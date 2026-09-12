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తెరవెనుక నేతల సహకారం - "అచ్యుతాపురం సెజ్‌"లో రెచ్చిపోతున్న ముఠాలు

"అచ్యుతాపురం సెజ్"లో పలు రకాల మాఫియా ముఠాలు యథేచ్ఛగా అరాచకాలు సృష్టిస్తున్నాయి. ఆ ముఠాలకు కొంతమంది నాయకులు తెరవెనుక సహకారం అందిస్తుండటంతో అధికారులు చూసీచూడనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారు.

Atchutapuram SEZ in Anakapalle District
"అచ్యుతాపురం సెజ్"లో రెచ్చిపోతున్న ముఠాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 9:37 PM IST

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Atchutapuram SEZ Runs Rampant : 'అచ్యుతాపురం సెజ్' ఆ పరిసరాల్లో 'చీకటి సామ్రాజ్యం" ఆధిపత్యం చెలాయిస్తోంది. ఇక్కడ పలు మాఫియా ముఠాలు యథేచ్ఛగా అరాచకాలు సృష్టిస్తున్నాయి. దీనికి కొంతమంది నాయకులు తెరవెనుక సహకారం అందిస్తుండటంతో అధికారులు చూసీచూడనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారు. సాధారణంగా సెజ్​​ల చుట్టూ ప్రహరీ నిర్మించి ప్రవేశ, నిష్క్రమణ మార్గాలు రెండే ఏర్పాటు చేస్తారు. దాదాపు 200 పరిశ్రమలన్న అచ్యుతాపురం సెజ్​కు మాత్రం అనేక ప్రవేశ మార్గాలు ఉన్నాయి. అక్రమాలకు అడ్డుకట్టవేసేందుకు ఎవరైనా ప్రయత్నించి ప్రహరీ నిర్మించినా మరుసటి రోజే వాటిని కూల్చేస్తున్నారు.

అచ్యుతాపురం, రాంబిల్లి సెజ్ భూముల్లో కొన్ని గ్రావెల్ కొండలు ఉన్నాయి. మరోవైపు ఖాళీగా ఉన్న ప్లాట్లలోనూ గ్రావెల్ తవ్వకాలు చేస్తున్నారు. అర్ధరాత్రి గుట్టుచప్పుడు కాకుండా జేసీబీలతో తవ్వి ట్రాక్టర్లలో లేఅవుట్లకు తరలించి దర్జాగా సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. ఈ వ్యవహారం అధికారులకు తెలిసినా, దీని వెనుక రాజకీయ నాయకుల హస్తం ఉండటంతో చేతులు కట్టేసుకుంటున్నారు.

నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తున్న వారిపై పోలీసులకు కొందరు ఫిర్యాదు చేస్తుంటే, మరికొందరు ఆ తప్పును చూపి బెదిరించి డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు. ఈ రెండో కోవకు చెందిన ముఠాలే ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అచ్యుతాపురం ఎఫ్లుయెంట్ ప్లాంట్​లో రసాయన వ్యర్థాలు రోజుకు 1.1 ఎంఎల్​డీ మాత్రమే శుద్ధి చేయగలుగుతున్నారు. ఇది 'ఫార్మా' లోని కంపెనీలకు తీవ్ర నష్టం చేస్తోంది. ఎందుకంటే ట్యాంకర్లు రోజుల తరబడి వేచి ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. 60 శాతం ఎక్కువ ఖర్చయినప్పటికీ, ఫ్యాక్టరీలు తమ వ్యర్థాలను 'పరవాడ రాంకీ' ప్లాంట్‌కు తరలించాలని నిర్ణయించుకున్నా, అక్కడా అదే పరిస్థితి.

ఫలితంగా కొన్ని ఫార్మా యూనిట్లు రసాయనాలు ఖాళీ అయ్యే వరకు పరిశ్రమలు నిలిపివేయాల్సిన పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నాయి. కొంతమంది నిర్వాహకులు ట్యాంకర్ డ్రైవర్లతో కుమ్మక్కై రాత్రివేళల్లో లాలంకోడూరు చెరువు, ఉప్పుటేరు, ఇతర ప్రాంతాలలో రహస్యంగా రసాయనాలను పారబోస్తున్నారు. ఇటీవల అధికారులు తనిఖీలు ముమ్మరం చేయడంతో గుట్టుచప్పుడు కాకుండా తరలిస్తున్నారు. వీరిని బెదిరించి డబ్బులు గుంజే మాఫియాలు పెరిగిపోయాయి. ఇటీవల మింది ప్రాంతానికి చెందిన ఒక కి'లేడీ' ఇదే తరహాలో ఒక స్వచ్ఛంధ సంస్థ పేరుతో బెదిరించి పలు కంపెనీల నుంచి భారీగా డబ్బులు వసూలు చేయడం పోలీసుల వరకూ వెళ్లింది. తాజాగా అక్కిరెడ్డిపాలెంకు చెందిన ఓ ఆరుగురు ముఠా ఓ ట్యాంకర్​ను కారు, ద్విచక్ర వాహనాలపై వెంబడించడం కలకలం రేపింది.

గంజాయి అమ్మకం : అచ్యుతపురం పరిశ్రమల్లో ఉత్తరాదికి చెందిన దాదాపు 10,000 మంది వలస కార్మికులు పనిచేస్తున్నారు. కొన్ని ముఠాలు రహస్యంగా గంజాయిని తెచ్చి కార్మికులకు అమ్మడంతో పాటు దుకాణాల్లో పెట్టి వ్యాపారం చేస్తున్నారు. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఫార్మా కంపెనీల్లో పనిచేసి వచ్చే కార్మికులకు గంజాయి అమ్మి సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. కొన్ని గ్రామాల్లో భారీ స్థాయిలో అమ్మకాలు జరుగుతున్నాయి.

మరోవైపు సెజ్​ను దొంగల ముఠాలు గజగజలాడిస్తున్నాయి. ​నిలిచిపోయిన కంపెనీలే లక్ష్యంగా సెజ్​లోకి ప్రవేశించి కాపర్, ఇనుప సామగ్రి చోరీ చేస్తున్నారు. ఇటీవల వాహనాల నుంచి ఆయిల్ చోరీ చేస్తున్న కేసులు ఎక్కువయ్యాయి. నాన్‌సెజ్‌లో ఉన్న ఓ ఆయిల్‌ కంపెనీ ఔట్​లెట్‌ నుంచి సైతం బయటకు వెళ్లే ట్యాంకర్ల నుంచి కొంత ఆయిల్‌ను మాఫియాకు తక్కువ ధరకు అమ్ముతున్నారు.

ప్రమాదకరమైన రసాయన వ్యర్థాలను సెజ్‌ నుంచి బయటకు తీసుకెళ్లకూడదు. ఒకవేళ తీసుకెళ్తే ఎఫ్లుయెంట్‌ ప్లాంట్‌కు వెళ్లాలి. కొందరు ఎలమంచిలి వైపు తీసుకెళ్లి వేరే కంపెనీలకు ఉప ఉత్పత్తులుగా మార్చి అమ్ముతున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో రెచ్చిపోయిన ఈ ముఠా ఇటీవల మళ్లీ జోరు పెంచింది.

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