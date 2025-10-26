ETV Bharat / state

పుష్పరాజ్​నే మించిపోయారు! - జీడిపప్పు మధ్యలో గంజాయి రవాణా

గంజాయి రవాణా చేస్తున్న అంతరాష్ట్ర ముఠా అరెస్ట్‌ - జీడిపప్పు ముసుగులో గంజాయి తరలిస్తున్న ముఠా - ఒడిశాలోని మల్కన్‌గిరి అటవీ ప్రాంతం నుంచి సరఫరా - రూ.2.70 కోట్ల విలువైన గంజాయి స్వాధీనం

Transporting Marijuana Under Cashew Nut Bags
Transporting Marijuana Under Cashew Nut Bags (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 26, 2025 at 2:51 PM IST

2 Min Read
Transporting Marijuana Under Cashew Nut Bags : గంజాయి ముఠా కొత్త పద్ధతుల్లో సరఫరాకు ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. అందుకు తగ్గట్లుగానే పోలీసులు సరికొత్తగా వలపన్నుతూ కట్టడి చేస్తున్నారు. తాజాగా జీడిపప్పు ముసుగులో గంజాయి తరలిస్తూ ఓ ముఠా పోలీసులకు చిక్కింది. దాదాపు రూ.2.70 కోట్ల విలువైన గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అలాగే ముగ్గురు కీలక నిందితులను అరెస్టు చేశారు. నలుగురు ప్రధాన సూత్రధారులు పరారీలో ఉన్నారు.

ఈ గంజాయి రవాణా చేస్తున్న అంతర్రాష్ట్ర ముఠా ఒడిశాలోని మల్కన్​గిరి మారుమూల అటవీ ప్రాంతం నుంచి గంజాయిని సేకరించి, ఆంధ్రప్రదేశ్​, తెలంగాణ రాష్ట్రాల మీదుగా మహారాష్ట్రలోని నాసిక్​ జిల్లా సంగన్మేర్​కు తరలించడానికి ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకున్నారు. మహ్మద్ కలీముద్దీన్, షేక్ సోహైల్, మహ్మద్ అఫ్జల్‌లను నిందితులుగా గుర్తించారు. వీరందరూ చిన్ననాటి స్నేహితులని పోలీసుల విచారణలో తేలింది. ఈ దందాకు ప్రధాన రవాణాదారుడు కలీముద్దీన్ సోదరుడు రెహమాన్‌గా గుర్తించారు.

Transporting Marijuana Under Cashew Nut Bags (ETV)

"ఆంధ్రప్రదేశ్​ రాష్ట్రంలో సురేష్​ అనే వ్యక్తి, ఒడిశా రాష్ట్రానికి చెందిన జిత్తు ప్రధాన సరఫరాదారులుగా ఉన్నారు. తెలంగాణలోని హైదరాబాద్​కు చెందిన రెహమాన్​ అనే వ్యక్తి, మహారాష్ట్రలోని మహేశ్​ అనే వ్యక్తికి సరఫరా చేయాలని ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు. జిత్తు సూచన మేరకు గంజాయిని రవాణా చేస్తూ ప్రతీ లోడ్​కు రూ.3 నుంచి రూ.5 లక్షలు సంపాదించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. గతంలో కూడా అతడికి డబ్బు అందింది. ఇదే క్రమంలో నాసిక్​లోని మహేశ్​తో పరిచయం ఏర్పరచుకొని తన సోదరుడైన ఖలీముద్దీన్​, మరో ఇద్దరు వ్యక్తులు తెలంగాణ మీదుగా గంజాయిని రవాణా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు." - చైతన్య కుమార్​, సౌత్​ వెస్ట్​జోన్​ డీసీపీ

ఒడిశా నుంచి భారీ గంజాయి సరకుతో ప్రయాణం : ఒడిశాకు చెందిన జిత్తు, శ్రీకాకుళంకు చెందిన సురేష్ వద్ద వీరు గంజాయిని సేకరిస్తున్నారని పోలీసులు తేల్చారు. మహారాష్ట్రకు చెందిన మహేష్ ఈ గంజాయిని కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. ఈ ముఠా గంజాయిని కొనుగోలు చేసి వివిధ ప్రాంతాలకు సరఫరా చేయడానికి ప్రణాళిక సిద్ధం చేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. కలీముద్దీన్​, సోహైల్​ కలిసి గంజాయి రవాణాకు బండిని కొనుగోలు చేశారు. ఒడిశా నుంచి భారీ గంజాయి సరుకుతో బయలుదేరిన ఈ ముఠా, హైదరాబాద్‌ వచ్చి ఆ తర్వాత మహారాష్ట్ర వైపు పయనమయ్యారు. ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా జీడిపప్పు బస్తాల కింద గంజాయిని పెట్టి రవాణా చేశారు.

ఖాకీలను ఆశ్చర్యపరిచిన నిందితుల ప్లాన్​ : రాష్ట్ర సరిహద్దులో పోలీసుల సోదాల్లో కళ్లు కప్పడానికి నిందితులు అనుసరించిన పద్ధతి ఖాకీలను ఆశ్చర్యపరిచింది. జీడిపప్పు బస్తాల కింద గంజాయిని తరలిస్తూ నిందితులు పట్టుబడ్డారు. హైదరాబాద్​కు చెందిన రెహమాన్​, ఒడిశాకు చెందిన సరఫరాదారులు జిత్తు, ఏపీలోని శ్రీకాకుళంకు చెందిన సురేష్​, మహారాష్ట్రకు చెందిన కొనుగోలుదారుడు మహేశ్​ ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్నారని పోలీసులు తెలిపారు. వీరి కోసం ప్రత్యేక బృందాలతో గాలిస్తున్నామని వెల్లడించారు. సిండికేట్​లోని అదనపు సభ్యులను, సరఫరా గొలుసును గుర్తించేందుకు దర్యాప్తు సాగుతోందని తెలిపారు.

1000 కి.మీ. ఛేజ్​ చేసి - 500 కిలోల గంజాయి పట్టివేత

ఇడ్లీ ఇమ్మంటావా? దోశ పంపించమంటావా? - అల్పాహారం పొట్లాల్లో గంజాయి సరఫరా!

