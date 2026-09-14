హైదరాబాద్లో దారుణం - మైనర్పై 8 మంది పలుమార్లు అత్యాచారం
హైదరాబాద్లోని అల్వాల్లో ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్న బాలిక (16)పై 8 మంది అత్యాచారానికి ఒడిగట్టారు. ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా బాలికకు పరిచయమైన నిందితులు బాధితురాలికి మత్తు మందు ఇచ్చి పలుమార్లు లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డారు.
Published : September 14, 2026 at 8:48 AM IST
Gang Rape on Minor in Hyderabad : హైదరాబాద్లోని అల్వాల్లో ఓ మైనర్పై 8 మంది వ్యక్తులు పలుమార్లు లైంగిక దాడికి పాల్పడిన దిగ్భ్రాంతికర ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, మచ్చ బొల్లారానికి చెందిన బాధితురాలు(16) ప్రస్తుతం ఇంటర్మీడియట్ చదువుతోంది. ఈమెకు పదో తరగతి చదువుతున్న సమయంలో ఇన్స్టాగ్రామ్లో జెర్రీ వరుణ్ అనే యువకుడితో పరిచయం ఏర్పడింది. కొన్ని నెలల కిందట ఇతను బాలికకు మత్తు మందు కలిపిన చాక్లెట్ తినిపించి, తన కారులో ఆమెపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడు.
మత్తు మందుకు అలవాటు చేసి
ఆ తర్వాత జెర్రీ వరుణ్ బాధితురాలికి రోమల వరుణ్ అనే మరో యువకుడిని పరిచయం చేశాడు. ఇతను బాలికకు ఏకంగా మద్యం, సిగరెట్లు, గంజాయి అలవాటు చేసి కొంపల్లి ప్రాంతంలో ఆమెపై పలుమార్లు లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడు. ఇటీవల బాలిక ప్రవర్తనపై అనుమానం వచ్చిన తండ్రి, ఈ నెల 8న మందలించాడు. దీంతో సదరు బాలిక 9వ తేదీన ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చి బొల్లారం రైల్వే స్టేషన్కు చేరుకుంది.
బాధితురాలిని ఇంట్లో నిర్భందించి
బొల్లారం రైల్వే స్టేషన్లో బాధితురాలికి నీరజ్ అనే వ్యక్తి పరిచయమయ్యాడు. ఇతను తన స్నేహితుడు విక్కీని అక్కడికి పిలిపించి, ఇద్దరు కలిసి బాధితురాలికి మత్తు మందు ఇచ్చి ఆపై ఆమెపై వేర్వేరుగా అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. ఆ తర్వాత విక్కీ తన మరో స్నేహితుడైన నిఖిల్ సహాయంతో ఆమెను దూలపల్లికి తీసుకెళ్లాడు. అక్కడ మరో ఇద్దరు వ్యక్తులు కూడా వీరితో కలిసి ఓ ఓయో గదిలో ఆమెపై లైంగిక దాడి చేశారు. చివరికి బాధితురాలిని బొల్లారంలోని విక్కీ ఇంటికి తీసుకొచ్చి 9వ తేదీ రాత్రి అక్కడే బంధించారు.
ఆటోలో తీసుకెళ్తుండగా కేకలు వేయడంతో
విక్కీ ఇంటి నుంచి తప్పించుకున్న బాలిక పదో తేదీన బొల్లారం రైల్వే స్టేషన్కు చేరుకుంది. కానీ విక్కీ, అతని మరో స్నేహితుడైన గణేశ్ ఆమెను అడ్డుకుని బలవంతంగా మత్తు మందు ఇచ్చి మేడ్చల్ రైల్వే స్టేషన్కు తీసుకెళ్లారు. అక్కడ మల్కాజిగిరికి వెళ్లే రైల్లోకి ఎక్కించి మళ్లీ అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. అనంతరం ఆటోలో ధూల్పేట్ వైపు తీసుకెళ్తుండగా బాలిక గట్టిగా కేకలు వేయడంతో నిందితులు ఆమెను అక్కడే వదిలేసి పరారయ్యారు.
అలా వారి నుంచి తప్పించుకుని ఇంటికి చేరుకొన్న బాధితురాలు జరిగిన విషయం కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పడంతో వారు వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ అఘాయిత్యానికి పాల్పడిన నిందితులపై పోలీసులు పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసి, విచారణ చేపట్టారు. ఈ నెల 12న నిందితులు జెర్రీ వరుణ్, రోమల వరుణ్, నీరజ్, విక్కీ, నిఖిల్, గణేశ్ సహా 8 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వీరితో పాటు ఓయో హోటల్ యజమానిని సైతం అరెస్ట్ చేశారు. వీరిని 13న జడ్జి ఎదుట హాజరుపరచగా, న్యాయమూర్తి రిమాండ్ విధించడంతో చంచల్గూడ జైలుకు తరలించారు.
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