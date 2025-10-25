'ఇదో మహిమ గల చెంబు - డబ్బులు వేస్తే రెట్టింపు' - రూ.కోట్లు కొట్టేసిన కేటుగాళ్లు
చెంబులో డబ్బులు వేస్తే రెట్టింపు అవుతాయని ఓ వైద్యురాలని నమ్మించిన ముఠా - వైద్యురాలి నుంచి పలు దఫాలుగా రూ.కోటిన్నర కొట్టేసిన కేటుగాళ్లు
Published : October 25, 2025 at 8:37 PM IST
A Gang Cheated To Lady Doctor in Visakhapatnam : మనుషుల అవసరాలు, అమాయకుల నమ్మకాలు, సామాన్యుల బలహీనతలే ఆసరాగా జరుగుతున్న మోసాలు రోజురోజుకి పెరిగిపోతున్నాయి. గుప్త నిధులంటూ కొందరు, సులభంగా డబ్బు సంపాదన పేరుతో ఇంకొందరు, ఉద్యోగాలిప్తిస్తామని ఒకరు, డబ్బు రెట్టింపు చేస్తామంటూ మరొకరు ఇలా నమ్మకమే పెట్టుబడిగా మోసగాళ్లు చెలరేగిపోతున్నారు. నిరక్షరాస్యులో, గ్రామీణులో కాదు ఉద్యోగులు, ఉన్నత విద్యావంతులు కూడా ఇలాంటి మోసాలకు బలవుతుండటమే విశేషం. రైస్ పుల్లింగ్, డబ్బును రెట్టింపు చేసే యజ్ఞాలు, అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టే రెండు తలల పాములు ఒకటేమిటి ఇలా రకరకాల పేర్లతో మాయగాళ్లు చెలరేగిపోతున్నారు.
తాజాగా ఇలాంటి ఘటనే విశాఖపట్నంలో చోటు చేసుకుంది. తమ వద్ద రూ.30 కోట్ల విలువ చేసే మహిమ గల చెంబు ఉందని, అందులో వేసిన డబ్బు రెట్టింపు అవుతాయని ఓ వైద్యురాలికి మాయమాటలు చెప్పి నమ్మించింది ఓ ముఠా. అది నిజమే అని నమ్మిన ఆమె పలు దఫాలుగా వారికి రూ. కోటిన్నర డబ్బులు ఇచ్చారు. చివరికి వారినుంచి ఎటువంటి స్పందన లేకపోవటంతో మోసపోయానని గ్రహించి పోలీసులను ఆశ్రయించారు. దీనిపై విచారణ చేపట్టి రూ.కోటిన్నర డబ్బులు కొట్టేసిన ముగ్గురు నిందితులను విశాఖ నగరం ఆరిలోవ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
చెంబులో డబ్బులు వేస్తే రెట్టింపు : విశాఖ ద్వారకా జోన్ ఏసీపీ అన్నెపు నరసింహమూర్తి ఆరిలోవ పోలీస్ స్టేషన్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడించారు. అరకులోయకు చెందిన కొర్రా బంగార్రాజు, కర్నాటి ప్రసాద్ అలియాస్ గుంటూరు ప్రసాద్, పెందుర్తికి చెందిన వనుము శ్రీనివాస్ ఇటీవల హైదరాబాద్కు చెందిన ప్రియాంక అనే వైద్యురాలిని కలిసి తమ వద్ద రూ.30 కోట్ల విలువ చేసే మహిమ గల చెంబు ఉందని, అందులో డబ్బులు వేస్తే రెట్టింపు అవుతాయని మాయమాటలు చెప్పారు. వారి మాటలు నమ్మిన ఆమె దఫదఫాలుగా రూ.కోటిన్నర డబ్బులు ఇచ్చారు.
ఆరు నెలలవుతున్నా వారి నుంచి ఎటువంటి స్పందన లేకపోవడం, తాను ఇచ్చిన డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వకపోవడంతో మోసపోయినట్లు గ్రహించిన ఆమె ఈనెల 19న ఆరిలోవ పోలీసులను ఆశ్రయించారు. ఆరిలోవ హెల్త్సిటీలోని ఓ హోటల్, శ్రీకాంత్నగర్లోని ఓ హోటల్లో ఈ లావాదేవీలు జరిగినట్లు ఆధారాలను అందజేశారు.
పోలీసులు అదుపులో ముగ్గురు నిందితులు : విచారణ జరిపిన పోలీసులు గురువారం ఆరిలోవ డంపింగ్యార్డు వద్ద ఇద్దరు నిందితులను, విమ్స్ ప్రధాన గేటు వద్ద ఒకరిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారి నుంచి రూ.2,41,400 నగదు, నాలుగు సెల్ఫోన్లు, ఒక హోండా సిటీ కారును స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితులు ఇంకా ఎంత మందిని ఇలా మోసం చేశారో తెలుసుకోవడానికి దర్యాప్తు చేస్తున్నామని సీఐ మల్లేశ్వరరావు తెలిపారు. ప్రతి ఒక్కరు ఇలాంటి మోసాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
