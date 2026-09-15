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నకిలీ ఆస్తులతో బ్యాంకులకు టోకరా - వెలుగు చూసిన సబ్​రిజిస్టర్ అక్రమాలు

నకిలీ సర్వే నంబర్లతో ఆస్తులను రిజిస్ట్రేషన్​ చేసి బ్యాంకుల్లో రూ.కోట్లలో అప్పులు తీసుకున్న ముఠా గుట్టురట్టైంది. సబ్​రిజిస్టర్ యూసుఫ్‌ ఉర్‌ రెహ్మాన్‌ అరెస్ట్‌తో పాటు పలువురు నిందితులను కీసర పోలీసులు రిమాండ్​కు తరలించారు.

Bank Loans Obtained Using Fake Registrations
నకిలీ ఆస్తులతో బ్యాంకులకు టోకరా (Etv)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 15, 2026 at 5:26 PM IST

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Bank Loans With Fake Registrations : ఆస్తి లేదు, ఇల్లు లేదు, అసలు స్థలమే లేదు. అయినా రిజిస్ట్రేషన్ మాత్రం జరిగిపోయింది. నకిలీ సర్వే నెంబర్లు సృష్టించి రికార్డుల్లో లేని ఇంటి నెంబర్లతో రిజిస్ట్రేషన్లు చేసి అక్రమాలకు పాల్పడిన ముఠా గుట్టు రట్టైంది. ఆస్తి ఎవరిదైనా సరే చేతికి డబ్బందితే చాలు, యజమానే లేకుండా మరొకరి పేరుతో రిజిస్ట్రేషన్లు చేశారు. ఈ ఆస్తులపై బ్యాంకుల్లో కోట్ల రూపాయల లోన్లు కొట్టేసి దర్జాగా జేబులు నింపేసుకున్నారు. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు కొన్నేళ్లుగా ఈ దందా ఓ ప్రభుత్వాధికారి సారథ్యంలో గుట్టుగా సాగింది. ఓ ఆస్తి వివాదంలో దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు కూపీ లాగితే ఈ ముఠా వ్యవహరం వెలుగులోకి వచ్చింది. కేటుగాళ్లను కటకటాల్లోకి నెట్టేందుకు సాక్ష్యాలు సంపాదించడంలో పోలీసులకు పెద్ద సవాలే ఎదురైంది. ఎందుకంటే నిందితులు అంత పక్కాగా తమ వ్యూహాన్ని అమలు చేశారు మరి.

నకిలీ ఆస్తి పత్రాలతో మోసాలకు పాల్పడ్డ ముఠా

హైదరాబాద్​ నగరంలోని వివిధ బ్యాంకుల్లో ఒకే తరహా మోసం వెలుగు చూసింది. ఆస్తులు తాకట్టుపెట్టి రుణాలు తీసుకున్న కొందరు, వాటిని చెల్లించకపోవడాన్ని ఆడిట్‌లో భాగంగా గుర్తించారు. కోట్ల రూపాయల విలువ చేసే ఆస్తి పోతుందన్న భయం లేకుండా ఉన్నారేంటి అనే కోణంలో అధికారులు ఆరా తీశారు. ఆయా ఆస్తులు జప్తు చేద్దామని వెళ్లిన అధికారులకు అసలు విషయం తెలిసింది. ఆయా ఆస్తులు కేవలం కాగితాల్లోనే ఉన్నాయని తెలుసుకున్న అధికారులకు తల తిరిగినంత పనైంది. దీంతో వీరిపై కీసర పోలీస్​ స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేశారు. వరుస ఫిర్యాదులతో ఈ వ్యవహరంపై పూర్తిస్థాయి దృష్టిసారించిన పోలీసులు, ఇలాంటి నేరాలు కేవలం ఒకరిద్దరి వల్ల సాధ్యమయ్యేవి కావని, కాదని వ్యవస్థీకృతంగా జరిగినట్లు అనుమానిస్తున్నారు.

నకిలీ ఆస్తులతో బ్యాంకులకు టోకరా (ETV)

గతంలో నకిలీ పత్రాలతో రుణాలు పొందిన ఏడుగురిని రిమాండ్​ తరలించాం. ఆ కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా ప్రస్తుతం చంపాపేట్ సబ్​ రిజిస్టర్​గా పనిచేస్తున్న మహ్మద్ యూసుఫ్‌ ఉర్‌ రెహ్మాన్‌ అరెస్టు చేసి రిమాండ్​ చేస్తున్నాం. 11 కేసుల్లో రెహ్మాన్​ను నిందితుడిగా చేర్చడం జరిగింది - శ్రీధర్, డీసీపీ, మల్కాజిగిరి,

