స్వీట్లు, పాన్లపై నకిలీ సిల్వర్ ఫాయిల్స్ - తింటే కిడ్నీలపై ఎఫెక్ట్
Fake Silver Foils Manufacture In Hyderbad : నకిలీ సిల్వర్ ఫాయిల్స్, బాల్స్ తయారు చేస్తున్న ముఠాను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. 49 బండిళ్ల నకిలీ సిల్వర్ ఫాయిల్స్ పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
Published : November 17, 2026 at 5:39 PM IST
హైదరాబాద్లో నకిలీ దందాపై టాస్క్ఫోర్స్, ఫుడ్సేఫ్టీ అధికారులు ఉక్కుపాదం మోపారు. స్వీట్ల తయారీలో వినియోగించే సిల్వర్ ఫాయిల్స్ తయారు చేస్తున్న ముఠాను అధికారులు పట్టుకున్నారు. చార్మినార్, ఫలక్నుమా పరిసర ప్రాంతాల్లో నాలుగు అక్రమ తయారీ కేంద్రాలపై టాస్క్ఫోర్స్ పోలీసుల దాడులు చేశారు. అసలైన వెండి ఫాయిల్కి బదులుగా అల్యూమినియం వాడి పాన్ ఫ్లేక్స్ తయారు చేస్తున్నారు.
ఉత్తరప్రదేశ్ తదితర రాష్ట్రాల నుంచి ఈ అల్యూమినియం మెటీరియల్ దిగుమతి అవుతోంది. ఈ అల్యూమినియం ఫ్లేక్స్ను సిల్వర్ పేరుతో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా స్వీట్ షాపులు, బేకరీలు, పాన్ షాపులకు సరఫరా చేస్తున్నారు. ఈ నకిలీ ఫాయిల్స్ను అల్యూమినియం, హైడ్రో క్లోరైడ్ యాసిడ్తో తయారు చేస్తున్నారు.
నాలుగు కేంద్రాలు సీజ్
దాడుల్లో మొత్తం 49 బండిళ్ల నకిలీ సిల్వర్ ఫాయిల్స్ , కిలో నకిలీ షుగర్ బాల్స్ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 13 కిలోలకు పైగా అల్యూమినియం ఫ్లేక్స్ సీజ్ చేశారు. అలాగే వీటి తయారీకి ఉపయోగించే మిక్సర్లు, ప్యాకింగ్ మెషిన్లు సీజ్ చేశామని సీపీ తెలిపారు. ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఈ వ్యవహారం సాగుతుందని పేర్కొన్నారు. వీటిని తయారు చేస్తున్న నాలుగు కేంద్రాలు సీజ్ చేసి కేసులు నమోదు చేశారు. ప్రజలు స్వీట్లు, పాన్ ఉత్పత్తులు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సీపీ సూచించారు.
"కిలో నకిలీ షుగర్ బాల్స్ స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు భారీగా తంబాకు, టాల్కమ్ పౌడర్, పాన్ చట్నీలు పట్టుకున్నాం. బేకరీలు, స్వీట్, పాన్ షాపులకు నకిలీ సిల్వర్ ఫాయిల్ సరఫరా చేస్తున్నారు. అల్యూమినియం వాడితే కిడ్నీలపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది. నరాల సంబంధిత, ఎముకలు, జీర్ణకోశ సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. యూపీ నుంచి అల్యూమినియం మెటీరియల్ తెప్పిస్తున్నారు. చార్మినార్, ఫలక్నుమాలోని పలు దుకాణాలపై కేసులు నమోదు చేశాం. అత్యధిక పాన్ షాపుల్లో పాన్ చట్నీల్లో ఫేక్ సిల్వర్నే వాడుతున్నారు" - మహేష్ భగవత్, హైదరాబాద్ సీపీ
కేవలం రూ.100లే అవుతుంది
50 గ్రాముల సిల్వర్ వరాక్ వాడాలంటే రూ.900 వరకు ఖర్చు అవుతుందని, అదే ఫేక్ వరాక్ వాడితే కేవలం రూ.100లే అవుతుందని టాస్క్ ఫోర్స్ డీసీపీ వైభవ్ గైక్వాడ్ తెలిపారు. హైదరాబాద్ నగరంలో అత్యధిక పాన్ షాపుల్లో వాడే పాన్ చట్నీల్లో కూడా ఫేక్ సిల్వర్లనే వాడుతున్నారని స్పష్టం చేశారు.
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