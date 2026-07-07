ETV Bharat / state

ట్రాక్టర్​పై రైతులా - 52 కిలోల గంజాయితో పట్టుబడ్డ స్మగ్లర్​

బూరుగుపూడిలో 52.7 కిలోల గంజాయి పట్టివేత - రైతు ముసుగులో గంజాయి తరలిస్తున్న కూచిపూడి ఫ్రాన్సిస్ - ట్రాక్టర్‌తో పాటు గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు

Police Seized Ganja in Kirlampudi
Police Seized Ganja in Kirlampudi (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 3:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Police Seized Ganja in Kirlampudi : రాష్ట్రంలో గంజాయి అక్రమ సాగు, రవాణా, అమ్మకాలు, వినియోగాన్ని అరికట్టేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పటిష్ఠ చర్యలు చేపడుతోంది. ఇందులో భాగంగా పోలీసులు విస్తృతంగా సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు. చెక్ పోస్టులను ఏర్పాటు చేసి తనిఖీలను ముమ్మరం చేస్తూ స్మగర్ల గుట్టును రట్టు చేస్తున్నారు. దీంతో అక్రమార్కులు ఎత్తులకు పై ఎత్తులు వేస్తున్నారు. గంజాయి రవాణాను చాలా స్మార్ట్​గా, హైటెక్‌గా చేసేస్తున్నారు. ఇందుకోసం కొత్త కొత్త మార్గాలను ఎంచుకుంటున్నారు. రోజుకో కొత్త ఆలోచనతో పోలీసులను బురిడీ కొట్టిస్తున్నారు. వారి ఐడియాలను చూసి పోలీసులు సైతం ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

ఓ మూవీ నటుడు టూ వీలర్​పై మూట కట్టుకొని వెళ్తుండగా పోలీసులు ఆపి తనిఖీ చేస్తారు. ఎటు వెళ్తున్నావని? మూటలో ఏముందని? వారు అడుగుతారు. బీదర్‌కు ఇసుక తీసుకెళ్తున్నానని అతను చెప్పడంతో వారు యోచనలో పడతారు. అంతదూరం ఇసుక తీసుకెళ్లడం ఏంటని తికమకకు గురవుతారు. ఇలా రెండు మూడు సార్లు అలానే జరుగుతుంది. చివరికి ఆ వ్యక్తిని పోలీసులు అడగ్గా అసలు విషయం చెబుతాడు. తాను తరలించేది ఇసుక కాదని, ద్విచక్ర వాహనాలు అని అంటాడు. దీంతో పోలీసులు ఒక్కసారిగా షాక్​కి గురవుతారు. అచ్చం అలాంటి ప్లాన్‌నే ఈ గంజాయి స్మగ్లర్లూ అమలు చేశాడు.

బూరుగుపూడిలో 52.7 కిలోల గంజాయి పట్టివేత (ETV Bharat)

Cannabis Smuggling in Tractor : ఓ వ్యక్తి రైతు ముసుగులో ట్రాక్టర్‌ సాయంతో గంజాయిని యథేచ్ఛగా తరలించాడు. చివరికి పోలీసులకు అందిన సమాచారంతో పట్టుబడ్డాడు. సాధారణంగా ఒక ప్రాంతంలో పనులు లేనప్పుడు ట్రాక్టర్లను వాటి యజమానులు ఇతర జిల్లాల్లో పనులు ఉన్న చోటుకు తీసుకెళ్తారు. ప్రత్యామ్నాయ ఉపాధి పొందుతుంటారు. దీనినే గంజాయి తరలించేందుకు ఎంచుకున్నాడీ అక్రమార్కుడు.

ఇందుకోసం నిందితుడు ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి ట్రాక్టర్‌తో వెళ్తాడు. చెక్‌పోస్టుల దగ్గర పోలీసులు ఆపినప్పుడు రైతునని చెబుతాడు. తమ గ్రామంలో పనులు లేకపోవడంతో మరో చోటుకు వెళ్తున్నానంటూ నమ్మిస్తాడు. కానీ ఎక్కడా ఒక్క ఎకరాలోనూ పనిచేయడు. ట్రాక్టర్‌ వెనకాల తగిలించిన వరి గడ్డి కట్టలు కట్టే యంత్రంలో డోమ్‌ కింద గంజాయి ప్యాకెట్లు అమర్చుకుని తరలిస్తుంటాడు.

ఎట్టకేలకు కాకినాడ జిల్లా కిర్లంపూడి మండలం బూరుగుపూడి శివారులో 16వ నంబర్ నేషనల్ హైవేపై సోమవారం నిర్వహించిన వాహన తనిఖీల్లో పోలీసులకు చిక్కాడు. సుమారు రూ.26 లక్షల విలువ చేసే 52.7 కేజీల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దీనిని సమీప మండలమైన శంఖవరం నుంచి ఇతర రాష్ట్రానికి తరలిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. ట్రాక్టర్‌తోపాటు నిందితుడైన కూచిపూడి ఫ్రాన్సిస్‌ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

నిందితుడు కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం మండలంలోని కట్టుబడిపాలేనికి వ్యక్తిగా గుర్తించామని పెద్దాపురం డీఎస్పీ తిలక్ తెలిపారు. అతడిపై ఇప్పటికే మూడు కేసులు ఉన్నాయని చెప్పారు. శంఖవరం ప్రాంతం నుంచి గంజాయిని సేకరించి ఇతర రాష్ట్రాలకు అక్రమంగా తరలిస్తున్నట్లు విచారణలో వెల్లడైందన్నారు. మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణాపై ప్రత్యేక నిఘా కొనసాగిస్తున్నట్లు వివరించారు. ఇలాంటి అక్రమ కార్యకలాపాలకు పాల్పడితే కఠిన చర్యలు తప్పవని డీఎస్పీ తిలక్ హెచ్చరించారు.

"ట్రాక్టర్‌కు అమర్చిన గడ్డి కట్టలు కట్టే యంత్రంలో గంజాయిని దాచిపెట్టి ఫ్రాన్సిస్ తరలిస్తున్నాడు. నిందితుడి వద్ద నుంచి 52.7 కిలోల గంజాయి, ట్రాక్టర్, గడ్డి కట్టలు కట్టే యంత్రం, సెల్​ఫోన్​ స్వాధీనం చేసుకున్నాం. శంఖవరం ప్రాంతం నుంచి గంజాయిని సేకరించి ఇతర రాష్ట్రాలకు అక్రమంగా తరలిస్తున్నట్లు విచారణలో వెల్లడైంది. మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణాపై ప్రత్యేక నిఘా కొనసాగిస్తున్నాం. ఇలాంటి అక్రమ కార్యకలాపాలకు పాల్పడితే కఠిన చర్యలు తప్పవు." - తిలక్, పెద్దాపురం డీఎస్పీ

అల్లూరి జిల్లాలో భారీగా గంజాయి పట్టివేత - 1,125 కిలోల సరకు స్వాధీనం

గుట్టు చప్పుడు కాకుండా మత్తు దందా - పోలీసుల అదుపులో గంజాయి కింగ్‌పిన్

TAGGED:

POLICE SEIZED GANJA IN KIRLAMPUDI
POLICE SEIZE 52 KG IN BURUGUPUDI
CANNABIS SMUGGLING IN TRACTOR
TRACTOR CARRYING 52 KG GANJA IN AP
KAKINADA POLICE SEIZED 52 KG GANJA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.