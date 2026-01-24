ETV Bharat / state

గంజాయి గ్యాంగ్ దాడిలో లేడీ కానిస్టేబుల్​కు తీవ్రగాయాలు - ఒక కిడ్నీ తొలగించిన వైద్యులు

నిజామాబాద్‌లో గంజాయి గ్యాంగ్ ఘాతుకం - ఎక్సైజ్‌ మహిళా కానిస్టేబుల్‌ను కారుతో ఢీకొట్టిన గంజాయి ముఠా - అబ్కారీశాఖ ఎస్‌హెచ్‌వో కార్యాలయం ముందు కానిస్టేబుళ్ల ధర్నా - సౌమ్యకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్

Ganja Smugglers Attack Woman Constable in Nizamabad
Ganja Smugglers Attack Woman Constable in Nizamabad (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 24, 2026 at 8:08 PM IST

3 Min Read
Ganja Smugglers Attack Woman Constable in Nizamabad : నిజామాబాద్‌లో గంజాయి ముఠా చెలరేగిపోయింది. నిజామాబాద్ ఎక్సైజ్ కానిస్టేబుల్ సౌమ్య గంజాయి ముఠా దాడిలో గాయపడడం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపింది. నిందితుల కారును ఆపే ప్రయత్నంలో తీవ్ర గాయాలపాలైన సౌమ్య ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఈ ఘటనతో ఆబ్కారీ శాఖ ఉద్యోగులు ఉలిక్కిపడ్డారు. ఉన్నతాధికారుల తీరుపై మండిపడుతు కానిస్టేబుళ్లు ఆందోళన చేశారు. ఈ ఘటనకు కారకులైన ఇద్దరిని అరెస్టు చేశామని, మరో ముగ్గురు పరారీలో ఉన్నట్లు అబ్కారీ అధికారులు తెలిపారు. కానిస్టేబుల్ సౌమ్య కుటుంబానికి అబ్కారీశాఖ అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటుందని భరోసానిచ్చారు.

కిడ్నీ తొలగించిన వైద్యులు : గంజాయి ముఠా దాడిలో నిజామాబాద్‌ ఎక్సైజ్ కానిస్టేబుల్ తీవ్రంగా గాయపడడం జిల్లాలో సంచలనంగా మారింది. శుక్రవారం సాయంత్రం నిజామాబాద్ శివారులోని మాధవనగర్‌లో ఎక్సైజ్ ఠాణా సీఐ స్వప్న తన సిబ్బందితో రూట్​ వాచ్ చేస్తుండగా అనుమానితుల కారును ఆపే ప్రయత్నం చేశారు. వారికి అడ్డుగా రెండు కార్లు నిలుపగా కారులో వస్తున్న వ్యక్తులు కారును తొలుత ఆపినట్లే ఆపారు. తర్వాత ఎక్సైజ్ అధికారులను తప్పించే ప్రయత్నంలో ఎదురుగా ఉన్న కానిస్టేబుల్ సౌమ్యపై నుంచి తీసుకెళ్లారు. ఈ ప్రమాదంలో కానిస్టేబుల్ రోడ్డుపై పడిపోగా కడుపులో తీవ్రగాయాలయ్యాయి. అధికారులు హుటాహుటిన ఆమెను ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించారు. శస్త్రచికిత్స చేసిన వైద్యులు గాయమైన కిడ్నీని తొలగించారు.

