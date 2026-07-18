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ఫోన్‌ కొట్టేస్తే రూ.1,000, భూ దందాకు రూ.2,000 - నేరానికో రేటు, బిర్యానీ బోనస్

దినసరి కూలి ఇచ్చి మరీ నేరాలను చేయిస్తున్న ముఠాలు - ఫోన్‌ కొట్టేస్తే రూ.1,000 భూ దందాకు రూ.2,000 ఇస్తున్న వైనం - శిక్షణ కూడా ఇస్తున్నట్లు దర్యాప్తులో గుర్తించిన పోలీసులు

Gangs Pay Daily wages For Crimes
Gangs Pay Daily wages For Crimes (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 18, 2026 at 5:02 PM IST

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Gangs Pay Daily wages For Crimes : చైన్​ స్నాచింగ్​లు, సెల్​ఫోన్ చోరీలు, దొంగతనాలు, దోపిడీలు ఇలా ప్రతి నేరానికీ ఓ రేటు కడతారు. పనితీరు, అనుభవం ఆధారంగా కూలీ చెల్లిస్తారు. నిర్దేశించిన టార్గెట్​ చేరితే ముఠాకు నాయకత్వం వహించే బాధ్యతను అప్పగిస్తారు. ఇప్పటివరకు హత్యలు, కిడ్నాప్​లు లాంటి తీవ్ర నేరాలు చేసేవారికి ఈ విధంగా సుఫారీ ఇచ్చే సంప్రదాయం ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఆ ట్రెండ్ మారింది. గుంపులో చేరి గొడవలను సృష్టించేందుకు, బెదిరింపులు, చోరీలు చేసేందుకు కూడా రోజువారీ కూలీ ఇస్తూ యువతను నేరాల ఊబిలోకి నెట్టేస్తున్నారు. హైదరాబాద్​, యూపీ, ఏపీ, బిహార్​కు చెందిన పాత నేరస్థులు తమ ఆనవాళ్లు బయటపడకుండా తెరవెనుక ఉంటూ ఈ తరహా నేర సామ్రాజ్యాలను సృష్టిస్తున్నారని పోలీసులు గుర్తించారు.

ఉదాహరణకు బిహార్‌ రాష్ట్రానికి చెందిన ఓ యువకుడు అక్కడి ముఠా సూచనతో వరంగల్‌లో చైన్​ స్నాచింగ్​లకు పాల్పడుతూ కొట్టేసిన నగలను వారికి అప్పగించేవాడు. ప్రతిఫలంగా వారి నుంచి కమీషన్​ను తీసుకునేవాడు. అదే అనుభవంతో కొంతమంది యువకులను చేరదీసి సొంతంగా చోరీలు చేస్తూ, ఇటీవల పోలీసులకు పట్టుబడ్డాడు. జూబ్లీహిల్స్‌ ప్రశాసన్‌నగర్‌లో విశ్రాంత ఐపీఎస్‌ వినయ్‌రంజన్‌రే సతీమణి తనూజ హత్య కేసులో ప్రధాన నిందితురాలైన కల్పన కాగా ఇద్దరు సహ నిందితులు పట్టుబడ్డారని, ‘కల్పన డబ్బులిస్తామని ఆశచూపటంతోనే తాము ఆ నేరానికి సహకరించినట్టు’ వారిద్దరూ పోలీసుల విచారణలో చెప్పినట్లు ఓ ఉన్నతాధికారి వెల్లడించారు.

చీకటి కార్యకలాపాల కోసమే : గోల్కొండ జోన్‌ పరిధిలోని ఒక బస్తీ దొంగల ముఠాకు ప్రధాన స్థావరం. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బహిరంగ సభలు, ఉత్సవాలు, ఊరేగింపులు జరిగేచోట సెల్‌ఫోన్లు, గోల్డ్​, ల్యాప్‌ట్యాప్‌లను కొట్టేయడం లాంటివి వీరు చేసే పని. 'దొంగల ముఠాలో 4-5 మంది సభ్యులుంటారు. వీరిలో ఒక్కరే చోరీ చేస్తారు. మిగిలిన వారంతా రోజుకు రూ.300-500 కూలీతో పాటు బిర్యానీ కోసం వెళ్లిన సహాయకులే. రద్దీ ప్రాంతాలు, చీకటి ప్రదేశాల్లో సెల్‌ఫోన్లను కొట్టేసి పారిపోవటంపై ముఠా నేతలు వారికి శిక్షణను కూడా ఇస్తున్నట్టు గుర్తించాం’ అని పోలీసు అధికారి ఒకరు వివరించారు.

‘సైబర్‌ కేటుగాళ్లు, డ్రగ్స్‌ స్మగ్లర్లు, వ్యభిచారం లాంటి చీకటి కార్యకలాపాలను సాగించే ముఠాల నుంచి సెకండ్‌ హ్యాండ్‌ సెల్‌ఫోన్లకు ఫుల్ డిమాండ్‌ ఉంది. దాంతో సెల్‌ఫోన్‌లు చోరీలు చేసేవారికి డిమాండ్‌ ఆధారంగా రోజుకూలీ రూ.5 వేల వరకూ ఇచ్చేందుకు సిద్ధపడుతున్నారు. ఓల్డ్​సిటీ, శివారు ప్రాంతాల్లో ద్విచక్రవాహనాలు చోరీచేసే పనికి కొంతమంది నేరగాళ్లు మైనర్లను వాడుకుంటున్నారు’ అని ఆ అధికారి వెల్లడించారు.

మచ్చుకు కొన్ని ఘటనలు :

  • ఉద్యోగ అవకాశాన్ని కల్పిస్తానని చెప్పిన దళారి మాటలు నమ్మి ఏపీలోని పశ్చిమగోదావరి జిల్లాకు చెందిన నలుగురు యువకులు హైదరాబాద్‌ నగరానికి వచ్చారు. టోలిచౌకి ప్రాంతంలో వీరికో గదిని ఇచ్చారు. కొద్దిరోజుల తరువాత ఏం పనిచేయాలనే దానిపై అజ్ఞాతవ్యక్తి నుంచి వారికి ఆదేశాలు వచ్చాయి. రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే ప్రదేశాల్లో సెల్‌ఫోన్లు చోరీచేసి తెస్తే ఒక్కోదానికి రూ.1000-2000 వరకు ఇస్తామనేది ఒప్పందం.
  • మేడ్చల్‌లోని ఓ వ్యక్తి ప్రైవేటు స్కూల్ బస్సు డ్రైవర్‌గా పనిచేసేవాడు. సమ్మర్​ హాలిడేస్​లో ఖాళీగా ఉండటాన్ని గుర్తించిన కొంతమంది వెంటరమ్మని కోరారు. కీసర సమీపంలోని ఖాళీ జాగాలో తమతోపాటు ఉంటే రోజూ రూ.2 వేలు, బిర్యానీ పెడతామని ఆశచూపారు. అదో భూదందా వ్యవహారం కావడంతో పోలీసులు కొంతమందిపై కేసులు నమోదు చేశారు.

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TAGGED:

GANGS PAY DAILY WAGES FOR CRIME
కూలి ఇచ్చి నేరాలు చేయిస్తున్న ముఠా
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THEFT GANGS IN HYDERABAD
GANGS PAY DAILY WAGES FOR CRIME

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