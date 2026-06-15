ETV Bharat / state

ఆర్​ఐ సపోర్టుతో నకిలీ పెళ్లిళ్లు - షాదీ ముబారక్ నిధులు కొల్లగొడుతున్న ముఠా అరెస్ట్

హసన్​నగర్​ కాలనీలోని ఓ ఇంట్లో తయారవుతున్న నకిలీ పత్రాలు - బండ్లగూడ తహసీల్దారు కార్యాలయంలో సమర్పణ - నిధులను నిర్దిష్ట బ్యాంకు ఖాతాకు మళ్లింపు - కేసును ఛేదించిన అత్తాపూర్ టాస్క్​ఫోర్స్ సిబ్బంది

షాదీ ముబారక్ నకలీ పత్రాల​ ముఠా
FAKE SHAADI MUBARAK CERFICATES GANG (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 15, 2026 at 8:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Forged Documents Shaadi Mubarak Gang : తెలంగాణ ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకమైన షాదీ ముబారక్ నిధులను కొల్లగొడుతున్న ఓ ముఠాను అత్తాపూర్ పోలీసులు ఆటకట్టించారు. పేద ముస్లిం యువతుల పెళ్లిళ్లకు ఆర్థిక సహాయం అందించే ఈ పథకాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని, నకిలీ పత్రాలతో 21 లక్షల ప్రభుత్వ ఖజానాకు గండి కొట్టిన ఆరుగురు సభ్యుల అంతర్రాష్ట్ర ముఠాను పోలీసులు అత్యంత చాకచక్యంగా అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్‌కు తరలించారు. ఈ దందాలో ఓ ప్రభుత్వ అధికారి సైతం భాగస్వామి కావడం గమనార్హం.

కీలక నిందితుడి ఇంట్లో సోదా : హైదరాబాద్ హసన్ నగర్, ఫాతిమా కాలనీలోని ఒక ఇంట్లో షాదీ ముబారక్ పథకానికి సంబంధించిన నకిలీ పత్రాలు తయారవుతున్నట్లు అత్తాపూర్ పోలీసులకు సమాచారం వచ్చింది. నిందితులు నకిలీ పత్రాలను బండ్లగూడ తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో సమర్పించి, ప్రభుత్వ నిధులను అక్రమంగా నిర్దిష్ట బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి మళ్లించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారని తెలియడంతో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఆలస్యం చేస్తే సాక్ష్యాధారాలు ధ్వంసమయ్యే ప్రమాదం ఉండటంతో పోలీసులు వెంటనే దాడులు నిర్వహించారు. వ్యవహారంలో ప్రధాన నిందితుడైన మహమ్మద్ ఎతిమాద్ ఉల్ హక్ నివాసంలో సోదాలు చేసి నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

రెవెన్యూ ఇన్​స్పెక్టర్​ సైతం : ఆధార్ ఆపరేటర్‌గా పనిచేస్తున్న ప్రధాన నిందితుడు మహమ్మద్ ఎతిమాద్ ఉల్ హక్ పెయింట్ , అడోబ్ ఫోటోషాప్ సాఫ్ట్‌వేర్‌లను ఉపయోగించి వధువుల ఫొటోలు, ఐడీ వివరాలు, వివాహ ధ్రువపత్రాలను అత్యంత నైపుణ్యంతో ఫోర్జరీ చేసి నకిలీ డాక్యుమెంట్లు సృష్టించేవాడని పోలీసులు దర్యాప్తులో గుర్తించారు. మరో నిందితుడు మొహమ్మద్ అక్బర్ సాయంతో ఈ నకిలీ దరఖాస్తులను బండ్లగూడ తహసీల్దార్ కార్యాలయంలోని స్పెషల్ రెవెన్యూ ఇన్‌స్పెక్టర్ ధరావత్ అశోక్ కిరణ్‌కు అందించేవారు. ఆ అధికారి ఎలాంటి క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన చేయకుండానే, లంచాలకు ఆశపడి నిధులు మంజూరయ్యేలా ఫైళ్లను ముందుకు కదిపాడని విచారణలో వెలుగులోకి వచ్చింది.

