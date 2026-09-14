11 కాదు ఈసారి 12 రోజుల పాటు ఉత్సవాలు - బడా గణేశ్ నిమజ్జనం ఎప్పుడంటే?
ఒక్క అడుగుతో మొదలైన ఖైరతాబాద్ గణేశుడి విగ్రహం, ఈ సంవత్సరం 69 అడుగులకు చేరింది. ఈసారి 12 రోజుల పాటు పూజలందుకోనున్న ఈ బడా గణేశుడు, 25వ తేదీన గంగమ్మ ఒడికి చేరనున్నాడు.
Published : September 14, 2026 at 9:47 AM IST
Khairatabad Ganesh 2026 : గణేశ్ నవరాత్రోత్సవాలకు హైదరాబాద్ పెట్టింది పేరు. అరడుగు ఎత్తు నుంచి అరవై అడుగుల భారీ గణనాథులు కొలువుతీరే భాగ్యనగరంలో పదకొండు రోజుల పాటు పండగే. విభిన్న రూపాల్లో తయారైన ప్రతిమల కొనుగోళ్లు, గల్లీగల్లీలో మండపాల ఏర్పాట్లతో ఎటు చూసినా సందడి వాతావరణమే ఉంటుంది. ఒకటికి మించి మరొకటిలా ఏటా ప్రత్యేకత చాటుకునేలా మండపాల అలంకరణలో యువకులు పోటీ పడుతుంటారు. మరీ ముఖ్యంగా వినాయక చవితి ఉత్సవాలు అనగానే అందరికీ ఖైరతాబాద్ మహా గణపతి గుర్తుకొస్తాడు. ఎప్పటికప్పుడు కొత్త అలంకారంతో మహా వైభవంతో భక్తులను ఆకట్టుకుంటున్నాడు.
ఖైరతాబాద్లో తొలిసారిగా 1954లో అప్పటి స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు, నాటి కౌన్సిలర్ సింగరి శంకరయ్య అనే వ్యక్తి ఒక్క అడుగు విగ్రహంతో అక్కడి స్థానిక లైబ్రరీలో ఉత్సవాలు మొదలుపెట్టారు. తొమ్మిదేళ్లపాటు ఏటా ఒక అడుగు పెంచుకుంటూ 9 అడుగుల వరకు ఆ గదిలోనే నిర్వహించారు. పది అడుగుల విగ్రహం గదిలో ఉంచడం వీలుకాక గ్రంథాలయం ముందు అరుగుపై ఏర్పాటు చేశారు. అనంతర కాలంలో ఎత్తు పెంచుకుంటూ రాగా, 2014లో అది కాస్తా 60 అడుగులకు చేరుకుంది.
70 అనే సంఖ్యను స్థిరంగా
తర్వాత ఏటా ఒక్కో అడుగు తగ్గిస్తూ 40 అడుగుల వద్ద ఖైరతాబాద్ గణేశుడిని స్థిరంగా ఉంచాలని నిర్ణయించారు. ఎత్తు తగ్గించే విషయంలో భక్తుల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత రావడంతో వేడుకలు ప్రారంభించి 70 ఏళ్ల సందర్భంగా అందుకు అనుగుణంగా 70 అడుగుల విగ్రహాన్ని సిద్ధం చేశారు. నాటి నుంచి 70 అనే సంఖ్యను స్థిరంగా ఉంచి నిర్మాణ క్రమంలో ఒక అడుగు తగ్గించడం, ఒక అడుగు పెంచడం వంటివి చేస్తున్నారు. ఈ ఏడాది ఎత్తు 69 అడుగులుగా నిర్ణయించారు. కొవిడ్ సమయంలో మాత్రం 11 అడుగుల గణపతినే ఏర్పాటు చేశారు.
ఖైరతాబాద్ స్థానిక ప్రజల సమష్టి కృషితోనే ఉత్సవాలు ప్రతి ఏటా విజయవంతం అవుతున్నాయి. 1954లో సింగరి శంకరయ్య ప్రారంభించగా ఆయన తదనంతరం ఆయన సోదరుడు సుదర్శన్ బాధ్యతలు చేపట్టారు. సుదర్శన్ తర్వాత ఆయన కుమారుడు రాజ్కుమార్ ఆ బాధ్యతలను తీసుకున్నారు. ఆ కుటుంబానికి సహకారంగా ప్రస్తుతం సందీప్రాజ్ కన్వీనర్గా కొనసాగుతున్నారు. వేడుకలకు సింగరి కుటుంబం ఛైర్మన్గా కొనసాగుతున్నా, స్థానికులందరూ ఇందులో భాగస్వాములవుతారు.
