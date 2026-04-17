రోగి మృతి చెందితే రాబందుల్లా వాలతారు - అందినకాడికి దుండుకుంటారు
కరీంనగర్ జిల్లాలో కొత్త దందా - ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో వీరికి వేగుల వ్యవస్థ - రోగులు మృతిచెందిన విషయం తెలిస్తే రాబందుల్లా వాలుతున్న దళారులు - న్యాయం చేయాలంటూ ఆందోళనకు దిగుతూ దందా
Published : April 17, 2026 at 6:45 PM IST
Karimnagar Hospitals Facing Issue : ఎవరైనా రోగులు మరణిస్తే అయ్యో అని జాలి చూపుతాం. అయితే కరీంనగర్ జిల్లాలోని ఆసుపత్రుల్లో ఎవరైనా మరణించారని తెలిస్తే చాలు అక్కడ వారు రాబందుల్లా వాలిపోతారు. మృతుల బంధువులకు న్యాయం చేయాలంటూ ఆస్పత్రుల్లో వస్తువులు ధ్వంసం చేస్తారు. ఈ విషయాన్ని పోలీసులు, విలేకరులకు తెలిపి హడావుడి చేస్తారు. వీరే బాధిత కుటుంబసభ్యులేమో అన్న స్థాయిలో గొడవ చేస్తారు. వీరు చేస్తున్న నిర్వాకానికి ఆస్పత్రి యాజమాన్యాలూ తలొగ్గేలా చేస్తున్నారు. తరువాత బేరం మాట్లాడుకొని ఆస్పత్రి నిర్వాహకుల నుంచి అందినకాడికి దుండుకుంటారు.
చివరికి మృతుల కుటుంబసభ్యుల నుంచి గొడవలు తలెత్తకుండా ఉండేందుకు జాగ్రత్త పడుతున్నారు. బాధితులను పక్కకు తీసుకెళ్లి కేసులెందుకు, మళ్లీ ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందంటూ వారిని మాట్లాడకుండా చేస్తున్నారు. పోనీ ఆస్పత్రుల యాజమాన్యాల నుంచి అందుకున్న సొమ్ము బాధితులకు అందుతుందా అంటే అదీ ఉండదు. ఈ సొమ్ములో మెజారిటీ వాటా దళారులు తీసుకుంటారు. బాధితులకు ఎంతోకొంత ముట్టజెప్పి బలవంతంగా వారి నోరు నొక్కేస్తారు.
ఆందోళనని పోలీసులకు, అన్యాయమని విలేకరులకు : కరీంనగర్ జిల్లాలోని ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో ఈ దళారులకు వేగుల వ్యవస్థ ఉంది. ఆసుపత్రిలో ఎవరైనా రోగి మరణించారు అనే సమాచారం వారికి అందుతుంది. విషయం తెలిసిన మరుక్షణం బాధితులకు అన్యాయం జరిగిందని విలేకరులకు, ఆందోళన చేస్తున్నామని పోలీసులకు ముందస్తుగా సమాచారం ఇస్తారు. వెంటనే సంబంధిత ఆస్పత్రికి చేరుకుంటారు. ఆ ప్రాంతంలో ఆందోళనతో హడావుడి చేస్తారు. చివరికి ఆస్పత్రి నిర్వాహకులతో బేరం కుదిరేలా చేసుకుంటారు. తర్వాత బాధిత కుటుంబ సభ్యులు కేసు పెట్టలేమంటున్నారని పోలీసులకు చెబుతారు. హడావిడి అంతా పూర్తయ్యాక పోలీసులు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోతారు. చివరగా వీరంతా డబ్బులు తీసుకుని ఏమీ ఎరగనట్టు జారుకుంటారు.
ప్రాణాలకు ఖరీదు కడుతూ : ప్రైవేటు హాస్పిటళ్లలో కొన్ని కేసుల్లో నిర్లక్ష్యం జరిగిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. అయితే వాటిని కప్పిపుచ్చుకునేందుకు యాజమాన్యాలు ఖరీదు కడుతున్నాయి. కాగా ఇలాంటి ఘటనల్లో డాక్టర్లపై చర్యలు తీసుకునే అవకాశం లేకుండా పోతోంది. నగరంలోని రెండు, మూడు ఆసుపత్రుల్లో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన వైద్యులు, ఆస్పత్రులపై పోలీసులు కేసులు నమోదు చేశారు. అయినప్పటికీ లోపాయికారీ ఒప్పందంతో వీటికి సంబంధించిన కేసులను ముందుకు సాగకుండా చేసిన సంఘటనలు గతంలో అనేకం ఉన్నాయి.
స్పందించే వైద్యులపైనా దాడులు : రోగుల పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నా కొందరు వైద్యులు మాత్రం వారికి సకాలంలో చికిత్స అందించి బతికించాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో రోగుల మరణాలు సంభవిస్తున్నాయి. దీంతో మధ్యవర్తులు ఆస్పత్రిపై దాడులకు దిగుతున్నారు. ఈ తరహా మధ్యవర్తులు కరీంనగర్లో దాదాపు 12 మంది వరకు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
చట్టాలు ఉన్నాయి కదా : నిజానికి డాక్టర్ల నిర్లక్ష్యం కారణంగా రోగి మృతి చెందితే మరుక్షణమే బాధిత కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులను ఆశ్రయించవచ్చు. ఆలా కాకుండా అక్కడి సేవల్లో లోపం ఉంటే వినియోగదారుల ఫోరాన్ని ఆశ్రయించి చట్టబద్ధంగా ముందుకెళ్లవచ్చు. వైద్యుడి నిర్లక్ష్యంతో రోగి మృతి చెందినట్లు విచారణలో తేలితే, పరిహారం ఇప్పించడంతో పాటు బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకునే అవకాశముంది. అయితే ఈ విషయాలపై ప్రజల్లో అవగాహన తక్కువ.
బాధిత కుటుంబ సభ్యులతో ఇలా : అయితే మొదట్లో హడావుడి చేసే దళారులు ముందుగానే రోగుల కుటుంబ సభ్యులను మాటల్లో పెడతారు. వారితో ఈ విధంగా పలుకుతారు. 'ముందుగా కేసు పెడితే రోగి మృతదేహానికి పోస్టుమార్టం చేస్తారు. కేసు నెపంతో కోర్టుల చుట్టూ తిప్పుతారు. పోయినాళ్లు ఎలాగూ పోయారు కదా? ఆస్పత్రి బిల్లు చూస్తే భారీగా ఉంది. ఇది తగ్గిస్తే చాలు' అని బాధితులకు సర్ది చెబుతూ పక్కకి తప్పుకుంటారు.