సౌమ్య కుటుంబానికి ప్రభుత్వం తప్పకుండా అండగా ఉంటుంది : ఘటన జరిగిన వెంటనే కారును చుట్టుముట్టిన పోలీసులు ఇద్దరు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిందితులు ఒకరు మైనర్, మరో వ్యక్తి సయ్యద్ సోహెల్‌ నిర్మల్ జిల్లాకు చెందిన వారుగా పోలీసులు గుర్తించారు. పరారీలో ఉన్న మరో ముగ్గురు ఆచూకీ కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న ఎక్సైజ్ కానిస్టేబుల్ సౌమ్యను కలెక్టర్ ఇలా త్రిపాఠి పరామర్శించారు. సౌమ్య కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడి వారిని ఓదార్చారు. వైద్యులతో మాట్లాడి కానిస్టేబుల్ ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. కానిస్టేబుల్ సౌమ్య కిడ్నీలు దెబ్బతిన్నాయని వైద్యులు చెప్పినట్లు కలెక్టర్ తెలిపారు. బాధితురాలు కోలుకుంటుందనే నమ్మకం ఉందని చెప్పిన కలెక్టర్ అవసరమైతే మెరుగైన చికిత్స కోసం హైదరాబాద్ తరలిస్తామని అన్నారు. సౌమ్య కుటుంబానికి ప్రభుత్వం తప్పకుండా అండగా ఉంటుందని భరోసానిచ్చారు.

"సౌమ్యను పరామర్శించాను. ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి వైద్యులను అడిగి తెలుసుకున్నాను. సౌమ్య కిడ్నీలు దెబ్బతిన్నాయని వైద్యులు చెప్పారు. సౌమ్య త్వరగా కోలుకుంటుందని అనుకుంటున్నాను. అవసరమైతే మెరుగైన చికిత్స కోసం హైదరాబాద్ తరలిస్తాం. సౌమ్య కుటుంబానికి ప్రభుత్వం తప్పకుండా అండగా ఉంటుంది." - ఇలా త్రిపాఠి, కలెక్టర్

అబ్కారీశాఖ ఎస్‌హెచ్‌వో కార్యాలయం ముందు కానిస్టేబుళ్ల ధర్నా : గంజాయి ముఠా దాడిలో గాయపడ్డ మహిళా కానిస్టేబుల్ సౌమ్య కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలంటూ ఎక్సైజ్‌ కానిస్టేబుళ్లు ఆందోళన నిర్వహించారు. నిజామాబాద్‌లో ఎక్సైజ్‌శాఖ ఎస్​హెచ్​ఓ కార్యాలయం ముందు ధర్నా చేపట్టారు. సీఐ స్వప్న గంజాయి స్మగ్లర్లతో చేతులు కలిపి అక్రమార్జనకు పాల్పడుతున్నారని సిబ్బంది ఆరోపించారు. కానిస్టేబుల్ సౌమ్య కుటుంబానికి అండగా నిలవడంతో పాటు కారకులపై చర్యలు తీసుకుని న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. కానిస్టేబుల్‌కు న్యాయం జరిగే వరకు కార్యాలయం ఎదుట నుంచి జరిగేది లేదని భీష్మించుకుని కూర్చున్నారు. డీసీ సోమిరెడ్డి, సూపరిటెండెంట్ మల్లారెడ్డి వచ్చి వారితో మాట్లాడి కానిస్టేబుల్ కుటుంబానికి అన్ని విధాల న్యాయం చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. గంజాయి స్మగ్లర్ల చేతిలో కానిస్టేబుల్ గాయపడడం దురదృష్టకరమని డీసీ సోమిరెడ్డి అన్నారు. విధుల్లో భాగంగానే గంజాయి బ్యాచ్‌ను పట్టుకునేందుకు వెళ్లారని, ఈ ఘటన జరిగిన తీరు పరిశీలించేందుకు ప్రత్యేక కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తామని పేర్కొన్నారు.

గాలింపు చర్యలను ముమ్మరం : పరారీలో ఉన్న ముగ్గురు నిందితులను పట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి గాలింపు చర్యలను ముమ్మరం చేశారు. మత్తు ముఠాల ఆటకట్టించే క్రమంలో ఇలాంటి ఘటన జరగడంపై సర్కార్‌ తీవ్రంగా పరిగణిస్తోంది.

'మత్తు'లో యువతరం - కుటుంబాలను రోడ్డున పడేస్తున్న గంజాయి

గంజాయి స్మగ్లర్లకు పిల్లలే కీలకం! - తక్కువ శిక్షలుంటాయని చిన్నారులతో రవాణా

