు ద్విచక్ర వాహనంపై 3.25 కిలోల గంజాయిని కర్ణాటక నుంచి హైదరాబాద్కు తరలిస్తుండగా, ఎక్సైజ్ పోలీసులు వారిని పట్టుకున్నారు. అనంతరం వారిద్దరిని రిమాండ్కు పంపించారు.
- పరిగి మండలం లక్ష్మీదేవిపల్లి గేటు సమీపంలో పరిగికి చెందిన ఒకరు, రంగారెడ్డి జిల్లా షాద్నగర్కు చెందిన మరో యువకుడి దగ్గరి నంచి 260 గ్రాముల ఎండు గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
- ఏపీలో గత నెల 9న విశాఖ నుంచి వికారాబాద్ వైపు వస్తున్న రైలులో గంజాయి రవాణా చేస్తున్నారన్న సమాచారం అందడంతో ఆబ్కారీ అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. అధికారులు 26 కిలోల ఎండు గంజాయిని వికారాబాద్ రైల్వే ఆసుపత్రి సమీపంలో స్వాధీనపర్చుకున్నారు.
నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నా - మార్పు లేదు : గంజాయి చాలావరకు కర్ణాటక రాష్ట్రం నుంచి ఇక్కడి జిల్లాకు సరఫరా అవుతోందని పోలీసులు అన్నారు. అమాయకులనే లక్ష్యంగా చేసుకుని కొందరు స్వార్థపరులు ఈ దందాను నడిపిస్తున్నారని చెప్పారు. ఈ ముఠాను పట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక నిఘా వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారని అధికారులు తెలిపారు. అలాగే నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తునే ఉన్నారని అన్నారు. అయినప్పటికీ ఈ విక్రయాలకు అడ్డుకట్ట పడటం లేదన్నారు. పరిగి, వికారాబాద్, మోమిన్పేట, తాండూరు, బషీరాబాద్ వంటి తదితర ప్రాంతాల్లో తరచూ కేసులు నమోదవుతూనే ఉన్నాయని తెనిపారు.
రైలు మార్గంలో : ఇక్కడ రైలు సదుపాయమూ ఉండటంతో తాండూరు, వికారాబాద్ మీదుగా రవాణా అవుతోందని చెప్పారు. పొరుగు జిల్లా సంగారెడ్డిలోనూ కేసులు కలకలం రేపుతున్నాయని అన్నారు. రంగారెడ్డి జిల్లా బాలానగర్ ప్రాంతంలోని పరిశ్రమల్లో వేల సంఖ్యలో కార్మికులు పనిచేస్తున్నారని తెలిపారు. పరిగికి తక్కువ దూరం కావడంతో అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి విక్రయిస్తున్నట్లు ఆరోపణలున్నాయని అన్నారు.
చాక్లెట్ల రూపంలో : విక్రయదారులు గంజాయిని వివిధ రూపాల్లో అందిస్తున్నారని సమాచారం. గంజాయిని చాక్లెట్ల రూపంలో అమ్ముతున్నారని అన్నారు. నాలుగు నెలల కిందట రంగారెడ్డి జిల్లా కొందర్గు నుంచి తెచ్చి పరిగిలో విక్రయిస్తున్నట్లు అనుమానం రావడంతో వారిని పట్టుకుందామని కృషి చేశారు. విషయం తెలుసుకున్న వ్యాపారులు వెనక్కి వెళ్లిపోయారని చెప్పారు. పోలీసు, ఆబ్కారీ అధికారులు తనిఖీలు విస్తృతం చేసి ఈ గంజాయిని అరికట్టాలని పలువురు కోరుతున్నారు.
దాందాకు చెక్ పెట్టేందుకు సరికొత్త ఏఐ టూల్స్ : తెలంగాణలో మత్తు దందాను అరికట్టేందుకు ఈగల్ టీం ఏఐ టూల్స్ను సిద్ధం చేసింది. సహాయ్, షీల్డ్ పేరుతో తెలంగాణ ఈగల్ వెబ్సైట్లో పెట్టింది. ఎవరైనా తమకు డ్రగ్స్ గురించి ఎలాంటి సమాచారం తెలిసినా ఇందులో పంచుకునేలా రూపొందించారు. మరోవైపు షీల్డ్ పేరుతో రూపొందించిన ఏఐ టూల్తో అనుమానాస్పద పరిస్థితులు ఉంటే ఎక్కువ ప్రమాద స్థాయి, లేకపోతే ముప్పు తక్కువగా ఉన్నట్లు ఇది గుర్తిస్తుంది. ఇక్కడ ఎవరిని సంప్రదించాలో ఫోన్ నంబరు కూడా తెరపై ప్రత్యక్షం అవుతుంది.
