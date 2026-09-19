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కాజీపేటలో రూ.1.38 కోట్ల విలువైన రద్దైన నోట్లు పట్టివేత! - 8 మంది అరెస్ట్

రద్దు చేసిన 500, 1000 నోట్లను అక్రమంగా చెలామణి చేస్తున్న ముఠాను వరంగల్ కాజీపేట పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ కేసులో 8 మందిని అరెస్టు చేసి వారినుంచి రద్దైన కరెన్సీ స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

DEMONETIZED NOTES SEIZED
స్వాధీనం చేసుకున్న రద్దైన నోట్లతో పోలీసులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 19, 2026 at 1:57 PM IST

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Demonetized Notes Seized in Hanamkonda Dist : రద్దయిన కరెన్సీ నోట్లను మార్పిడి చేస్తామంటూ మోసాలకు పాల్పడుతున్న ముఠా గుట్టురట్టు చేశారు హనుమకొండ జిల్లా కాజీపేట పోలీసులు. ఈ వ్యవహారంలో ఎనిమిది మంది ముఠా సభ్యులను అరెస్టు చేశారు. నిందితుల నుంచి రూ.1,38,50,000 (రద్దయిన రూ.500, రూ.1,000) నోట్లను, ఓ కారు, 10 స్మార్ట్​ఫోన్లు, ప్రస్తుత నగదు రూ.6 వేలను స్వాధీనం చేసుకుని న్యాయస్థానం ఎదుట హాజరుపరిచారు. మరో నిందితుడు రియాజ్​ పరారీలో ఉన్నట్లుగా పోలీసులు వివరించారు. ఈ మేరకు కాజీపేట పోలీస్​స్టేషన్​లో ఏసీపీ ప్రశాంత్​ రెడ్డి కేసుకు సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడించారు.

ఏసీపీ ప్రశాంత్ రెడ్డి కథనం ప్రకారం
బెంగళూరుకు చెందిన ముల్లా అబ్బాస్‌ అలీ ఎలియాస్‌ ఎంఏ అలీ అనే వ్యక్తి హైదరాబాద్‌ నగరంలో బిల్డర్‌ వద్ద ఎలక్ట్రీషియన్‌గా పనిచేస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే రియల్‌ ఎస్టేట్‌ వ్యాపారులైన మంచిర్యాల జిల్లాకు చెందిన బాషనేని మల్లేశ్, కరీంనగర్‌ జిల్లాకు చెందిన తంగెళ్ల కృష్ణమోహన్, సిద్దిపేట జిల్లాకు చెందిన కుక్కల సంపత్, హనుమకొండ జిల్లాకు చెందిన రైనాకుల శ్రీధర్, బాలసముద్రానికి చెందిన పల్లపు రాజు, వరంగల్‌ జిల్లాకు చెందిన మాంకాల గణేశ్, కరీమాబాద్‌కు చెందిన మహంకాళి శ్యాంసుందర్‌తో పరిచయం ఏర్పడి ముఠాగా ఏర్పడ్డారు. సులువుగా డబ్బు సంపాదించేందుకు రద్దయిన నోట్ల మార్పిడిని ఎంచుకున్నారు.

రద్దు చేసిన నోట్లు కారులో తీసుకువెళుతూ
వీరంతా చెన్నైకి చెందిన రియాజ్‌ అనే రియల్‌ ఎస్టేట్‌ వ్యాపారి నుంచి 2016లో ప్రభుత్వం రద్దు చేసిన రూ.500, రూ.1,000 కరెన్సీ నోట్లను తీసుకొని ఓ కారులో వరంగల్, హనుమకొండలో మార్పిడి చేసేందుకు వచ్చారు. శుక్రవారం కాజీపేట జంక్షన్​లో పోలీసులు తనిఖీలు నిర్వహిస్తుండగా కారు ఆపకుండా పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించారు. దీంతో అప్రమత్తమైన పోలీసులు బృందాలుగా వెళ్లి నిందితులను పట్టుకున్నారు. ఈ కేసులో ముఠాను పట్టుకోవడంలో కీలకంగా వ్యవహరించిన పోలీసు సిబ్బందికి రివార్డులు ప్రకటించనున్నట్లు సీపీ శ్వేత వెల్లడించారు.

TAGGED:

రద్దయిన నోట్ల మార్పిడి ముఠా అరెస్టు
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