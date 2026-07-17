'సగం ధరకే బంగారం ఇస్తాం' - ఆశపడి ఈ వృద్ధురాలు రూ.11 లక్షలు మోసపోయింది
తక్కువ ధరకే బంగారం ఇస్తామంటూ మోసం - ప్రజల అమాయకత్వాన్ని ఆసరాగా చేసుకొని దారుణం - లక్షలు కాజేసీ నకిలీ బంగారు బిళ్లలు ఇచ్చిన వైనం - పోలీసులను ఆశ్రయించిన బాధితురాలు
Published : July 17, 2026 at 3:11 PM IST
Fraud Involving Fake Gold : ప్రస్తుతం పెరిగిన బంగారం ధర తగ్గితే కొనుక్కోవాలనే ఆలోచన చాలా మందిలో ఉంది. అయితే కొందరు ప్రజల అమాయకత్వాన్ని ఆసరాగా తీసుకొని బంగారం సగం ధరకే ఇస్తామంటూ నమ్మబలుకుతున్నారు. నిజనిజాలు తెలియక కొందరు ఏళ్లుగా కాయకష్టం చేసి దాచుకున్న నగదును వారికి అప్పజెప్ఫుతున్నారు. చివరికి మోసాపోయామని లబోదిబోమంటున్నారు. ఈ ఘటన వరంగల్ జిల్లాలోని నర్మెట్ట మండలం కన్నెబోయినగూడెం గ్రామంలో చోటుచేసుకుంది.
గ్రామంలోని ఎల్లమ్మ అనే వృద్ధురాలి దగ్గరికి కొందరు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు వచ్చారు. సగం ధరకే బంగారం ఇస్తామని నమ్మించారు. ఎల్లమ్మ దగ్గర నుంచి రూ.11 లక్షలు తీసుకున్నారు. 18 తులాల బంగారం బిళ్లలు ఇచ్చారు. అనంతరం ఆమె అల్లుడు వారి దగ్గరలో ఉన్న నగల దుకాణంలో నిజంగా బంగారమో కాదో తెలుసుకోవడానికి వాటిని పరీక్షించడానికి ఇచ్చాడు. కానీ అక్కడ నకిలీ బంగారమని తేలింది. దీంతో ఆ వృద్ధురాలు గుండెలు బాధుకుంటూ పోలీసులను ఆశ్రయించింది.
తక్కువ ధరకే బంగారమంటే నమ్మద్దు : పసిడి భారతీయులకు ఎంతో పవిత్రమైనది. అలాగే సెంటిమెంట్ కూడా. పండుగలు, పెళ్లిలు ఇతర శుభకార్యాలకు బంగారం కొనడమనేది తరతరాలుగా సంప్రదాయంగా వస్తోంది. ఇలాంటి సమయాల్లో కొందరు పసిడి ప్రియుల బలహీనతను ఆసరాగా చేసుకుంటున్నారు. మాయమాటలు చెప్పి నకిలీ బంగారాన్ని వారికి అంటగడుతూ మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు రోజురోజుకు పెరిగిపోతున్నాయి. ఇంకొందరైతే గుప్త నిధుల పేరిట దొరికిన బంగారమంటూ అమాయకులను ముంచేస్తున్నారు. ఇత్తడి పూత, రాగి కలిపిన వాటితో తక్కువ క్యారెట్ల బంగారాన్ని 22 క్యారెట్ల బంగారంగా నమ్మిస్తున్నారు. వారిని మోసం చేసి నగదును దోచుకుంటున్నారు. పల్లెటూర్లలో ఉండే అమాయకులు, నిరక్షరాస్యులు, వృద్ధులే ధ్యేయంగా చేసుకుని కొందరు ఈ పనులు చేస్తున్నారు.
బంగారం నిజమైందో కాదో ఇలా తెలుసుకోండి :
- మీ మొబైల్లో బీఐఎస్ కేర్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. నగపై ఉన్న హెచ్యూఐడీ ఆరు అంకెల విశిష్టమైన గుర్తింపు సంఖ్యను ఎంటర్ చేస్తే నగ ఎక్కడ తయారైంది? ఎంత స్వచ్ఛతను కలిగి ఉందో వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.
- ఒక అయస్కాంతాన్ని తీసుకుని బంగారం దగ్గర ఉంచాలి. అది ఆకర్షిస్తే అందులో ఇనుము, నికెల్ లేదా ఇతర లోహాలు కలిసినట్లు అనుకోవాలి.
- ఒక గ్లాస్ నిండా నీరు తీసుకోవాలి. అందులో మీ నగ వేయాలి. అసలైన బంగారమైతే నేరుగా అడుగు భాగానికి వెళ్తుంది. నీటిపై తేలితే, మధ్యలో ఆగిపోయినట్లయితే అది నకిలీగా చెప్పవచ్చు.
- జ్యువెల్లరీ దుకాణాల్లో నగలను యాసిడ్తో పరీక్షిస్తారు. దీనిని ఎవరైనా ఇంట్లోనూ చేసుకోవచ్చు. నగపై ఒక చోట చిన్నగా గీరాలి. అక్కడ ఒక చుక్క నైట్రిక్ యాసిడ్ను పోయాలి. అక్కడ పచ్చ రంగులోకి మారితే అది రాగి లేదా గిల్ట్ నగ అని అర్థం చేసుకోవాలి. తెల్లగా మారితే అది వెండిపై బంగారు పూత వేసినట్లు అని అర్థం.
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