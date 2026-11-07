ఎమ్మెల్సీకి డీప్ ఫేక్ సెగ - రూ.5 కోట్లు డిమాండ్ - ముఠా అరెస్ట్!
MLC Threatened Accused Arrest : డీప్ఫేక్ వీడియోలతో ఎమ్మెల్సీని బెదిరించి రూ.5 కోట్లు డిమాండ్ చేసిన ఆరుగురిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. నిందితులతో రూ.4.70 లక్షల నగదు, పలు వస్తువులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
Published : November 7, 2026 at 7:00 AM IST
మార్ఫింగ్ చేసిన ఫొటోలు, డీప్ఫేక్ వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో ప్రసారం చేస్తామంటూ తెలంగాణ ఎమ్మెల్సీ మీర్జా రహమత్ బేగ్ను బెదిరించి డబ్బులు వసూలు చేయడానికి ప్రయత్నించిన ఆరుగురు నిందితులను నార్సింగి పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ ముఠా సదరు ఎమ్మెల్సీ రాజకీయ, సామాజిక ప్రతిష్ఠకు భంగం కలిగించడంతో పాటు ప్రాణాలకు కూడా హాని కలిగిస్తామని బెదిరించి తొలుత రూ.5 కోట్లు డిమాండ్ చేసిందని పోలీసుల విచారణలో తేలింది.
ఇప్పటికే రూ.5 లక్షలు వసూలు
పోలీసుల కథనం ప్రకారం, సులభంగా డబ్బు సంపాదించాలనే ఉద్దేశంతో 14 మందికి పైగా వ్యక్తులు కలిసి ఈ కుట్ర పన్నినట్లు తెలుస్తోంది. ఎమ్మెల్సీకి సంబంధించిన మార్ఫింగ్ ఫొటోలు, అసభ్యకరమైన డీప్ఫేక్ వీడియోలను ఆన్లైన్లో పోస్ట్ చేస్తామని బెదిరిస్తూ భారీగా డబ్బులు డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు ఇప్పటికే రూ.5 లక్షలు వసూలు చేయగా, మరో రూ.5 లక్షల కోసం ఆయనపై ఒత్తిడి తెచ్చారు.
ఈ నెల 5న ఫాతిమా బేగం అలియాస్ రీమా అనే మహిళ మరో ఐదుగురితో కలిసి డబ్బు తీసుకోవడానికి ఇబ్రహీంబాగ్ ప్రాంతంలోని ఎమ్మెల్సీ కార్యాలయానికి వెళ్లి నగదు తీసుకుంది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న నార్సింగి పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసి, డబ్బు తీసుకొని వెళ్తున్న ఐదుగురు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అనంతరం మరో నిందితుడు మహమ్మద్ మొహ్సిన్ ఖాన్ను కూడా అరెస్టు చేశారు. నిందితుల నుంచి రూ.4.70 లక్షల నగదు, రెండు ఆటోలు, 6 మొబైల్ ఫోన్లతో పాటు ఒక ల్యాప్టాప్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
పరారీలో ఉన్నవారి కోసం గాలింపు
ఈ కేసులో ప్రధాన సూత్రధారి సహా మొత్తం 14 మంది వ్యక్తుల ప్రమేయం ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. వీరిలో ఆరుగురిని అరెస్టు చేయగా, మిగిలిన వారు పరారీలో ఉన్నారని పోలీసులు తెలిపారు. వారి కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నట్లు చెప్పారు. ఈ మేరకు నార్సింగి ఠాణాలో కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు తెలిపారు. ఇలా ఎవరైనా మార్ఫింగ్ చేసిన ఫొటోలు లేదా డీప్ఫేక్ వీడియోలతో బెదిరింపులకు పాల్పడితే వారికి డబ్బులు చెల్లించొద్దని, వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాలని సైబరాబాద్ పోలీసులు ప్రజలకు సూచించారు.
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