కాసులు కురిపిస్తున్న కోళ్ల వ్యర్థాలు - కూటమి నేతలకు నెలనెలా మామూళ్లు!
కొంతమంది ముఠాగా ఏర్పడి మాంసం దుకాణాల నుంచి వ్యర్థాలు సేకరణ - గుట్టుచప్పుడు కాకుండా చేపల చెరువులకు తరలింపు - కూటమి నేతల కనుసన్నల్లోనే వ్యవహారం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 1:19 PM IST
Chicken Waste to Fish Ponds in Anakapalle : అనకాపల్లి జిల్లాలో కోళ్ల వ్యర్థాలు కాసులు కురిపిస్తున్నాయి. కొంతమంది ముఠాగా ఏర్పడి మాంసం దుకాణాల నుంచి వ్యర్థాలను సేకరిస్తున్నారు. వాటిని చేపల చెరువులకు గుట్టుచప్పుడు కాకుండా తరలిస్తున్నారు. వారాంతంలో సేకరించిన మొత్తాన్ని నిల్వ చేస్తున్నారు. రూ.లక్షల్లో వ్యాపారం జరుగుతుండగా, వచ్చిన సొమ్మును వాటాలుగా పంచుకుంటున్నారు. ఇందులో కూటమి నేతలకూ మాముళ్లు అందుతున్నాయి. దీంతో అధికారులు కన్నెత్తి చూడటం లేదు.
కూటమి నేతల కనుసన్నల్లోనే: కోళ్ల వ్యర్థాలను స్థానిక సంస్థలు సేకరించడం లేదు. ఆ పనిని చేపట్టేందుకు అనకాపల్లి, ఎలమంచిలి, నర్సీపట్నంలో కొంతమంది బృందంగా ఏర్పడ్డారు. వారికి కూటమికి చెందిన నేతల మద్దతు ఉంది. అనకాపల్లి పట్టణం, ఎలమంచిలి, పరవాడ ప్రాంతాల నుంచి భారీ మొత్తంలో వ్యర్థాలను సేకరిస్తున్నారు. ఇందులో అనకాపల్లి పట్టణానికి చెందిన ఓ నేత ప్రమేయం ఉండగా, సిండికేట్ నుంచి నెలకు రూ.10 లక్షల వరకు అందుతోంది. నర్సీపట్నం, ఎలమంచిలి, పరవాడ ప్రాంతాల్లో కూటమి నేతల కనుసన్నల్లోనే వ్యవహారం నడుస్తోంది.
వేల కిలోల చికెన్ వ్యర్థాలు: అనకాపల్లి జిల్లాలోని అనకాపల్లి జీవీఎంసీ, నర్సీపట్నం, ఎలమంచిలి మున్సిపాలిటీల్లో దాదాపు ప్రతి వీధిలోనూ ఒక చికెన్ దుకాణం ఉంది. కేవలం అనకాపల్లి పట్టణంలోనే ప్రతిరోజూ వేల కిలోల చికెన్ వినియోగం జరుగుతుందని అంచనా. వారాంతాల్లో రోజుల్లో లక్ష కిలోల పైమాటే. కిలో బరువున్న కోడిని కోస్తే, సుమారు 300 గ్రాముల వ్యర్థాలు వస్తాయి. దీనివల్ల రోజుకు సగటున 4,000 కిలోలకు పైగా వ్యర్థాలు వస్తున్నాయి.
సెలవులు, పండగలు, ప్రత్యేక రోజుల్లో మరింత అధికం. వీటిని సేకరించేందుకు ప్రత్యేక బృందాలున్నాయి. వాటిని డ్రమ్ముల్లో నింపి, రాత్రి వేళల్లో చేపల చెరువులకు గుట్టు చప్పుడు కాకుండా తరలిస్తున్నారు. 100 కేజీల వ్యర్థాలను రూ.1,500 చొప్పున చేపల చెరువులకు విక్రయించి సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు.
చేపల ఫీడ్ ధర కంటే వ్యర్థాలే తక్కువ: చేపల పెంపకానికి వినియోగించే ఫీడ్ ధర ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎకరా చెరువులో చేప పిల్లల కోసం రెండు బ్యాగులు (100 కిలోలు) మేత అవసరం కాగా, పెద్ద సైజు చేపలకైతే 8 నుంచి 10 బ్యాగులు అవసరమవుతాయి. కోళ్ల వ్యర్థాల విషయానికొస్తే, ఎకరాకు 1.5 క్వింటాళ్లు 5 రోజుల పాటు సరిపోతుంది. చేపలకు వేసే ఫీడ్ ధరతో పోలిస్తే ఈ వ్యర్థాలు తక్కువ ధరకు లభిస్తున్నాయి. అలాగే ఇవి చేపల వృద్ధి వేగంగా ఉండటంతో చెరువుల నిర్వాహకులు కోళ్ల వ్యర్థాలకే ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
తనిఖీలు చేయని అధికారులు: జిల్లా వ్యాప్తంగా సేకరించిన కోళ్ల వ్యర్థాల్లో అధికశాతం దేవరాపల్లి మండలంలోని చేపల చెరువులకే తరలిస్తున్నారు. ఇక కాకినాడ జిల్లాకు నక్కపల్లి, పాయకరావుపేటలోని వ్యర్థాలు వెళ్తున్నాయి. దేవరాపల్లిలో కోళ్ల వ్యర్థాలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసేందుకు ప్రతి చేపల చెరువు వద్ద ప్రత్యేక యంత్రాలు ఉన్నాయి. తనిఖీలు చేయాల్సిన అధికారులు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడం వల్ల పలు అనుమానాలకు తావిస్తోంది.
ఎప్పటికప్పుడు తనిఖీలు చేస్తున్నాం: చేపలకు మేతగా కోళ్ల వ్యర్థాలను వినియోగించవద్దంటూ చెరువుల నిర్వాహకులకు ఇప్పటికే స్పష్టం చేసినట్లు అనకాపల్లి జిల్లా మత్స్యశాఖ అధికారి సిద్ధార్థ తెలిపారు. ఫీడ్ మాత్రమే ఆహారంగా అందించాలని సూచించారు. చెరువులను ఎప్పటికప్పుడు తనిఖీలు చేస్తున్నామన్నారు. ఎవరైనా కోళ్ల వ్యర్థాలను వినియోగిస్తూ పట్టుబడితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని పేర్కొన్నారు.
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