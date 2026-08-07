ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చి మరీ దొంగతనాలు - మైనర్లను వినియోగించి చోరీలకు పాల్పడుతున్న ముఠాలు
దేశీయంగా, అంతర్జాతీయంగా సెకెండ్ హ్యాండ్ సెల్ఫోన్లకు పెరుగుతున్న భారీ డిమాండ్ - అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకునేందుకు పోటీపడుతున్న ముఠాలు - జీతాలు, కమిషన్లు ఆశ చూపి మరీ యువతను ఉసిగొల్పుతున్న వైనం
Published : August 7, 2026 at 3:06 PM IST
Youth Committed Cell Phone Thefts : చెప్పింది చెప్పినట్టు చేస్తే మంచి జీతం ఇస్తారు. నిర్దేశించిన లక్ష్యం త్వరగా చేరితే అదనపు కమీషన్ అందజేస్తారు. పట్టుబడి జైలుకెళితే విడిపించే ఏర్పాట్లూ ఉంటాయి. ఇదంతా వింటుంటే ఏదో కార్పొరేట్ ఉద్యోగులకు సంస్థలు పెట్టిన టార్గెట్ అనుకుంటున్నారా ? అలా అనుకుంటే మీరు పొరబడినట్లే !
ఇటీవల కాలంలో సెల్ ఫోన్ ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సరైన ధరలో సెల్ ఫోన్ కొందామనుకుంటే మనకు నచ్చిన ఫీచర్లతో ఉన్న ఫోన్ అనుకున్న ధరకు లభించక పోవడంతో కొనుగోలు చేయలేకపోతున్నారు. దీంతో సెకెండ్ హ్యాండ్ మొబైల్ ఫోన్లకు డిమాండ్ పెరిగింది. అయితే దీనిని అవకాశంగా భావించిన కొన్ని ముఠాలు అమాయక మైనర్లను, యువకులను మాయ మటాలు చెప్పి చౌర్యం రొంపిలోకి దించుతున్నాయి. యువతకు నగదు, విలాశవంతమైన జీవితం అని ఆశ చూపి వారి భవిష్యత్తును అంధకారంలోకి నెట్టేస్తున్నాయి. మరీ ముఖ్యంగా సెల్ ఫోన్ దొంగతనాలకు ఉసిగొల్పుతున్నాయి.
పైనుంచి వచ్చిన ఆదేశాల ప్రకారమే చోరీలు : ఇటీవల సైబరాబాద్ పోలీసులు ఓ దొంగల ముఠాను అరెస్టు చేశారు. మెహిదీ పట్నం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో నలుగురు దొంగలను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారిని విచారించగా ఆశ్చర్యకర నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. విచారణలో భాగంగా వారిని ప్రశ్నించగా పై నుంచి వచ్చిన ఆదేశాల ప్రకారమే తాము సెల్ఫోన్లు కాజేస్తున్నమని చెప్పారు. దొంగిలించిన స్మార్ట్ ఫోన్లను ముఠా నాయకుడికి అప్పగిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
దేశీయంగా, అంతర్జాతీయంగా భారీ డిమాండ్ : సెకండ్హ్యాండ్ సెల్ఫోన్లకు దేశీయంగా, అంతర్జాతీయంగా భారీ డిమాండ్ ఉంది. స్మగ్లర్లు డ్రగ్స్ లావాదేవీల కోసం, సైబర్ నేరస్థులు నకిలీ కాల్సెంటర్ల కోసం దొంగిలించిన ఫోన్లను వినియోగించేందుకు ప్రాధాన్యతనిస్తున్నారు. మరికొంత మంది నేరస్థులు సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఐఎంఈఐ నంబర్లు మార్చి పోలీసులను ఏమార్చుతున్నారు. కాసులు కురిపించే ఈ అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకునేందుకు దేశ, విదేశీ ముఠాలు దోపిడీ రంగంలోకి దిగుతున్నాయి. గతంలో నేరాలకు పాల్పడిన వ్యక్తులపై పోలీసుల నిఘా ఉన్న విషయం తెలిసిందే. దీంతో ఈ వ్యాపారాని కొత్త వ్యకుల అవసరం పడింది. ఈ నేపథ్యంలోనే అమాయకులైన మైనర్లు, యువకులను ఎంపిక చేసుకునేందుకు ముఠాలు ఆశక్తి చూపుతున్నాయి.
సెల్ఫోన్ చోరీపై ప్రత్యేక శిక్షణ : మరీ ముఖ్యంగా గంజాయి, వైట్నర్కు అలవాటు పడిన కుర్రాళ్లు, ఆధార్ కార్డు లేని వారు, ఇల్లు వదిలి వచ్చిన పిల్లలపైనే కన్నేస్తున్నారు. వారికి అత్యధిక కమీషన్ ఆశ చూపి ముఠాలో చేర్చుకుంటున్నారు. చేతికి డబ్బు అందుతుందని యువకులు సైతం అంగీకరిస్తున్నారు. దీనిలో భాగంగా ఎంపిక చేసిన యువకులను సెల్ఫోన్ చోరీ చేయడంలో ప్రత్యేక శిక్షణ ఇప్పిస్తున్నారు. చాకచక్యంగా ఎలా తప్పించుకోవాలో నేర్పుతున్నారు.
అత్యధిక జనం గుమిగూడే సందర్భంలో మైనర్లకు సహాయంగా ఒకరిద్దరు యువకులను పంపుతున్నారు. చోరీలకు పాల్పడే సందర్భాల్లో పట్టుబడితే ఆ ప్రాంతంలోని ముఠాలోని యువకులు 'పిల్లలు తెలియక తప్పు చేశారు' అంటూ సర్ది చెబుతున్నారు. అక్కణ్నుంచి వారిని తప్పించుకునేలా చేస్తున్నారు. చోరీ చేసే వారు మైనర్లు కావడంతో బాధితులు సైతం క్షమించి వదిలేస్తున్నారు.
నెలకు రూ.40 వేలు వేతనం : దొంగిలించిన ఫోన్లకు కమీషన్తో పాటు నెలకు వేతనంగా రూ. 30 - 40 వేలు ఇస్తున్నట్లు గుర్తించామని హైదరాబాద్ నగరానికి చెంది ఓ ఇన్స్పెక్టర్ వెల్లడించారు. ఈ తరహా ముఠాల్లో చేరుతున్న వారిలో వికారాబాద్, మహబూబ్నగర్, హైదరాబాద్, నంద్యాల, కర్నూలు, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక రాష్ట్రాలకు చెందిన మైనర్లను అత్యధికంగా ఉన్నట్లు స్పష్టం చేశారు.
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