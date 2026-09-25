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గణేశుడి ముందు స్టెప్పులేస్తున్నారా? - డీజే సౌండ్​లు, మితిమీరిన డ్యాన్స్​లతో జాగ్రత్త బ్రో!

భక్తితో గణనాథుడిని కొలిచిన భక్తులు గంగమ్మ ఒడికి చేర్చుతున్నారు. ఆటపాటలు, డీజేల హోరుతో జాగ్రత్తగా ఉండాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. ఉన్నట్టుండి కుప్పకూలిపోయే ప్రమాదం ఉందని, సడన్‌ కార్డియాక్‌ అరెస్టులు సంభవిస్తాయని వైద్యులు హైచ్చరిస్తున్నారు.

Ganesha immersion in Hyderabad
హైదరాబాద్​లో గణపతుల నిమజ్జనం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 25, 2026 at 10:57 AM IST

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Updated : September 25, 2026 at 11:12 AM IST

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Health tips During Ganesh Immersion : హైదరాబాద్ మహానగర వ్యాప్తంగా గణేశ్‌ నిమజ్జనాలు జరుగుతున్నాయి. నవరాత్రుల పాటు భక్తితో గణనాథుడిని కొలిచిన భక్తులు జాగ్రత్తగా గంగమ్మ ఒడికి చేర్చుతున్నారు. ఆటపాటలు, డీజేల హోరు, వివిధ రకాల నృత్యాలతో కుర్రకారు సందడి చేస్తున్నారు. వినాయకుడిని నిమజ్జనానికి తరలించే క్రమంలో చిన్నాపెద్దా, మహిళలు అనే తేడా లేకుండా అందరూ ఆనందంగా స్టెప్పులు వేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే గంటల తరబడి నృత్యాలు చేసిన కారణంగా పలువురు కుప్పకూలిపోయిన ఘటనలు గుర్తుకు రాక మానదు. ముఖ్యంగా ఇలాంటి ఘటనలకు సడన్‌ కార్డియాక్‌ అరెస్టు కారణమని వైద్యులు చెబుతున్నారు.

ప్రధానంగా పుట్టుకతోనే వచ్చే జన్యుపరమైన గుండె సమస్యలు, గుండె రక్తనాళాల్లో పూడిక లాంటివి సడన్‌ కార్డియాక్‌ అరెస్టుకు కారణమవుతుంటాయని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. హైదరాబాద్​లో కొన్ని రోజులుగా తేమతో కూడిన వాతావరణంతో కాస్త ఉక్కపోత వాతావరణం ఉంటోంది. అదే సమయంలో గంటల తరబడి డీజే శబ్దాలకు ఉత్సాహంతో డ్యాన్సులు చేయడంతో చెమట ద్వారా శరీరంలోని నీరు త్వరగా బయటకు వెళ్లిపోతుంది. కొందరు ఎలాంటి ద్రవ పదార్థాలు తీసుకోకుండానే నిమజ్జన సందడిలో చాలా బిజీబిజీగా ఉంటారు. కొందరైతే అదనంగా మద్యం సేవిస్తూ నృత్యాలు చేస్తుంటారు. దీంతో డీహైడ్రేషన్‌ ఇంకా ఎక్కువవుతుంది. శరీరం డీహైడ్రేట్‌కు గురై బీపీ పడిపోయి మూత్రపిండాలు, గుండె ఫెయిల్​ అవ్వడానికి దారి తీస్తాయి.

జాగ్రత్తలు ముఖ్యం గురూ!