షాదీ ముబారక్​ నకిలీ పత్రాల ద్వారా బెనిఫిట్​ పొందాలని చూస్తున్నారని తెలిసింది. దీంతో మా టాస్క్​ఫోర్స్​ సిబ్బంది దాన్ని వెరిఫై చేసేందుకు ఎక్కడ ఎక్కువగా ఆన్​లైన్​ దరఖాస్తులు వస్తున్నాయో అక్కడ నిఘా పెంచారు. దీంతో వీరు తప్పుడు సమాచారం ద్వారా స్కీమ్​ బెనిఫిట్ పొందడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని తెలిసింది. ఈ వ్యవహారంలో ఒక రెవెన్యూ ఇన్​స్పెక్టర్ కూడా ఉన్నాడు. మొత్తం ఆరుగురిని ఈ కేసులో నిందితులుగా గుర్తించాం. ఇలాంటివి ఇంకా ఎక్కడెక్కడ జరుగుతున్నాయన్న దానిపై దృష్టి పెడతాం. ఆన్​లైన్​ సేవలందించే సెంటర్లను తనిఖీ చేస్తాం - శ్రీనివాస్, రాజేంద్రనగర్ డీసీపీ

రూ.21 లక్షల ప్రభుత్వ సొమ్ము దుర్వినియోగం : రెవెన్యూ ఇన్​స్పెక్టర్​తో పాటు మిగిలిన నిందితులు ముషరఫ్, సర్ఫరాజ్, జాఫర్​లు నకిలీ లబ్ధిదారులను వెతకడం, వారి బ్యాంకు ఖాతాలు, కరెంట్ బిల్లులు సేకరించడం, వచ్చిన అక్రమ సొమ్మును అందరూ పంచుకోవడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఇలా ఇప్పటివరకు వీరు ఏకంగా రూ. 21 లక్షల విలువైన 21 ప్రభుత్వ చెక్కులను దుర్వినియోగం చేసినట్లు గుర్తించామని అత్తాపూర్ ఇన్‌స్పెక్టర్ కె.నాగేశ్వరరావు వెల్లడించారు.

విలువైన వస్తువలు స్వాధీనం : నిందితుల ఇళ్లలో జరిపిన సోదాల్లో మోసానికి ఉపయోగించిన ఒక​ ల్యాప్‌టాప్, కంప్యూటర్, 6 మొబైల్ ఫోన్లు, షాదీ ముబారక్ నకిలీ దరఖాస్తులు రూ.21 లక్షల విలువైన 21 నకిలీ చెక్కులను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల లబ్ధి చేకూరుస్తామని చెప్పి ఎవరైనా మధ్యవర్తులు డబ్బులు డిమాండ్ చేసినా, లేదా అనధికారికంగా పనులు చేసి పెడతామని నమ్మబలికినా ప్రజలు అస్సలు నమ్మవద్దని పోలీసులు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఇలాంటి మోసగాళ్ల గురించి సమాచారం తెలిస్తే తక్షణమే సమీప పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేయాలని కోరారు.

వీకెండ్ పార్టీలో చిన్న గొడవ - కట్​చేస్తే ఈత కొలనులో తేలిన యువకుడు - ఆ రాత్రి ఏం జరిగింది?

ఎలాన్​ మస్క్​ ఫోన్​ చేసి 'టెస్లా' ఇస్తానన్నాడు - జీర్ణించుకునేలోపే జుకర్​బర్గ్​ 'హలో' అన్నాడు!

TAGGED:

FORGED DOCUMENTS SHAADI MUBARAK
FAKE SHAADI MUBARAK CERFICATES GANG
SHAADIMUBARAK SCHEME FAKE DOCUMENTS
షాదీ ముబారక్ నకలీ పత్రాల​ గ్యాంగ్
FAKE SHAADI MUBARAK DOCUMENTS GANG

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.