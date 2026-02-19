బస్సు ఎక్కేటప్పుడు ధ్యాసంతా సీటుపైనే ఉంచారా? - మీ బ్యాగు, ఫోన్లు మాయమవడం ఖాయం!
ఆర్టీసీ బస్సుల్లో పెరుగుతున్న సెల్ఫోన్లు, గొలుసుల చోరీలు - రద్దీ మార్గాలు, బస్టాపులే లక్ష్యం - మీ తొందర పాటే దొంగలకు అవకాశం - ప్రయాణ ప్రాంగణాల్లో భద్రత ప్రశ్నార్థకం అవుతుందని విమర్శలు
Published : February 19, 2026 at 11:27 AM IST
Thieves Stealing Women Purses and Bags : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మహలక్ష్మి పథకం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత బస్టాండ్లలో, బస్సుల్లో రద్దీ బాగా పెరిగింది. మహిళలకు బస్సులో సీటు దొరక్కపోతే గమ్యస్థానం వచ్చేవరకు నిలిబడే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. అయితే కొందరి ప్రయాణం గంట, మరికొందరిది రెండు, మూడు గంటల సమయం పడుతుంది. ఇంత టైం వేచి ఉండలేక ఈ ఇబ్బంది కన్నా ఎలాగోలా కష్టపడి ఖాళీ సీటు దొరికించుకోవాలని ప్రయాణికులు తొందర పడుతుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో రద్దీలో ఉన్నా, తోపుళ్లు జరుగుతున్నా ఇలాంటివేవీ పట్టించుకోకుండా కేవలం బస్సెక్కి సీటులో కూర్చోవడమే లక్ష్యమన్నట్లుగా ఆరాటపడుతుంటారు. ఈ సందర్భాన్ని దొంగలు అవకాశంగా తీసుకుంటున్నారు. వారు కాస్త ఏమరుపాటుగా ఉన్న సమయంలో నేర్పుగా మహిళల పర్సులు, బ్యాగులు, సంచులను దొంగతనం చేసి అక్కడి నుంచి ఉడాయిస్తున్నారు.
పొరుగు రాష్ట్రం నుంచి వచ్చి దొంగతనాలు : ఇప్పటికీ పలు జిల్లాల్లో పల్లె వెలుగు, ఎక్స్ప్రెస్ బస్సులు చాలా వరకు రద్దీగా ఉంటున్నాయి. వీటినే దొంగలు తమ అడ్డాగా మార్చుకుంటున్నారు. కొందరు మహిళలు సులభ సంపాదన కోసం చోరీలకు పాల్పడుతున్నారు. ఒకరిద్దరు కాకుండా వీరంతా ఒక టీంగా దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్నట్లు అర్థమవుతోంది. ఇలాంటి ఘటనే తాజాగా నిర్మల్ జిల్లా ఖానాపూర్లోనూ నలుగురు మహిళలు ఇదే తరహాలో పలువురు మహిళల వద్ద చోరీలకు పాల్పడినట్లు గుర్తించారు. అంతేకాకుండా కొందరు మహిళలు సైతం పొరుగు రాష్ట్రం నుంచి వచ్చి దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్తూ చేతివాటం ప్రదర్శిస్తున్నారనే వాదనలున్నాయి. ఇటీవల జరిగిన ఘటనలు ఇవే.
- ఖానాపూర్ ఆర్టీసీ ప్రయాణ ప్రాంగణంలో తాజాగా నలుగురు మహిళలు ప్రయాణికుల వద్ద దొంగతనాలు చేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. వారిని పట్టుకునే క్రమంలో ఒకరు పారిపోగా, మిగతా ముగ్గురు పట్టుబడ్డారు. ఈ తరహా ఘటనలు తరచూ జరుగుతూనే ఉండటంతో ప్రయాణికులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు.
- నిర్మల్, భైంసా పట్టణాల్లోనూ చోరీ ఘటనలు తరచూ వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఇందులో కొన్ని ఫిర్యాదు వరకు వెళ్లగా, మరికొన్ని గుట్టుగా ఉండిపోతున్నాయి.
అక్కడ తరచూ తనిఖీలు అవసరం : ప్రయాణ ప్రాంగణాల్లో భద్రత ప్రశ్నార్థకం అవుతోంది. పోలీస్ ఔట్ పోస్టు వద్ద సిబ్బంది అందుబాటులో ఉండటం లేదని, ఒకవేళ ఉన్నా అనుమానితుల కదలికలపై దృష్టి పెట్టడం లేదని పలు రకాల విమర్శలున్నాయి. ఇకపై తరచూ తనిఖీలు చేయడం, నిఘా పటిష్ఠం చేస్తే దొంగలకు అడ్డుకట్ట వేసే అవకాశం ఉంటుందని పలువురు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వీరంతా ప్లాన్ ప్రకారం దొంగిలించగానే సమీపంలో ఉన్న తమ బృందసభ్యులకు దాన్ని అందజేయడం, ఆ తర్వాత అది తీసుకున్న వ్యక్తి అక్కడ్కుంచి పారిపోవడం వంటివి చేస్తారు. ఇంకా వస్తువులను పోగొట్టుకున్న వ్యక్తులు ఆ విషయాన్ని గుర్తించి బస్సులో ఆ ప్రాంతంలో వెతికినా ఫలితం లేకుండాపోతుంది. ఇలాంటి వాళ్లు 'సామాన్య ప్రయాణికుల్లా బస్సు ఎక్కుతారు. మీ పక్కనే కూర్చుంటారు. మాటలతో మభ్యపెడతారు. ఈ సమయంలో ఏమాత్రం ఏమరపాటుగా ఉన్నా అంతే సంగతులు. కదులుతున్న బస్సులోనే డబ్బులు దోచేస్తారు. తేరుకునేలోపే బస్సు దిగి పరారైపోతారు.
ఈ జాగ్రత్తలతో ప్రయోజనం :
- మొబైల్లో వెంటనే కచ్చితంగా ఫైండ్ మై డివైజ్ ఆప్షన్ యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి. దాని ద్వారా ఫోన్ లొకేషన్ తెలుసుకోవచ్చు. ఫోన్ స్విచాఫ్ చేసినా రింగ్ అవుతుంది. ఫోన్ పోయినా, చోరీకి గురైనా సీఈఐఆర్ పోర్టల్లో ఫిర్యాదు చేయాలి. ఇలా చేస్తే ఫోన్ ఐఎంఈఐ నంబర్లు బ్లాక్ అవుతాయి.
- ఫోన్ తీసుకున్న వ్యక్తి అందులో సిమ్కార్డు వేస్తే వెంటనే మనల్ని అప్రమత్తం చేస్తుంది. సిమ్కార్డు వేసిన వ్యక్తి పేరు, చిరునామా మనకు తెలిసిపోతాయి.
- ఫోన్ పోగొట్టుకుంటే ఆలస్యం చేయకుండా సిమ్కార్డు, యూపీఐ అకౌంట్లకు లింకైన బ్యాంకు ఖాతాలను బ్లాక్ చేయించాలి.