  • కొంతమంది ఏ మాత్రం ఆటలాడినా, పరిగెత్తినా, డ్యాన్సులు చేసినా అంతకు మూడు రెట్లు అలసిపోతుంటారు. ముఖ్యంగా కళ్లు తిరగడం, శ్వాస క్రియలో ఇబ్బందులు, గుండెల్లో దడ లాంటి లక్షణాలు కన్పిస్తే వెంటనే శారీరక క్రియలు ఆపేయాలి. అనంతరం డాక్టర్లను సంప్రదించాలి.
  • శరీరాన్ని చాలా ఎక్కువ సమయం పాటు హైడ్రేట్‌గా ఉంచుకోవాలి. ఆటపాటల కారణంగా శరీరం నుంచి నీరు ఎక్కువ శాతం చెమట రూపంలో బయటకు పోతే మజ్జిగ, నిమ్మరసం, కొబ్బరి నీరు లాంటివి తీసుకుంటూ ఉండాలి. శరీరం కోల్పోయిన ఎలక్ట్రోలైట్స్‌ను ఈ ద్రవాలు తిరిగి అందిస్తాయి.
  • అదే పనిగా గంటల తరబడి అందరితో పాటు మనం కూడా డ్యాన్స్​ చేద్దాం అని అనుకోకూడదు. డీజేలో నుంచి వచ్చే పాటలకు అనుగుణంగా డ్యాన్స్​ చేయడంతో త్వరగా శరీరంలోని నీరంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది. 20 నిమిషాలు ఉత్సాహంగా ఆడిపాడితే అర గంట విశ్రాంతినిచ్చి మధ్యమధ్యలో ద్రవ పదార్థాలు తీసుకుంటూ ఉండాలి. మద్యపానానికి మాత్రం వీలైనంత దూరంగా ఉండాలి.

నృత్యాలు, ఆటలు ఆడే వేళలో ఎక్కువ

  • ఆటలు ఆడటం, డ్యాన్సులు చేయడం ఏదైనా తీవ్ర ఉద్వేగానికి గురైనప్పుడు గుండెపై ఒక్కసారే పెద్ద మొత్తంలో భారం పడి కార్డియాక్‌ అరెస్టు వంటి వాటికి దారి తీస్తుంది.
  • కాటెకోలమినెర్జిక్‌ పాలీమార్ఫిక్‌ వెంట్రిక్యులర్‌ టాచీకార్డియా(సీపీవీటీ) అనే జెనెటిక్ గుండె సమస్య కూడా అకస్మాత్తు కార్డియాక్‌ అరెస్టుకు కారణమవుతుందని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు. ఆటలు, డ్యాన్సులు చేయడం, వేగంగా శారీరక శ్రమ చేయడం, వేగంగా పరిగెత్తడంలాంటి సందర్భాల్లో అసాధారణంగా హార్ట్​బీట్​ పెరిగిపోయి ఒక్కసారిగా గుండె ఫెయిల్యూర్ చెందే అవకాశం ఉంటుంది.
  • మరోవైపు డ్యాన్సులు చేసేటప్పుడు ఎక్కువ మంది చాలా ఉద్వేగానికి గురవుతుంటారు. ఈ సమయంలో ఎక్కువ అడ్రినలిన్‌ అనే హార్మోన్‌ విడుదలై అధికంగా గుండెకు బ్లడ్ సర్క్యూలేషన్ పెరుగుతుంది. బ్లడ్ ప్రెజర్ పెరిగి అది హార్ట్​బీట్​ను దెబ్బతినేందుకు ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఆ ఒత్తిడిని గుండె భరించలేక సడన్‌ కార్డియాక్‌ అరెస్టుకు దారి తీసే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
  • నిమజ్జన హడావుడిలో ఎటువంటి ఆహారం తీసుకోకపోవడం, నీళ్లు తాగకపోవడం, అధికంగా మద్యం సేవించడంతో శరీరం మరింత డీహైడ్రేడ్‌ అవుతుంది. ఫలితంగా శరీరంలోని రక్తం చిక్కగా మారుతుంది. గుండె నాళాల్లో అప్పటికే ఏవైనా అడ్డంకులు ఉంటే ఇది మరింత తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. గుండెపోటుకు దారితీసి మనిషి ప్రాణం పోయే స్థితికి చేరుస్తోంది.

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Last Updated : September 25, 2026 at 11:12 AM IST

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