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నకిలీ బంగారంతో బ్యాంకులకు టోకరా - నిందితులను అరెస్ట్‌ చేసిన పోలీసులు

నకిలీ బంగారంతో బ్యాంకులను మోసం చేస్తున్న ముఠా అరెస్ట్‌ - రాగి నగలకు బంగారం పూత పూసి బ్యాంకులను ఏమార్చిన ముఠా - బాధితుని ఫిర్యాదుతో ముగ్గురు నిందితులను అరెస్ట్‌ చేసిన పోలీసులు

Fraud Involving Fake Gold By Appraiser
Fraud Involving Fake Gold By Appraiser (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 2, 2026 at 8:00 PM IST

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Fraud Involving Fake Gold : కూటికి ఎంత పేదోడైనా ఇసువంతైనా బంగారం కొనాలి అంటారు. ఎందుకంటే అత్యవసర పరిస్థితుల్లో దాన్ని మించిన ఆపద్బాంధవుడు మరొకరు ఉండరని అర్థం. అందుకే చాలామంది ఏ చిన్న అవసరం వచ్చినా బయట అప్పులు చేయకుండా ఇంట్లో బంగారాన్ని తాకట్టు పెట్టి కాలం వెళ్లదీస్తారు. అలా ఓ వ్యక్తి తన వద్ద ఉన్న బంగారాన్ని వివిధ బ్యాంకుల్లో తాకట్టు పెట్టాడు. బ్యాంకులు వేసే వడ్డీలు అతనికి ఎప్పుడూ భారం కాలేదు. పైగా బ్యాంకుల్లో బంగారం తాకట్టు పెట్టడమే తన ప్రవృత్తిగా మార్చుకున్నాడు. ఇంతకీ అతనెందుకు అదే పనిగా పుత్తడి తాకట్టు పెడుతున్నాడు. అతను చేసే మాయాజాలమేంటి?

బంగారం తయారీ : ఇటీవల బ్యాంకుల్లో తాకట్టు పెట్టిన బంగారాన్ని కాజేస్తున్న ఇంటిదొంగల చేతివాటం వరుసగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. బంగారం తాకట్టు పెట్టాలంటేనే ఆలోచించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. అటువంటిది ఓ వ్యక్తి మాత్రం ఇందుకు భిన్నంగా వ్యవహరించాడు. తులాల కొద్దీ బంగారం ఇట్టే తాకట్టు పెట్టేవాడు. ఒక్కడికే పదే పదే లోన్లు అంటే ఇవ్వరు కదా అందుకే తన కోసం అనుచరులను నియమించుకున్నాడు. వారితో పెద్ద నెట్‌వర్క్‌ తయారు చేశాడు. అవసరమున్నప్పుడల్లా ఒక్కొక్కరి ద్వారా తన వద్ద ఉన్న బంగారాన్ని తాకట్టు పెట్టించి డబ్బులు పొందేవాడు. ఆ బంగారాన్ని కూడా స్వయంగా తానే తయారు చేసేవాడు అసలేంటీ ఈ మర్మం?

నకిలీ బంగారంతో బ్యాంకులకు టోకరా - నిందితులను అరెస్ట్‌ చేసిన పోలీసులు (ETV)

బంగారంతో మాయం : బ్యాంకుల్లో తాకట్టు పెట్టిన బంగారాన్ని విడిపించేందుకు మేము అండగా ఉంటామంటూ ఎన్నో వ్యాపార సంస్థలు పుట్టుకొచ్చాయి. అలా తాకట్టులో ఉన్న బంగారాన్ని విడిపించే ఓ గోల్డ్‌ కంపెనీకి ఊహించని విధంగా ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. మా వద్ద మీ 52 తులాల బంగారం ఉంది దానిని వేలం వేస్తామంటూ బ్యాంకు వాళ్లు బెదిరిస్తున్నారు. మీరే మమ్మల్ని ఆదుకోవాలి అంటూ ఓ వ్యక్తి వారిని కోరాడు. అది నమ్మిన ఆ సంస్థ డబ్బులు కట్టి బంగారం విడిపించింది. కొద్ది దూరం ఆ సంస్థ సిబ్బందితోనే వచ్చిన వ్యక్తి మధ్యలోనే బంగారంతో మాయమయ్యాడు. మోసపోయానని గ్రహించిన బాధితులు పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు అసలు కథ తెలుసుకుని ఆశ్చర్యపోయారు.

