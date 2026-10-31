హైదరాబాద్లో మహిళల అండాలు సేకరిస్తున్న ముఠా అరెస్ట్ - పేద యువతులే టార్గెట్
Women Egg Mafia in Saroornagar : హైదరాబాద్లోని సరూర్నగర్లో మహిళల అండాల మాఫియా గుట్టురట్టయ్యింది. శెట్టి వర్కింగ్ ఉమెన్స్ హాస్టల్ ముసుగులో యువతుల నుంచి అండాలు సేకరించే ముఠాను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.
Published : October 31, 2026 at 7:31 PM IST|
Updated : October 31, 2026 at 8:27 PM IST
డబ్బు ఆశ చూపించి పేద యువతులను ప్రలోభపెట్టి అక్రమంగా అండాలను సేకరిస్తున్న వ్యవహారం హైదరాబాద్లో వెలుగులోకి వచ్చింది. సరూర్నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని వెంకటేశ్వర కాలనీలో ఈ వ్యవహారం బయటపడింది. వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన యువతులను డబ్బు ఆశ చూపించి హైదరాబాద్కు రప్పించిన దుర్గా ప్రసాద్ అనే వ్యక్తి సరూర్నగర్లోని వెంకటేశ్వర కాలనీలో శెట్టి వర్కింగ్ ఉమెన్స్ హాస్టల్ను ఏర్పాటు చేశాడు. ఈ హాస్టల్లో ఉంటున్న పేదరికంలో ఉన్న యువతులను ప్రలోభపెట్టి నెలనెలా అండాలను సేకరించాడు.
ఇలా యువతుల నుంచి సేకరించిన అండాలను వివిధ కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులకు అధిక ధరలకు సరఫరా చేశాడు. యువతుల అండాలను ఫెర్టిలిటీ సెంటర్లకు అమ్ముతున్నాడు. ఈ వ్యవహారంపై పక్కా సమాచారం అందుకున్న సరూర్నగర్ పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టి దుర్గాప్రసాద్తో పాటు 8మందిని అరెస్టు చేశారు. హాస్టల్ నుంచి 15 మంది యువతులను ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. పరీక్షల అనంతరం అక్కడి నుంచి రక్షణ గృహాలకు పంపించారు.
ఓ అపార్ట్మెంట్లో ఉంచి అండాల సేకరణ
ముందుగా బేగంపేట ప్రకాష్నగర్లో ముఠాను పోలీసులు పట్టుకున్నారు. బిహార్, ఉత్తరప్రదేశ్, ఒడిశాకు చెందిన 8నుంచి 10 మంది యువతులను ఓ అపార్ట్మెంట్లో ఉంచి అండాలు సేకరిస్తున్నట్టు పోలీస్ అధికారులు గుర్తించారు. గతేడాది నుంచి యువతుల అండాలను సేకరించి సంతాన సాఫల్య కేంద్రాలకు సరఫరా చేస్తున్నట్టు తేల్చారు. అమీ నీతా గర్ల్స్ హాస్టల్ పేరుతో ఈ దందా సాగిస్తున్నట్లు విచారణలో వెల్లడైంది. ఇక్కడ లభించిన సమాచారంతో ఇవాళ సరూర్ నగర్పరిధిలో దాడులు నిర్వహించి ముఠా సభ్యులను అరెస్ట్ చేశారు.
వివిధ రాష్ట్రాల మహిళలు
మహిళల అండాల విక్రయ ముఠా వివరాలను మల్కాజ్గిరి సీపీ సుమతి వెల్లడించారు. అక్రమంగా మహిళల అండాల సేకరణపై దర్యాప్తు చేస్తున్నామని, అండాల దందాలో ఇందౌర్ వాసి అమిత్శర్మ ప్రధాన నిందితుడు అని తెలిపారు. బేగంపేటలోనే ఉండే నిఖత్ పర్వీన్ రిక్రూటర్గా గుర్తించామని, రెజిమెంటల్ బజార్కు చెందిన రేష్మా ఖతూన్ ఐవీఎఫ్ ఏజెంట్ అని, దళారులు వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి మహిళలను తీసుకువచ్చారని, ఎక్కువగా బెంగాల్లో పేద మహిళలను గుర్తించి రిక్రూట్ చేసుకున్నారని వెల్లడించారు.
"ఉమెన్స్ హాస్టల్స్ పేరుతో మూడుచోట్ల భవనాల్లో ఉంచారు. ఇప్పటివరకు మొత్తం 49 మంది మహిళలను గుర్తించాం. ఒక్కో అండానికి రూ.20 వేల నుంచి రూ.50 వేల వరకు ఇస్తామన్నారు. నిందితులు మధ్యవర్తుల ద్వారా ఐవీఎఫ్ సెంటర్లను సంప్రదించారు. యువతులకు హార్మోన్స్ ఇంజెక్షన్లు ఇచ్చినట్లు గుర్తించాం. మహిళలను ఫెర్టిలిటీ సెంటర్లకు తీసుకెళ్లి 10 రోజుల పాటు ఉంచారు. ఐవీఎఫ్ సెంటర్ల నుంచి ఒక్కో అండానికి రూ.3 లక్షల వరకు తీసుకున్నారు" - సుమతి, మల్కాజ్గిరి సీపీ
నెట్వర్క్ను వెలికి తీసేందుకు విచారణ వేగవంతం
అయితే ఈ మహిళల అండాల సేకరణ వెనుక ఇంకా ఎవరెవరి పాత్ర ఉంది? అండాలను స్వీకరిస్తున్న ఆసుపత్రులకు చట్టబద్ధమైన అనుమతులు ఉన్నాయా? అండాల సేకరణ, నిల్వ, సరఫరా ప్రక్రియలు నిబంధనలకు అనుగుణంగా జరుగుతున్నాయా? అనే అంశాలపై పోలీసులు విచారణ కొనసాగిస్తున్నారు. యువతుల ఆరోగ్యాన్ని, వారి హక్కులను ప్రభావితం చేసే ఈ వ్యవహారం వెనుక ఉన్న పూర్తి నెట్వర్క్ను వెలికితీసేందుకు పోలీసులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. అక్రమ అండాల సేకరణ వెనుక అసలు సూత్రధారులు ఎవరు? కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులకు ఈ వ్యవహారంతో సంబంధం ఉందా? అనే కోణంలో విచారణ వేగవంతం చేశారు. పోలీసుల దర్యాప్తులో మరిన్ని విషయాలు వెలుగులోకి రావాల్సి ఉంది.