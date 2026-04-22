పసిపిల్లలను కిడ్నాప్‌ చేసి విక్రయిస్తున్న ముఠా అరెస్టు

10 నెలల బాలుడిని కిడ్నాప్ చేసిన కేసులో మరో ముగ్గురు మహిళల అరెస్టు- దర్యాప్తులో మరో ఏడాది బాలుడిని కిడ్నాప్‌ చేసి విక్రయించినట్లు వెల్లడి- బాలుడి తల్లి వివరాల కోసం విచారిస్తున్నట్లు తెలిపిన ఎస్పీ

Gang Kidnapping and Selling Infants Arrested in Krishna District
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 5:26 PM IST

Gang Kidnapping and Selling Infants Arrested in Krishna District: కృష్ణాజిల్లా, మచిలీపట్నం ఉమ్మడి కృష్ణాలో పసి పిల్లలను కిడ్నాప్ చేసి విక్రయిస్తున్న ముఠా సభ్యులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఇటీవల విజయవాడలో 10 నెలల బాలుడిని కిడ్నాప్ చేసి మచిలీపట్నంలో విక్రయించిన కేసులో ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు ఈరోజు మరో ముగ్గురు మహిళలను అరెస్ట్ చేశారు. వీరి విచారణలో పది నెలల బాలుడు కిడ్నాప్, విక్రయానికి ముందే ఈ ముగ్గురు మహిళలు ఏడాది వయస్సు ఉన్న మరో బాలుడిని కిడ్నాప్ చేసి కర్ణాటకకు చెందిన దంపతులకు విక్రయించారని ఎస్పీ విద్యాసాగర్ నాయుడు తెలిపారు.

తాము మోసపోయామన్న విషయం తెలుసుకున్న కర్ణాటక దంపతులు బాలుడిని తీసుకువచ్చి అప్పగించారన్నారు. అయితే ఆ బాలుడి తల్లి వివరాలను తెలియాల్సి ఉందని, సీసీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా తల్లి ఆచూకీ గుర్తించే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టు వివరించారు. అరెస్ట్ అయిన ముగ్గురు మహిళలు విజయవాడ రాజేశ్వరరావుపేట, అయ్యప్పనగర్​కు చెందిన వాళ్లని అన్నారు. ఈ కేసును మరింత లోతుగా విచారించి కిడ్నాప్, విక్రయాల వెనుక ఉన్న ప్రధాన నిందితులను త్వరలోనే అరెస్ట్ చేస్తామని ఎస్సీ విద్యాసాగర్‌ తెలిపారు.

'బేరాలు ఎలా వస్తున్నాయ్‌? పిల్లల కోసం ఫలానా దంపతులు చూస్తున్నారనీ, ఇస్తే డబ్బులిస్తారని ఈ ముఠాకు బేరాలు తెస్తున్నవారెవరు. నిందితులపై ఇది వరకేమైనా కేసులు ఉన్నాయా ఎంత మందికి అమ్మారు.? కన్నవారు ఎవరు.? వీరి వద్ద నుంచి పిల్లలను కొనుకున్నవారు పెంచుకునేందుకే తీసుకున్నారా? వారిపై గతంలో ఎలాంటి కేసులు ఉన్నాయి? ఎంతమంది కన్నవారికి పిల్లలను దూరం చేశారు. తదితర వివరాలన్నీ ప్రధాన నిందితురాలి విచారణతో బయటకు రానున్నాయి. ఈ ముఠాకు ఇతర గ్యాంగులతో సంబంధాలు, సరోజిని, ఉత్తరాది గ్రూప్‌లతో లింకులు వీరి నెట్‌వర్క్‌ ఎక్కడెక్కడ ఉంది? తప్పించుకొని బయట తిరుగుతున్న వారెవరు? తదితర వివరాలపై పోలీసులు ముమ్మరంగా దర్యప్తు చేస్తున్నారు. త్వరలో కొందరు నిందితులను అరెస్టు చేసి. తాజాగా పట్టుబడిన పసికందును తల్లిదండ్రులకు అప్పగించనున్నాం.' -విద్యాసాగర్‌, ఎస్పీ

ఈ ముఠా పెద్దసంఖ్యలోనే పిల్లలను ఎత్తుకెళ్లారనీ కొందరు కన్నవారికి డబ్బు ఆశ చూపి తీసుకెళ్లి పలు ప్రాంతాల్లో విక్రయించినట్లు అనుమానిస్తున్నారు. ఎక్కడెక్కడ ఎందరిని విక్రయించారు. జిల్లాలో కనిపించకుండా పోయిన పిల్లలను వీరే తీసుకెళ్లి ఉంటారనే కోణంలోనూ దర్యాప్తు సాగుతోంది. మరికొందరు పిల్లలు, కిడ్నాప్‌ ముఠాలోని మిగిలిన నిందితుల కోసం ప్రత్యేక బృందాలు గాలిస్తున్నాయి.