"రామ్ చందర్ నకిలీ బంగారంపై పూత పూయించి ఎవరికైతే ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉంటాయో వారిని ఏజెంట్లుగా పెట్టుకుంటాడు. ఇప్పటివరకు కారేపల్లిలో 30 మంది ఏజెంట్లను పెట్టుకున్నాడు. ఇతను గోల్డ్ ఇచ్చి ప్రభుత్వ సంస్థలు, బ్యాంకులు, ప్రైవేట్ ఫైనాన్స్​ సంస్థలలో వారు లోన్​ తీసుకునేలా చేస్తాడు. వారికి నామినల్​గా కొంత నగదు ఇచ్చి మిగిలిన మొత్తాన్ని రాంచందర్ తీసుకుంటాడు" - సాగర్‌,కారేపల్లి సీఐ

గిల్ట్‌ నగలు తాకట్టు : రామ్‌చందర్ అనే వ్యక్తి ఈజీ మనీ కోసం బ్యాంకులను బురిడీ కొట్టించేందుకు పెద్ద పన్నాగం పన్నాడు. రాగితో గిల్టు నగలు తయారు చేసి దానిపై బంగారం పూత పూయించేవాడు. అవి నిజమైనవే అనుకునేంతగా వాటికి మెరుగులు దిద్దేవాడు. అలా తయారు చేసిన గిల్ట్‌ నగలను బ్యాంకులు, ప్రైవేటు ఫైనాన్స్‌ సంస్థల్లో తాకట్టు పెట్టేవాడు. ప్రతిసారీ తానే లోన్లు తీసుకుంటే అనుమానం వస్తుందని తన కింద పెద్ద నెట్‌ వర్క్‌ను తయారుచేసుకున్నాడు. డబ్బు అవసరాలున్న అమాయకులకు ఆ బంగారం ఇచ్చి వారి వివరాలతో రుణం పొందేవాడు. వచ్చిన దాంట్లో వారికి వాటా ఇచ్చేవాడు. నకిలీ బంగారం తాకట్టుపై ఎప్పుడూ ఎక్కడా ఫిర్యాదులు రాకుండా రామ్‌చందర్‌ జాగ్రత్తపడ్డాడు. తాజాగా నమోదైన కేసుతో తీగలాగితే డొంక కదిలినట్టుగా అతని గుట్టంతా బయటపడింది.

బంగారం, డబ్బు కాజేయాలని : ఇల్లందులో సునీల్‌ అనే వ్యక్తి ద్వారా తాకట్టు పెట్టిన 52 తులాల నకిలీ బంగారాన్ని సదరు బ్యాంకు సిబ్బంది గుర్తించారు. డబ్బులు చెల్లించకపోతే చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. వారి నుంచి తప్పించుకునేందుకు రామ్‌చందర్‌ మరో ఎత్తుగడ వేశాడు. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ద్వారా ఓ సంస్థను సంప్రదించి బంగారం, డబ్బు కాజేయాలని చూశాడు. కానీ చివరకు ప్లాన్‌ బెడిసి కొట్టి కటకటాలపాలయ్యాడు. తాకట్టు పెట్టగా వచ్చిన సొమ్మును నిందితుడు తన జల్సాల కోసం ఉపయోగించేవాడని విచారణలో తేలింది.

రామ్‌చందర్‌, సునీల్‌తోపాటు మరో ముఠా సభ్యుడిని అరెస్ట్‌ చేసిన పోలీసులు పరారీలో ఉన్న వారిని త్వరలోనే పట్టుకుంటామని తెలిపారు. ఈజీమనీ కోసం ఎన్ని అడ్డదారులు తొక్కినా చివరకు కటాకటాలపాలవ్వాల్సిందే అనడానికి ఈ ఘటనే నిదర్శనం.

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