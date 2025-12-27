ETV Bharat / state

ఆ అలల అలజడి కలలోనైనా రావద్దు - విశాఖలో గంగమ్మకు ప్రత్యేక పూజలు

ఏటా డిసెంబరు 26న పెదజాలారిపేటలో గంగమ్మ తల్లి జాతర - పసుపు నీళ్ల బిందెలను పట్టుకొని ఊరేగింపు - ఇసుకలో శివలింగాలు చేసి పసుపు, కుంకుమలతో గంగమ్మకు పూజలు

VSP GANGAMMA THALLI PUJA
VSP GANGAMMA THALLI PUJA (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 27, 2025 at 12:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

VSP Gangamma Thalli Puja : కొన్ని ఊహించని ఉపద్రవాలు నెలల తరబడి కూడా వెంటాడతాయి. మరికొన్ని సంవత్సరాల పాటు వేధిస్తాయి. ఇంకొన్ని బతికి ఉన్నంతకాలం పీడకలలా బాధిస్తాయి. 2004 డిసెంబరు 26. ఆ రోజు మానవాళి చరిత్రలో ఓ పీడకల. యావత్ ప్రపంచమంతా ఉలిక్కి పడ్డ రోజు అది. ఇండొనేసియా పరిధిలోని హిందూ మహాసముద్ర గర్భంలో సంభవించిన భూకంపం ఒకేసారి భీకర సునామీకి దారితీసింది. మహోగ్రరూపం దాల్చిన సముద్రం తీరంపై మృత్యుకేళి ఆడింది.

14 దేశాల్లోని తీరప్రాంతాలను సర్వం అతలాకుతలం చేసింది. 30 మీటర్ల ఎత్తులో తీరం వైపు దూసుకొచ్చిన రాకాసి అలలు 2.30 లక్షల మంది వరకు మింగేశాయి. ఒక్క భారత్‌లోనే సుమారు 16 వేల మంది వరకు మృత్యువాత పడ్డారు. అండమాన్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ వరకూ తీరప్రాంతం అంతా అతలాకుతలం కాగా ప్రజల జీవితాలు కకావికలమైపోయాయి. సర్వం కోల్పోయిన లక్షలాది కుటుంబాలు 21 ఏళ్లనాటి విధ్వంసాన్ని తలచుకుంటే నేటికీ ఉలిక్కిపడుతున్నాయి.

గంగమ్మ తల్లికి ప్రత్యేక పూజలు : సముద్రం సునామీలా విరుచుకుపడి డిసెంబరు 26తో 21 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయి. ఆనాటి అలల అలజడి కలలోనైనా రావద్దని తీరంలోని మత్స్యకారులు శుక్రవారం గంగమ్మ తల్లికి ప్రత్యేక పూజలు చేసి వేడుకున్నారు. సముద్రం ఎప్పుడూ ప్రశాంతంగా ఉండాలని పాలు, పసుపు నీళ్లు సమర్పించారు. విశాఖ పెదజాలరిపేట తీరంలో ఉదయం మత్స్యకార మహిళలు పసుపు నీళ్ల బిందెలను పట్టుకొని ఊరేగింపుగా తీరానికి వెళ్లారు. అక్కడ ఇసుకలో శివలింగాలు చేసి పసుపు, కుంకుమలతో గంగమ్మకు పూజించారు. అనంతరం బిందెల్లో తెచ్చిన పాలు, పసుపు నీళ్లు సముద్రంలో కలిపారు.

ఏటా డిసెంబరు 26న గంగమ్మ తల్లి జాతర : భారీ అలలు ఎగసిపడినా ఆ రోజు విశాఖ తీరం మాత్రం చెక్కుచెదరలేదు. సహజసిద్ధంగా ఏర్పడిన డాల్ఫిన్‌ నోస్, సముద్రంలోకి చొచ్చుకొచ్చినట్లుండే కొండల కారణంగా నగరానికి భారీ నష్టం తప్పింది. ఎక్కడా ప్రాణనష్టం కూడా జరగలేదు. దీనికి గంగమ్మ తల్లి దీవెనలే కారణమని విశాఖ మత్స్యకారులు ఇప్పటికీ విశ్వసిస్తున్నారు. అప్పటి నుంచి ఏటా డిసెంబరు 26న పెదజాలారిపేటలో గంగమ్మ తల్లి జాతరను అంగరంగ వైభవంగా, భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహిస్తున్నారు. ఆ రోజు పెద్దఎత్తున మత్స్యకారులు తీరం వద్దకు చేరుకుని గంగమ్మకు పూజలు చేపడతారు.

సంఘటిత కృషి: వరదలు, తుపానులు, సునామీలు, భూకంపాలు వచ్చినప్పుడు ప్రజలకు వెంటనే సహాయం చేయడానికి భారత్‌ 2005లో ప్రకృతి ఉత్పాతాల నిభాయింపు చట్టాన్ని తెచ్చింది. దానికింద జాతీయ ప్రకృతి విపత్తుల నిభాయింపు సంస్థ (ఎన్‌డీఎంఏ), జిల్లా స్థాయి నిభాయింపు ప్రాధికార సంస్థలు (డీడీఎంఏ) కూడా ఏర్పడ్డాయి. గతంలో ప్రకృతి విధ్వంసాలు జరిగితే ఆ ప్రాంతానికి వెంటనే సైనిక దళాలను సహాయ చర్యలకు పంపేవారు. ప్రస్తుతం ఎన్‌డీఎంఏ దళాలు రంగంలోకి దిగుతున్నాయి. ఈ దళాలకు ప్రత్యేక శిక్షణ, సాధన సంపత్తిని సమకూరుస్తున్నారు. ఈ విధంగా ప్రకృతి విపత్తులను, సునామీలను నిభాయించడానికి జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయుల్లో సంఘటిత కృషి జరుగుతోంది.

శరవేగంగా విశాఖ ఫిషింగ్​ హార్భర్​ నవీకరణ పనులు - రోజుకు రూ.10 కోట్ల మేర వ్యాపార లావాదేవీలు!

గ్రామాల్లో 'స్వచ్ఛ'తకు ప్రాధాన్యం - లోకల్‌ ట్రైనింగ్‌ సెంటర్లుగా 'చెత్త నుంచి సంపద' కేంద్రాలు

TAGGED:

VSP GANGAMMA THALLI PUJA
GANGAMMA THALLI PUJA VISAKHAPATNAM
GANGAMMA THALLI FESTIVAL
గంగమ్మ తల్లి జాతర
VSP GANGAMMA THALLI PUJA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.