తయారీ కీలకం
విగ్రహం తయారీకి పండితుడిని సంప్రదించి నిర్మాణం, ముందే నామకరణం చేస్తారు. తొలుత విగ్రహ నమూనా డిజిటల్ రూపంలో చేసి పండితుడి అనుమతితో తుది నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఈ ఏడాది పంచముఖ సంకటహర మహాగణపతిగా నామకరణం చేశారు. విగ్రహం ఒక అడుగు ఎత్తు నుంచి పదడుగుల వరకు ఉన్నప్పుడు ధూల్పేటలో కొనుగోలు చేసేవారు. ఎత్తు పెరగడంతో స్వయంగా మండపంలోనే చేయిస్తున్నారు.
ఈ 12 రోజుల పాటు ఉత్సవాలు :
మొదట్లో హైదరాబాద్కు చెందిన శిల్పి దీనిని రూపొందించగా, 1978 నుంచి తమిళనాడు రాష్ట్రానికి చెందిన చిన్నస్వామి రాజేంద్రన్ చేస్తున్నారు. ఆయన ఆధ్వర్యంలో తొలి విగ్రహం 14 అడుగులతో మొదలైంది. ఏటా 11 రోజులు కొనసాగే ఖైరతాబాద్ గణేశుడి ఉత్సవాలు ఈసారి 12 రోజులు జరగనున్నాయి. సాధారణంగా అనంత చతుర్దశి రోజు వినాయకుడి నిమజ్జనం చేస్తారు. ఆ ముహూర్తం ఈసారి 25వ తేదీన రావడమే ఇందుకు కారణం.
ఖర్చు రూ.కోటికిపైనే
గణేశుడి విగ్రహం తయారీ కోసం గతేడాది రూ.1.05 కోట్ల ఖర్చు అయిందని, ఈ ఏడాది పెరిగిన ధరలతో రూ.1.20 కోట్లకు చేరుకునే అవకాశం ఉందని ఖైరతాబాద్ గణేశుడి ఉత్సవ కమిటీ తెలిపింది. బారికేడ్లను రోడ్లు, భవనాల శాఖ సమకూరుస్తుండగా, నిమజ్జనానికి మాత్రం క్రేన్లను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఏటా ట్రాలీని దాతలు బహూకరిస్తున్నారు.
రోజూ లక్ష మంది దర్శనం
ఖైరతాబాద్ మహాగణపతిని రోజూ లక్ష మంది వరకు దర్శించుకుంటారు. సెలవు రోజుల్లో ఈ సంఖ్య ఏకంగా 3 లక్షలకు పైగా చేరుతుంది. వీఐపీల దర్శనాలు కూడా ఉంటాయి. అదనపు ఎస్పీ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ పోలీసులు బందోబస్తు నిర్వహిస్తుంటారు. పోలీసులతో పాటు ప్రైవేటు సెక్యూరిటీ, వాలంటీర్లు, ఎన్సీసీ క్యాడెట్లు కూడా ఇక్కడ సేవలు అందిస్తుంటారు.
తెలంగాణలోనే అతిపెద్ద మట్టి విగ్రహం :
తెలంగాణలోనే అతిపెద్ద మట్టి గణపతి విగ్రహం ఈసారి నాగోల్లో రూపుదిద్దుకుంది. తిరంగా యూత్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో పర్యావరణహిత గణపతిని తయారు చేశారు. ఖైరతాబాద్ కంటే ఎక్కువగా 72 అడుగుల ఎత్తుతో అష్టసిద్ధి మహాగణపతిగా శిల్పి కొత్తకొండ నగేశ్ ఆధ్వర్యంలో ప్రతిమను తయారు చేశారు. ఇక్కడ 8 ఏళ్లుగా మట్టి గణపతి ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. 9 సంఖ్యతో గణిస్తూ ఒక్కో ఏడాది ఎత్తును క్రమంగా పెంచుతున్నారు. కర్రలు, గడ్డి, వరిపొట్టు, జనుము, కలకత్తా బంకమట్టి, సుతిలి, గంగమట్టితో చేస్తున్న ఈ గణపతి ఆకట్టుకునేలా వాటర్ కలర్స్ పెయింట్ చేశారు. ఈ నెల 26న మండపం వద్దే నిమజ్జనం చేయనున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు.
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