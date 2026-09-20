వీధివీధికీ విభిన్న రూపం - గల్లీగల్లీకో ట్రెండీ మండపం : ఆకట్టుకుంటున్న వెరైటీ గణపయ్యలు
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వినాయక నవరాత్రి ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. మిరుమిట్లు గొలిపే కాంతుల మధ్య వినాయకుడు వెలిగిపోతున్నాడు. మండపాల వద్ద భక్తులు భజనలు, అన్న ప్రసాదాలు, ఆటపాటలతో సంబురాలు జరుపుతున్నారు.
Published : September 20, 2026 at 8:13 AM IST
Variety Ganesh Across Telangana : వినాయక నవరాత్రి ఉత్సవాలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. సకల విఘ్నాలు తొలగించే గణనాథుడు తీరొక్క రూపాల్లో భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నాడు. గల్లీగల్లీలో ట్రెండీ మండపాలు వెలిశాయి. మిరుమిట్లు గొలిపే కాంతుల మధ్య వినాయకుడు వెలిగిపోతున్నాడు. గణేశ్ మండపాల వద్ద భజనలు, అన్న ప్రసాదాలు, ఆటపాటలతో నవరాత్రుల కోలాహలం సాగుతోంది. ఇందులో వెరైటీ బొజ్జ గణపయ్యలు భక్తుల మనసులు దోచుకుంటున్నారు. చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకూ ప్రతి ఒక్కరూ మండపాల్లో భక్తి పారవశ్యంలో తేలిపోతున్నారు.
మూషిక రోబో ప్రదర్శన
వినాయక నవరాత్రుల సందర్బంగా విభిన్న రూపాల్లో పార్వతీ తనయుడు భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నాడు. విభిన్న రకాల సెట్టింగ్లతో మండపాలు ఆకట్టుకుంటున్నాయి. సంప్రదాయానికి ఆధునిక టెక్నాలజీని జోడిస్తూ ఆకర్షణీయంగా ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నారు. అందుకు ప్రతీకగా నిలిచింది కరీంనగర్లో నిర్వహించిన మూషిక రోబో ప్రదర్శన. రాంనగర్లో ఎలుక ఆకారంలో రూపొందించిన రోబో అందరినీ ఆకట్టుకుంది. ఎగురుతూ, దుంకుతూ, షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తూ మూషిక రోబో అందరినీ అలరించింది. తొలిసారిగా ఇలాంటి రోబోటిక్ మూషిక వాహనం సందడి చేయడంతో ప్రజలు ఎంతో ఆసక్తిగా తిలకించారు.
75 కిలోల సముద్రపు రాళ్లతో గణేశుడు
వరంగల్లో రంగురంగు రాళ్లతో ఏర్పాటు చేసిన మరో గణపతి కోసం చెన్నై నుంచి 75 కిలోల సముద్రపు రాళ్లను ప్రత్యేకంగా తీసుకువచ్చారు. మరోవైపు యాలకులు, లవంగాలు, మిరియాలు, దాల్చిన చెక్క, ఎండు ద్రాక్షలతో తయారు చేసిన మసాలా గణపతి అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. మరో చోట న్యాయమూర్తి అవతారం ఎత్తి ఆకట్టుకుంటున్నాడు జస్టిస్ గణపతి.
"అందరికీ సమాన న్యాయం, ధర్మం కావాలని ఈ తరహా గణపతిని ప్రతిష్ఠించాం. గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఇక్కడ ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నాం. ప్రతి సంవత్సరం ఒక్కో విధంగా గణేశుడిని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. మొదట్లో సాధారణ గణపతి, రెండోసారి వేద గణపతిని ఏర్పాటు చేశాం. మూడోసారి ఆయుర్వేద గణపతిని ప్రతిష్ఠించాం. ఈ ఏడాది జస్టిస్ గణపతిని నిలుపుకున్నాం" - మండపం నిర్వాహకులు
అనంత పద్మనాభ స్వామి రూపంలో దర్శనం
ఆదిలాబాద్లో విభిన్నమైన సెట్టింగ్లు భక్తులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటున్నాయి. అనంత పద్మనాభ స్వామి ఆలయం, కేదారినాథ్ దర్శనం ఇలా అనేక ఆకృతుల్లో నిర్మించిన మండపాలు భక్తుల మనసులు దోచేస్తున్నాయి. పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరిఖని వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో ప్రతిష్ఠించిన గణేశ్ విగ్రహాన్ని పోలీసులు ఘనంగా నిమజ్జనానికి తరలించారు.
విగ్రహాలను చూసేందుకు పోటెత్తుతున్న భక్తులు
ఖమ్మం జిల్లా మధిర నియోజకవర్గంలో భారీ ఊరేగింపులతో నిమజ్జనాలు నిర్వహించారు. యువత, మహిళలు ఊరేగింపులో నృత్యాలు చేసి గణపయ్యను సాగనంపారు. సంగారెడ్డిలో వినాయక విగ్రహాలను చూడటానికి భక్తులు పోటెత్తుతున్నారు. అద్దాల మెడలో, విద్యుత్ దీపాల కాంతి అలంకరణలు వేస్తూ మండపాలు ఆకట్టుకున్నాయి. ఓ వినాయకుడి చేయి భక్తులకు ఆశీర్వాదం ఇస్తున్నట్లు ఉండగా, ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.
పూరీ జగన్నాథ్ ఆలయం థీమ్తో
హైదరాబాద్ కోఠి ఇసామియా బజార్లో పూరీ జగన్నాథ్ ఆలయం థీమ్తో ఏర్పాటు చేసిన గణేశ్ మండపం భక్తులను ఆకట్టుకుంటోంది. తిరుమలగిరి ఆర్టీసీ కాలనీలో నవరాత్రి ఉత్సవాల సందర్భంగా మల్కాజ్గిరి పోలీస్ కమిషనర్ సుమతి సహచరి కార్యక్రమంపై మహిళలకు అవగాహన కల్పించారు. విధి నిర్వహణలో నిత్యం బిజీగా ఉండే పోలీసులు ఎస్ఆర్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో నిమజ్జనం సందర్భంగా కాసేపు తమలోని పండుగ సందడిని బయటపెట్టారు. గణపతి బప్పా మోరియా అంటూ నినాదాలు చేస్తూ ఆటపాటలతో సందడి చేశారు.
ఖైరతాబాద్ గణనాథునికి దీటుగా
ఖైరతాబాద్ గణనాథునికి దీటుగా పెద్దపల్లి జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల మైదానంలో ఏర్పాటు చేసిన 63 అడుగుల భారీ మట్టి గణపతి భక్తులను కనువిందు చేస్తోంది. పెద్దపల్లికి చెందిన ఛత్రపతి యువసేన ఆధ్వర్యంలో యువకులు 33 ఏళ్లుగా గణేశ్ ఉత్సవాలను నిర్వహిస్తున్నారు. ఖైరతాబాద్ గణనాథునికి దీటుగా తమ 63 అడుగుల మట్టి గణపతి ఉంటాడని ఛత్రపతి యువసేన యువకులు చెబుతున్నారు.
పూరీ జగన్నాథుడి మండపం - 21 కిలోల లడ్డూ - ఈసారి బాలాపూర్ గణేశ్ ఎలా ఉందో చూశారా?
పెద్దపల్లిలో కనువిందు చేస్తున్న 63 అడుగుల భారీ మట్టి వినాయకుడు