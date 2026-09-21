సమథింగ్ స్పెషల్గా వరంగల్ - ఆకర్షణగా నిలిచిన థీమ్ గణేశ్ మండపాలు
ఓరుగల్లు గణేశ మండపాల్లో విభిన్న రూపాల్లో గణనాథులు కొలువుదీరారు. మట్టి గణపతులతో గట్టి సందేశం ఇచ్చేలా దర్శనమిస్తున్నారు. గీత భవన్ వద్ద 5 వేల చీరలతో బొజ్జ గణపయ్య భక్తుల్ని ఆధ్యాత్మికతతో ముంచెత్తున్నాడు.
Published : September 21, 2026 at 5:07 PM IST
Warangal Unique Ganapathi Pandals : త్రినగరి ఓరుగల్లులో వైవిధ్యంగా విభిన్న రూపాల్లో, భిన్న ఆకృతులతో కొలువుదీరిన గణనాథులు భక్తులకు ఆధ్యాత్మికతతో పాటు ఆలోచననూ రేకెత్తిస్తున్నాయి. పర్యావరణ హితంగా కొలువైన లంబోదరులు మట్టి గణపతులుగా గట్టి సందేశం ఇవ్వడంతో పాటు వైవిధ్యాన్నీ చూపుతున్నాయి. న్యాయమూర్తి అవతారం ఎత్తి మైలార్డ్ అంటూ భక్తుల్ని ఆకట్టుకున్నారు. బాలకార్మికులకు విముక్తి కల్పించేలా సందేశమిచ్చిన మసాలా గణపతి, చాకుపీసులతో ముస్తాబై ముచ్చటగొలుపుతున్నాడు. 33 కోట్ల దేవతలకు ప్రతరూపాలుగా 33 భిన్నఆకృతులలో ఏకదంతుడు కొలువుదీరాడు.
ఓరుగల్లు గణేశ మండపాల్లో భిన్న రూపాల్లో విభిన్నంగా కొలువుదీరిన గణనాథులతో వీధివీధినా ఆధ్యాత్మిక శోభ వెల్లివిరుస్తోంది. ఉత్సవాల్లో తమకంటూ ప్రత్యేకత చాటుకునేందుకు మండపాల నిర్వాహకులు భిన్న రూపాల్లో గణనాథులను కొలువుదీర్చారు. మట్టి గణపతులతో గట్టి సందేశం ఇస్తూనే ఈ సారి వైవిధ్యమైన రీతుల్లో కొలువుదీరిన లంబోదరులు భక్తులకు ప్రత్యేకమైన అలంకరణలు, సందేశం ఇచ్చేలా దర్శనమిస్తున్నారు.
న్యాయమూర్తి అవతారమెత్తిన లంబోదరుడు
వరంగల్లోని రామన్నపేట శ్రీవేద యూత్ అసోషియేషన్ ఆధ్వర్యంలో కోర్టు రూపంలో ఏర్పాటు చేసిన మండపంలో న్యాయమూర్తిగా అవతారం ఎత్తిన లంబోదరుడు 'మైలార్డ్' అంటున్నాడు. కోర్టు ఆవరణ ఏ విధంగా ఉంటుంది అని సామాన్య ప్రజలకు తెలియజేయడమే లక్ష్యంగా ఈ తరహాలో వినాయక మండపాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. తమ ఆకాంక్షలు నెరవేర్చాలంటూ భక్తులు పిటిషన్లు సమర్పిస్తున్నారు. ఏటా భిన్నంగా కనిపించే విఘ్నేశ్వర యూత్ అసోసియేషన్ గణపతి ఈ సారి రంగురంగు రాళ్లతో కొలువుదీరాడు. గణపతి తయారీ కోసం చెన్నై నుండి 75 కిలోల ఆరెంజ్ వైట్ గ్రీన్ బ్లూ వైలెట్ వంటి సముద్రపు రాళ్లను ప్రత్యేకంగా తీసుకువచ్చినట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు.
5 వేల చీరలతో బొజ్జ గణపయ్య
వరంగల్ బట్టలబజార్లో సుభాశ్ యూత్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన మసాలా గణపతి అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. 12 కిలోల యాలకులు, 5 కిలోల లవంగాలు, 6 కిలోల మిరియాలు, 5 కిలోల దాల్చిన చెక్క, కేజీన్నర ఎండు ద్రాక్షలతో తయారు చేసిన ఏకదంతుడు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాడు. బందేలి స్ట్రీట్లోని వినాయక కార్పొరేషన్ సభ్యులు పర్యావరణంలోని హాని కలగకుండా గణనాథుడిని దూదితో తయారు చేశారు. గీత భవన్ వద్ద 5 వేల చీరలతో కొలువుదీరిన బొజ్జ గణపయ్య భక్తుల్ని ఆధ్యాత్మికతతో ముంచెత్తున్నాడు. ఈ వినాయకుడిని నిమజ్జనం చేయకుండా భక్తులకు చీరలు కానుకగా అందిస్తామని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. వరంగల్ చౌరస్తాలోని కాకతి ఉత్సవ సమితి సభ్యులు కైలాసగిరి సెట్టును ఏర్పాటు చేసి అందులో త్రిమూర్తులతో కూడిన వినాయకుని ప్రతిష్టించి పూజలు జరుపుతున్నారు.
మూడు వేల చాక్ పీస్లతో గణపతి
వరంగల్ కృష్ణ కాలనీలోని మార్వాడి సమాజ్ ఏర్పాటు చేసిన వినాయక మండపం అందరిని అమితంగా ఆకట్టుకుంటోంది. పూరిలోని జగన్నాథ స్వామి ఆలయాన్ని పోలిన విధంగా వినాయక మండపం ఏర్పాటుతోపాటు వినాయకుడిని జగన్నాథ స్వామి పోలికతో ప్రతిష్టించి పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. కాశిబుగ్గలోని న్యూ చైతన్య అసోసియేషన్ సభ్యులు ఏకంగా 3వేల చాక్ పీస్లతో ఉపయోగించి పార్వతి తనయుని ప్రతిష్టించి పూజిస్తున్నారు.
మట్టి వినాయకులకు మండపం వద్దనే నిమజ్జనం
ఎల్లమ్మ బజారులో శ్రీ భద్రకాళి హిందూ పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో 51 అడుగుల భారీ గణపతిని ఏర్పాటు చేసి పూజలు జరుపుతున్నారు. ఇక్కడే తయారు చేసిన గణనాథుడిని వినాయక మండపం వద్దనే నిమజ్జనం చేస్తామని నిర్వాహకులు తెలిపారు. పర్యావరణం పరిరక్షణలో తమ వంతు బాధ్యతగా మట్టి వినాయకులను ప్రతిష్టించడమే కాకుండా వైవిధ్య భరితంగా సందేశాత్మకంగా గణనాథులను ఏర్పాటు చేసి పూజలు నిర్వహిస్తున్న ఓరుగల్లు వినాయక మండపాల నిర్వాహకులు అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.
సికింద్రాబాద్లో బావిలో వెలసిన గణపతి - 200 ఏళ్ల చరిత్ర - భక్తులకు కాణిపాకం అనుభూతి
11 కాదు ఈసారి 12 రోజుల పాటు ఉత్సవాలు - బడా గణేశ్ నిమజ్జనం ఎప్పుడంటే?