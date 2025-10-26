పుష్పరాజ్నే మించిపోయారు! - జీడిపప్పు మధ్యలో గంజాయి రవాణా
గంజాయి రవాణా చేస్తున్న అంతరాష్ట్ర ముఠా అరెస్ట్ - జీడిపప్పు ముసుగులో గంజాయి తరలిస్తున్న ముఠా - ఒడిశాలోని మల్కన్గిరి అటవీ ప్రాంతం నుంచి సరఫరా - రూ.2.70 కోట్ల విలువైన గంజాయి స్వాధీనం
Published : October 26, 2025 at 2:51 PM IST
Transporting Marijuana Under Cashew Nut Bags : గంజాయి ముఠా కొత్త పద్ధతుల్లో సరఫరాకు ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. అందుకు తగ్గట్లుగానే పోలీసులు సరికొత్తగా వలపన్నుతూ కట్టడి చేస్తున్నారు. తాజాగా జీడిపప్పు ముసుగులో గంజాయి తరలిస్తూ ఓ ముఠా పోలీసులకు చిక్కింది. దాదాపు రూ.2.70 కోట్ల విలువైన గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అలాగే ముగ్గురు కీలక నిందితులను అరెస్టు చేశారు. నలుగురు ప్రధాన సూత్రధారులు పరారీలో ఉన్నారు.
ఈ గంజాయి రవాణా చేస్తున్న అంతర్రాష్ట్ర ముఠా ఒడిశాలోని మల్కన్గిరి మారుమూల అటవీ ప్రాంతం నుంచి గంజాయిని సేకరించి, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల మీదుగా మహారాష్ట్రలోని నాసిక్ జిల్లా సంగన్మేర్కు తరలించడానికి ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకున్నారు. మహ్మద్ కలీముద్దీన్, షేక్ సోహైల్, మహ్మద్ అఫ్జల్లను నిందితులుగా గుర్తించారు. వీరందరూ చిన్ననాటి స్నేహితులని పోలీసుల విచారణలో తేలింది. ఈ దందాకు ప్రధాన రవాణాదారుడు కలీముద్దీన్ సోదరుడు రెహమాన్గా గుర్తించారు.
"ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో సురేష్ అనే వ్యక్తి, ఒడిశా రాష్ట్రానికి చెందిన జిత్తు ప్రధాన సరఫరాదారులుగా ఉన్నారు. తెలంగాణలోని హైదరాబాద్కు చెందిన రెహమాన్ అనే వ్యక్తి, మహారాష్ట్రలోని మహేశ్ అనే వ్యక్తికి సరఫరా చేయాలని ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు. జిత్తు సూచన మేరకు గంజాయిని రవాణా చేస్తూ ప్రతీ లోడ్కు రూ.3 నుంచి రూ.5 లక్షలు సంపాదించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. గతంలో కూడా అతడికి డబ్బు అందింది. ఇదే క్రమంలో నాసిక్లోని మహేశ్తో పరిచయం ఏర్పరచుకొని తన సోదరుడైన ఖలీముద్దీన్, మరో ఇద్దరు వ్యక్తులు తెలంగాణ మీదుగా గంజాయిని రవాణా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు." - చైతన్య కుమార్, సౌత్ వెస్ట్జోన్ డీసీపీ
ఒడిశా నుంచి భారీ గంజాయి సరకుతో ప్రయాణం : ఒడిశాకు చెందిన జిత్తు, శ్రీకాకుళంకు చెందిన సురేష్ వద్ద వీరు గంజాయిని సేకరిస్తున్నారని పోలీసులు తేల్చారు. మహారాష్ట్రకు చెందిన మహేష్ ఈ గంజాయిని కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. ఈ ముఠా గంజాయిని కొనుగోలు చేసి వివిధ ప్రాంతాలకు సరఫరా చేయడానికి ప్రణాళిక సిద్ధం చేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. కలీముద్దీన్, సోహైల్ కలిసి గంజాయి రవాణాకు బండిని కొనుగోలు చేశారు. ఒడిశా నుంచి భారీ గంజాయి సరుకుతో బయలుదేరిన ఈ ముఠా, హైదరాబాద్ వచ్చి ఆ తర్వాత మహారాష్ట్ర వైపు పయనమయ్యారు. ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా జీడిపప్పు బస్తాల కింద గంజాయిని పెట్టి రవాణా చేశారు.
ఖాకీలను ఆశ్చర్యపరిచిన నిందితుల ప్లాన్ : రాష్ట్ర సరిహద్దులో పోలీసుల సోదాల్లో కళ్లు కప్పడానికి నిందితులు అనుసరించిన పద్ధతి ఖాకీలను ఆశ్చర్యపరిచింది. జీడిపప్పు బస్తాల కింద గంజాయిని తరలిస్తూ నిందితులు పట్టుబడ్డారు. హైదరాబాద్కు చెందిన రెహమాన్, ఒడిశాకు చెందిన సరఫరాదారులు జిత్తు, ఏపీలోని శ్రీకాకుళంకు చెందిన సురేష్, మహారాష్ట్రకు చెందిన కొనుగోలుదారుడు మహేశ్ ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్నారని పోలీసులు తెలిపారు. వీరి కోసం ప్రత్యేక బృందాలతో గాలిస్తున్నామని వెల్లడించారు. సిండికేట్లోని అదనపు సభ్యులను, సరఫరా గొలుసును గుర్తించేందుకు దర్యాప్తు సాగుతోందని తెలిపారు.
