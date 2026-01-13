బస్సుల్లో, రైళ్లో నిద్రొస్తుందని కునుకు తీశారో మీ పిల్లలు మాయం!
చిన్నారులను కిడ్నాప్ చేస్తున్న ముఠా అరెస్ట్ - పోలీసులకు చిక్కిన ఇద్దరు కీలక నిందితులు - పిల్లలు లేనివారికి చిన్నారుల విక్రయం - ఇప్పటివరకు ఆరుగురి చిన్నారుల కిడ్నాప్
Published : January 13, 2026 at 3:04 PM IST
Childrens Were thier Targets : అభం శుభం తెలియని చిన్నారులే వారి టార్గెట్. రైల్వేస్టేషన్, బస్టాండ్ వంటి రద్దీగా ఉండే ప్రదేశాలే వారి ప్రధాన లక్ష్యం. తల్లిదండ్రులు ఏ మాత్రం ఏమారుపాటుగా ఉన్న ఇక అంతే సంగతులు. కాసులకు కక్కుర్తిపడి కన్నవారికి కడుపు శోకం మిగుల్చుతున్న కేటుగాళ్లు కాజీపేట పోలీసులకు చిక్కారు. ఇంతకీ ఆ ముఠా ఏం చేస్తోంది? పోలీసులకు ఎలా చిక్కారో తెలుసుకోండి.
కిడ్నాప్కు పాల్పడుతున్న చిన్నారులు : సాంస్కృతిక రాజధానికి నిలయం వరంగల్. నిత్య వేలాదిమంది సంచరిస్తుంటారు. ఈ ప్రాంతంలో పోలీసు వ్యవస్థ నేరాలకు ఎప్పటికప్పుడూ చెక్ పెడుతూనే ఉంది. అయినా కొన్ని ముఠాలు నేరాలకు పాల్పడుతూనే ఉన్నాయి. తాజాగా చిన్నపిల్లల కిడ్నాప్కు పాల్పడుతున్న ముఠాను కాజీపేట్ టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.
ముఠాలుగా ఏర్పడి కిడ్నాప్లు : కొంతమంది వ్యక్తులు ముఠాగా ఏర్పడి రైల్వేస్టేషన్లు, బస్స్టాండ్లలో తిరుగుతూ ఒంటరిగా ఉండే పిల్లలను కిడ్నాప్ చేసి డబ్బులకు విక్రయిస్తున్నారు. ఈ ముఠా పేదవారు, పుట్పాత్లపై జీవనం సాగించే బిచ్చగాళ్ల పిల్లలే లక్ష్యంగా ఈ కిడ్నాప్లకు పాల్పడుతున్నట్టు పోలీసులు గుర్తించారు.
''కొందరు తల్లిదండ్రులుంటారు. ఉదాహరణకు బస్సు స్టేషన్లో, రైల్వే స్టేషన్లో కానివ్వండి కొందరు బెగ్గర్స్ కావొచ్చు, చిన్న చిన్న పనులు చేసేవాళ్లు ఉంటారు. వాళ్లు ముందుగా కొంతమందిపై నిఘా పెడతారు. మూడు-నాలుగు రోజుల వారిని గమనిస్తారు. ఆ తర్వాత చిన్నారి ఫలానా వారి దగ్గర ఉంది. ఆ సమయంలో బాబు లేదా పాపను తీసుకెళ్లవచ్చని ప్లానింగ్ చేసుకుని సడన్గా వచ్చి తీసుకెళ్తారు.పేద పిల్లలను ఎందుకు టార్గెట్ చేస్తారంటే వాళ్లకు అప్రోచ్ తక్కువగా ఉంటుందని అలాగే ఒకవేళ ఆ పిల్లలు పోయిన కూడా అంత హంగామా జరగదని ఆ పిల్లలను తీసుకెళ్తారు.'' - సన్ప్రీత్ సింగ్, నగర పోలీస్ కమిషనర్
నిద్రిస్తున్న చిన్నారి కిడ్నాప్ : నిందితులు కిడ్నాప్ చేసిన చిన్నారులను పిల్లలు లేని దంపతులకు మాయ మాటలు చెప్పి విక్రయిస్తున్నట్టు పోలీసుల విచారణలో తెలింది. ఇప్పటివరకు ఈ ముఠా మెుత్తం ఆరుగురు పిల్లలను అమ్మినట్టు పోలీసులు గుర్తించారు. గతేడాది డిసెంబర్ నెల 28న కాజీపేట రైల్వే స్టేషన్ బయట ఫుట్ పాత్ పైన నిద్రిస్తున్న చిన్నారిని గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు కిడ్నాప్ చేశారు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. నిందితులిద్దరూ అద్దెకు తీసుకున్న కారులో చిన్నారులను కిడ్నాప్ చేద్దామని కాజీపేట రైల్వే స్టేషన్ బయట రెక్కీ నిర్వహిస్తుండగా పోలీసులకు చిక్కారు.
''కొందరు భార్యభర్తలు ఉంటారు. వాళ్లు అనాథ ఆశ్రమాలకు వెళ్లి వారి వివరాలు నమోదు చేయించుకుంటారు. ఆ తర్వాత చిన్న పాప గానీ, బాబు గానీ ఉంటే మాకు సమాచారం ఇవ్వండి, మేము లీగల్గా వచ్చి ఆ పిల్లలను దత్తత తీసుకుంటామని అంటారు. ఆ దంపతులు పూర్తి వివరాలు ఇచ్చిన తర్వాత ఎవరైతే ముఖ్య నిందితులు ఉన్నారో నరేశ్, యాదగిరి వాళ్లకి ఫోన్ చేసి చెప్తారు. మా దగ్గర ఇలా పిల్లలు ఉన్నారు. మేమే అనాథ ఆశ్రమం నుంచి మాట్లాడుతున్నాం. వారిని నమ్మించి తల్లిదండ్రులకు ఆ పిల్లలను డబ్బులిచ్చి వారికి ఇచ్చేస్తారు.'' - సన్ప్రీత్ సింగ్, నగర పోలీస్ కమిషనర్
తల్లిదండ్రులు జాగ్రత్తగా ఉండాలి : రైల్వేస్టేషన్ , బస్స్టాండ్ వంటి రద్దీగా ఉండే ప్రదేశాలలో తిరిగేటప్పుడు తల్లిదండ్రులు చిన్నపిల్లలను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని పోలీసులు సూచించారు. డబ్బుల కోసం చిన్నారులను కిడ్నాప్ చేస్తున్న ముఠాల పట్ల తల్లిదండ్రులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని అలాగే అక్రమ పద్ధతిలో చిన్నారులను దత్తతకు తీసుకుంటే కఠిన చర్యలు తప్పవని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
