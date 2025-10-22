ETV Bharat / state

విచ్చలవిడిగా గంజాయి విక్రయాలు - మత్తులో జోగుతున్న మైనర్లు

అసాంఘిక కార్యకలాపాలను అడ్డుకునేందుకు డ్రోన్ల ద్వారా పోలీసుల నిఘా - ఏలూరులో 2.9 కిలోల గంజాయి స్వాధీనం

Ganja Smuggling Cases in Eluru District
Ganja Smuggling Cases in Eluru District (ETV Bharat)
Published : October 22, 2025 at 2:13 PM IST

Ganja Smuggling Cases in Eluru District: పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కేంద్రం ఏలూరు నగరంలో గంజాయి కార్యకలాపాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. ఎక్కడ పడితే అక్కడ దొరకటంతో యువత పెడదారి పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా మైనర్లు దీనికి బానిసలు అవుతున్నారు. ఏలూరులోని శివారు ప్రాంతాలు గంజాయి విక్రయాలకు అడ్డాగా మారాయి. కొంత మంది వేరే ప్రాంతాల నుంచి గుట్టుగా గంజాయి తీసుకు వచ్చి జిల్లాలో విక్రయాలు చేస్తున్నారు. రహస్యంగా స్థావరాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు.

  • వారం రోజుల కిందట బీడీ కాలనీ శివారు ప్రాంతంలో పొదలచాటున ఇద్దరు మైనర్లు గంజాయి కాలుస్తున్నారు. వారిని గ్రామీణ పోలీసులు గుర్తించారు. వారిద్దరూ విద్యార్థులు. వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. గంజాయి ఎక్కడ కొనుగోలు చేశారని ఆరా తీశారు. వారికి విక్రయించిన ఇద్దరినీ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. మైనర్లకు కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చారు. పోలీసులు ఈ ఆపరేషన్​ను డ్రోన్ కెమెరాల ద్వారా నిర్వహించారు.
  • ఇదే విధంగా నెల రోజుల కిందట ఏలూరు మినీ బైపాసులోని ఓ కల్యాణ మండపం సమీపంలో గంజాయి కలిగి ఉన్న ఆరుగురిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వారి వద్ద 2.9 కిలోల గంజాయి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆరుగురిలో ఇద్దరు మైనర్లు ఉన్నారు.

డ్రోన్ల ద్వారా నిఘా: ఈ మధ్య కాలంలో జరుగుతున్న అసాంఘిక కార్యకలాపాలను అడ్డుకునేందుకు పోలీసులు డ్రోన్ల ద్వారా నిఘా పెట్టారు. ఈ క్రమంలో బీడీ కాలనీ శివారు ప్రాంతంలో కొందరూ యువత తచ్చాడుతున్నట్లుగా గుర్తించారు. దాంతో క్రమం తప్పకుండా అక్కడే నిఘా పెట్టారు.

నిత్యం కొంతమంది వెళ్లి రావటాన్ని గమనించారు. దీంతో రెక్కీ నిర్వహించారు. పోలీసులు ఇటీవల ఇద్దరిని అరెస్టు చేశారు. నిర్మానుష్య ప్రాంతంలో పొదల చాటున ఈ తంతు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక్కడే కాకుండా మినీ బైపాసు, తంగెళ్లమూడి జంగారెడ్డిగూడెం రూటు, కొత్తూరు రోడ్డు, ఆశ్రం పరిసర ప్రాంతాల్లో ఈ గంజాయి కార్యకలాపాలను కొనసాగిస్తున్నారు.

విస్తృతంగా తనిఖీలు చేస్తున్నాం:

'నగరంలో గంజాయి కార్యకలాపాలను పూర్తిగా నిర్మూలించేందుకు గట్టి నిఘా పెట్టాం. విస్తృతంగా తనిఖీలు చేస్తున్నాం. అనుమానిత ప్రాంతాల్లో నిరంతరం డ్రోన్ల ద్వారా పర్యవేక్షిస్తున్నాం. వాటి ద్వారా గుర్తించి కొంతమందిని అరెస్టు చేశాం. గంజాయి మూలాలను అరికట్టేందుకు లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నాం.' - శ్రావణ్‌ కుమార్, ఏలూరు డీఎస్పీ

అవలీలగా చేతులు మారుతున్న సరకు: గంజాయి దొరుకుతున్న ప్రాంతాల్లోనే యువత తచ్చాడుతున్నారు. 16, 17 సంవత్సరాలు ఉన్న మైనర్‌లు కూడా అక్కడకు చేరుకుంటున్నారు. వీరిలో విద్యార్థులే అధికంగా ఉన్నారు. ఆ ప్రాంత పరిసరాలకు వెళ్లగానే కొందరూ అక్కడకు వచ్చి, వీళ్ల చేతికి పొట్లాలు ఇచ్చి డబ్బులు తీసుకుంటున్నారు. ఆ పొట్లాలు తీసుకున్న యువత అక్కడ పొదల చాటుకు వెళ్లి గంజాయి కాలుస్తున్నారు. మినీ బైపాసులో గ్రీన్‌సిటీ దాటాక రోడ్డు పక్క కొన్ని దుకాణాల వద్ద పెద్ద ఎత్తున యువత ఉంటున్నారు. వీళ్లు అక్కడ సిగరెట్లలో గంజాయి పొడిని కూర్చుకుని, కాలుస్తూ మత్తులో జోగుతున్నట్లుగా తెలుస్తుంది.