సబ్‌ రిజిస్టర్​ మహ్మద్ యూసుఫ్‌ ఉర్‌ రెహ్మాన్‌ అరెస్టు

ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఏకంగా వందల ఆస్తుల నమోదు ప్రక్రియలో అవకతవకలను పోలీసులు విచారణలో గుర్తించారు. నకిలీ ఆస్తులు రిజిస్ట్రేషన్‌లో చంపాపేట్‌ సబ్​రిజిస్టర్ మహ్మద్ యూసుఫ్‌ ఉర్‌ రెహ్మాన్‌గా నిందితులకు సాయం చేసినట్లు గుర్తించారు. 2015 నుంచి నిందితుడు కీసర రిజిస్ట్రేషన్​ కార్యాలయం ద్వారా తన అక్రమార్జనకు తెరలేపాడు. అప్పటి నుంచి ఎన్నోనకిలీ ఆస్తులపై సంతకాలు చేసి భారీ అక్రమాలకు పాల్పడ్డాడు. బ్యాంకు అధికారులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో జులై 24వ తేదీన వల్లభనేని శ్రీనివాసరావు సహా 8 మందిని అరెస్టు చేశారు. లేని ఆస్తులు ఎలా రిజిస్టర్‌ అయ్యాయని ఆరా తీయగా, ప్రస్తుత చంపాపేట సబ్‌ రిజిస్ట్రార్, గతంలో కీసరలో సబ్‌ రిజిస్ట్రార్ పనిచేసిన మహ్మద్‌ యూసుఫ్‌ ఉర్‌ రెహ్మాన్‌ పాత్ర బయటపడింది. వల్లభనేని శ్రీనివాసరావుతో పాటు బ్యాంకు సిబ్బంది, కీసర రిజిస్ట్రేషన్‌ కార్యాలయ సిబ్బంది సహా మొత్తం 29 మంది పాత్ర ఉన్నట్లు గుర్తించారు.

తీగలాగితే డొంక కదిలినట్లు ఈ కేసులో అరెస్టయిన మహ్మద్‌ యూసుఫ్‌ ఉర్‌ రెహ్మాన్‌ అక్రమాలు చూపి పోలీసులే విస్మయానికి గురయ్యారు. 2015 నుంచి 2023 వరకూ కీసర సబ్​రిజిస్టర్​గా పనిచేసిన ఆయన, వందల సంఖ్యలో అక్రమాస్తుల్ని రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసినట్లు గుర్తించారు. ఇప్పటివరకూ మొత్తం ఏడు కేసుల్లో ఆయన్ను నిందితుడిగా చేర్చారు. ఆయన దగ్గర వివాదాస్పాద సేల్‌ డీడ్లు, వివిధ పత్రాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

యూసుఫ్‌తో సహా ఏడుగురిని అరెస్ట్‌ చేసిన పోలీసులు

హైదరాబాద్‌కు చెందిన రియల్టర్‌ వల్లభనేని శ్రీనివాసరావు, బోయిన్‌పల్లికి చెందిన వేణుగోపాల్, శ్రీశైలం, దినేశ్, భరత్, బోడుప్పల్‌కు చెందిన బుర్ర మహేశ్‌ యాదవ్, మరికొందరు తేలిగ్గా డబ్బు సంపాదించేందుకు ఒక ముఠాగా ఏర్పడ్డారు. బుర్ర మహేశ్‌ పేరుతో బ్యాంకు రుణాలు తీసుకొని మోసగించాలని పథకం వేశారు. మహేశ్‌ పేరుతో ఎలాంటి ఆస్తులు లేవు. దీంతో మహేశ్, ఆయన భార్య, మరొకరికి నాగారంలోని సర్వే నెంబరు 400, 401లో మూడు ఆస్తులు ఉన్నట్లు నకిలీ పత్రాలు సృష్టించారు. అప్పటి కీసర సబ్​రిజిస్టర్ యూసుఫ్‌ ఉర్‌ రెహ్మాన్‌ను సంప్రదించగా ఆస్తులు భౌతికంగా లేకున్నా, ఉన్నట్లు చూపిస్తూ వాటిని రిజిస్ట్రేషన్‌ చేశారు. నిందితులు ఇలా ఉనికిలో లేని 11 ఆస్తుల్ని కాగితాల్లో చూపించి రూ.4.11 కోట్ల రుణాల్ని వివిధ బ్యాంకుల నుంచి తీసుకున్నారు. కొన్ని నెలలు రుణాలు కట్టి ఆ తర్వాత ఎగ్గొట్టేశారు.

మొదట ఓ ఫిర్యాదుదారుగా తన పేరుతో నకిలీ ఆస్తి సృష్టించారంటూ ఫిర్యాదు చేసిన మహేశ్​, తర్వాత ముఠాతో చేతులు కలిపి సాక్ష్యాలను తారుమారు చేయడం పోలీసులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. ఈ కేసులో ప్రమేయం ఉన్న ఏడుగురిని అరెస్ట్ చేసిన రిమాండ్‌కు తరలిస్తున్నట్లు డీసీపీ శ్రీధర్ తెలిపారు. త్వరలోనే మరికొందరిని అరెస్ట్ చేస్తామన్నారు. ఒక కేసుని దర్యాప్తు చేద్దామనుకున్న పోలీసులకు విచారణలో వందల సంఖ్యలో జరిగిన అక్రమాలను గుర్తించి ఆశ్చర్యపోయారు.

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